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Массированный удар по Курской области: один погибший и 13 пострадавших

Массированный удар по Курской области: один погибший и 13 пострадавших - РИА Новости Крым, 06.08.2024

Массированный удар по Курской области: один погибший и 13 пострадавших

После массированной атаки ВСУ на Курскую область погиб один мирный житель, еще 13 пострадали. Об этом сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов. РИА Новости Крым, 06.08.2024

2024-08-06T15:22

2024-08-06T15:22

2024-08-06T15:22

курская область

обстрелы всу

обстрелы курской области

происшествия

алексей смирнов

всу (вооруженные силы украины)

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым. После массированной атаки ВСУ на Курскую область погиб один мирный житель, еще 13 пострадали. Об этом сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов. По его информации, за медпомощью обратились еще трое жителей Суджи, среди них один ребенок. Кроме того, пострадали двое мирных жителей в Большесолдатском районе и один - в Рыльском. Пострадавшие находятся в лечебных учреждениях. По данным губернатора, в ходе массированной атаки были повреждены жилые дома и автомобили. Вскоре специалисты проведут подомовой обход и окажут помощь жителям. "Обстановка в приграничье остается сложной, но наши защитники успешно работают на уничтожение противника", - добавил Смирнов. После ЧП провели заседание оперштаба, где приняли решение усилить бригады медиков и скорой помощи в приграничных районах, а также осмотреть пункты временного размещения в Курске для переезда жителей из пострадавших домов. В регионе также задействованы силы добровольных народных дружин. В ночь на 6 августа российские средства ПВО уничтожили 12 дронов над двумя областями России. При ночной атаке ВСУ пять человек, в том числе трое детей, ранены в городе Суджа Курской области. Читайте также на РИА Новости Крым: Российские средства ПВО сбили 22 дрона ВСУ над Курской и Белгородской областями Вооруженная провокация ВСУ отражена на границе в Курской области – ФСБ

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

курская область, обстрелы всу, обстрелы курской области, происшествия, алексей смирнов, всу (вооруженные силы украины), новости