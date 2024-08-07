https://crimea.ria.ru/20240807/kurskaya-oblast-novosti-o-situatsii-na-granitse-s-ukrainoy-1139425619.html

Курская область: новости о ситуации на границе с Украиной

Курская область: новости о ситуации на границе с Украиной - РИА Новости Крым, 07.08.2024

Курская область: новости о ситуации на границе с Украиной

В Курской области, где накануне обострилась ситуация из-за попытки украинских боевиков прорваться через границу РФ, продолжаются обстрелы. Как сообщил помощник... РИА Новости Крым, 07.08.2024

2024-08-07T12:23

2024-08-07T12:23

2024-08-07T12:23

курская область

обстрелы курской области

алексей смирнов

новости

всу (вооруженные силы украины)

обстрелы всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг – РИА Новости Крым. В Курской области, где накануне обострилась ситуация из-за попытки украинских боевиков прорваться через границу РФ, продолжаются обстрелы. Как сообщил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов, ранения и травмы получили 24 человека, в том числе шестеро детей.Пострадавшие и погибшиеПо словам Кузнецова, госпитализированы 13 человек, в том числе трое детей. Один из взрослых находится в тяжелом состоянии.Кузнецов отметил, что вся необходимая помощь оказывается пострадавшим в полном объеме. Проводятся телемедицинские консультации со специалистами федеральных медицинских центров Минздрава России.Пострадавшие в основном проживают в Суджанском и Кореневском районах. Все экстренные службы переведены на усиленный режим работы. В связи с ситуацией в приграничных районах области медицинские учреждения пополняют запас донорской крови. Сдать ее можно в Курском областном клиническом центре переливания крови и на мобильной станции, которая будет работать на Красной площади областного центра.Утром во вторник сообщалось, что в результате обстрела ВСУ города Суджа ранены пять человек, в том числе трое детей. В этот же день ВСУ совершили массированную атаку на Курскую область, в результате погибла одна мирная жительница Суджи, еще 13 пострадали. Позже врио губернатора региона Алексей Смирнов сообщил о еще пяти раненых. Днем Смирнов сообщил, что в селе Комаровка Кореневского района в результате атаки украинского дрона погиб водитель автомобиля. А недалеко от села Нехаевка Рыльского района украинский коптер атаковал микроавтобус. Водитель машины погиб на месте.Уже около полуночи врио губернатора сообщил об ударе вражеского беспилотника по машине скорой помощи около Суджи. Погибли водитель и фельдшер, врач получил ранения.Таким образом, на данный момент в результате атаки погибли пять человек.За минувшую ночь и утро на территории Курской области неоднократно объявлялась ракетная опасность. По словам врио губернатора Алексея Смирнова, ночью сбиты две украинские ракеты. Кроме того, перехвачены четыре беспилотника.Попытка прорыва границыУтром во вторник Смирнов сообщил, что из Суджанского и Кореневского районов поступала информация о попытках прорыва ВСУ на территорию региона.К вечеру в Минобороны РФ рассказали, что около 300 боевиков при поддержке 11 танков и более 20 боевых бронированных машин атаковали российскую границу в Курской области, бой продолжался несколько часов.Войска прикрытия государственной границы совместно с подразделениями пограничных войск ФСБ России отражали атаки и наносили огневые удары по противнику в районе границы и резервам на территории Сумской области. Активно применялась авиация.В результате огневого поражения уничтожено 16 единиц бронетехники ВСУ, в том числе шесть танков, две боевые машины пехоты, четыре бронетранспортера, три боевые бронированные машины "Козак" и инженерная машина разграждения, уточнили в Минобороны.Областному правительству в этот день пришлось развеивать фейк о скором захвате Курской АЭС и необходимости в связи с этим срочно эвакуироваться. В правительстве заверили, что распространяемая информация не обоснована и попросили жителей не поддаваться на провокации.Утром в среду врио губернатора сообщил, что ситуация в регионе остается сложной. Реакция властейОфициальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала атаку на курское приграничье очередным террористическим актом киевского режима против мирного населения. Она подчеркнула, что оценку этим действиям дадут следственные органы РФ, которым предстоит собрать доказательства и довести дело до суда, чтобы "вся эта преступная нечисть с Банковой, которая мотивируется киевским режимом, получила по заслугам".Десятки регионов России через своих официальных лиц выразили поддержку Курской области и ее жителям. Так, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заверил, что власти города отправят врачей для помощи пострадавшим от обстрелов. Также он заявил о готовности Северной столицы принять детей из Курской области.Готовность оказать всю необходимую помощь курянам высказал власти Воронежской области, руководство субъектов Уральского федерального округа, Челябинской, Смоленской, Белгородской, Орловской Липецкой, Смоленской областей и других регионов.Общероссийский народный фронт дал старт сбору средств для российских военнослужащих, которые отражают атаки боевиков в Курской области. На собранные средства закупят системы РЭБ, квадрокоптеры и FPV-дроны, автомобили и запасные части к ним, тепловизоры, цифровые прицелы, строительные материалы, медикаменты.

https://crimea.ria.ru/20240807/shestero-detey-raneny-v-rezultate-ataki-vsu-na-kurskuyu-oblast-1139418850.html

https://crimea.ria.ru/20240807/kiev-poluchit-po-zaslugam---zakharova-ob-atakakh-na-kurskoe-prigraniche-1139421393.html

курская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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