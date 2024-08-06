Рейтинг@Mail.ru
Массированный удар по Курской области: один погибший и 13 пострадавших - РИА Новости Крым, 06.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240806/massirovannyy-udar-po-kurskoy-oblasti-odin-pogibshiy-i-13-postradavshikh-1139402619.html
Массированный удар по Курской области: один погибший и 13 пострадавших
Массированный удар по Курской области: один погибший и 13 пострадавших - РИА Новости Крым, 06.08.2024
Массированный удар по Курской области: один погибший и 13 пострадавших
После массированной атаки ВСУ на Курскую область погиб один мирный житель, еще 13 пострадали. Об этом сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов. РИА Новости Крым, 06.08.2024
2024-08-06T15:22
2024-08-06T15:22
курская область
обстрелы всу
обстрелы курской области
происшествия
алексей смирнов
всу (вооруженные силы украины)
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/1b/1136918723_0:1:2436:1371_1920x0_80_0_0_c02ad998a3b7585235fd2268a79b8415.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым. После массированной атаки ВСУ на Курскую область погиб один мирный житель, еще 13 пострадали. Об этом сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов. По его информации, за медпомощью обратились еще трое жителей Суджи, среди них один ребенок. Кроме того, пострадали двое мирных жителей в Большесолдатском районе и один - в Рыльском. Пострадавшие находятся в лечебных учреждениях. По данным губернатора, в ходе массированной атаки были повреждены жилые дома и автомобили. Вскоре специалисты проведут подомовой обход и окажут помощь жителям. "Обстановка в приграничье остается сложной, но наши защитники успешно работают на уничтожение противника", - добавил Смирнов. После ЧП провели заседание оперштаба, где приняли решение усилить бригады медиков и скорой помощи в приграничных районах, а также осмотреть пункты временного размещения в Курске для переезда жителей из пострадавших домов. В регионе также задействованы силы добровольных народных дружин. В ночь на 6 августа российские средства ПВО уничтожили 12 дронов над двумя областями России. При ночной атаке ВСУ пять человек, в том числе трое детей, ранены в городе Суджа Курской области. Читайте также на РИА Новости Крым: Российские средства ПВО сбили 22 дрона ВСУ над Курской и Белгородской областями Вооруженная провокация ВСУ отражена на границе в Курской области – ФСБ
курская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/1b/1136918723_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_96b58340174b6029c8925efacd7c93af.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
курская область, обстрелы всу, обстрелы курской области, происшествия, алексей смирнов, всу (вооруженные силы украины), новости
Массированный удар по Курской области: один погибший и 13 пострадавших

После удара ВСУ по Курской области погиб один мирный житель и 13 пострадали

15:22 06.08.2024
 
© РИА Новости КрымСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
© РИА Новости Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым. После массированной атаки ВСУ на Курскую область погиб один мирный житель, еще 13 пострадали. Об этом сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.
"Среди мирных жителей есть погибшие и пострадавшие. Как уже сообщалось, два человека ранены в Глушковском районе, пять человек, в том числе трое детей, – в городе Судже. К несчастью, одна жительница Суджи погибла. Приношу глубокие соболезнования ее родным и близким", - написал Смирнов в своем Telegram-канале.
По его информации, за медпомощью обратились еще трое жителей Суджи, среди них один ребенок. Кроме того, пострадали двое мирных жителей в Большесолдатском районе и один - в Рыльском. Пострадавшие находятся в лечебных учреждениях.
По данным губернатора, в ходе массированной атаки были повреждены жилые дома и автомобили. Вскоре специалисты проведут подомовой обход и окажут помощь жителям.
"Обстановка в приграничье остается сложной, но наши защитники успешно работают на уничтожение противника", - добавил Смирнов.
После ЧП провели заседание оперштаба, где приняли решение усилить бригады медиков и скорой помощи в приграничных районах, а также осмотреть пункты временного размещения в Курске для переезда жителей из пострадавших домов. В регионе также задействованы силы добровольных народных дружин.
В ночь на 6 августа российские средства ПВО уничтожили 12 дронов над двумя областями России. При ночной атаке ВСУ пять человек, в том числе трое детей, ранены в городе Суджа Курской области.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Российские средства ПВО сбили 22 дрона ВСУ над Курской и Белгородской областями
Вооруженная провокация ВСУ отражена на границе в Курской области – ФСБ
 
Курская областьОбстрелы ВСУОбстрелы Курской областиПроисшествияАлексей СмирновВСУ (Вооруженные силы Украины)Новости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:37Природный пожар под Симферополем – горожан испугал густой дым
15:22Массированный удар по Курской области: один погибший и 13 пострадавших
15:10Убийство на пляже Алупки: осужден гражданин Украины
14:57Дмитрий Киселев выразил соболезнования в связи с кончиной муфтия Бердиева
14:47Масштабный пожар на рынке в Туапсе – люди выбираются из огня
14:33Путин поручил поддержать инвестпроекты по развитию туризма на ООПТ
14:16Шойгу назвал цель попыток Запада и Киева добиться паузы в боях
14:11Громадные потери ВСУ: российские воины улучшают позиции на фронтах
14:02В Москве арестован экс-начальник вещевого управления Минобороны
13:59Вооруженная провокация ВСУ отражена на границе в Курской области – ФСБ
13:47За сутки российские военные уничтожили два украинских МиГ-29
13:30Крым отказывается от туристического налога до конца СВО
13:25Пожар произошел у Двуякорной бухты в Феодосии
13:21Российские морпехи уничтожили диверсантов ВСУ на Тендровской косе
13:17Российские военные освободили населенный пункт Тимофеевка в ДНР
13:06При взрыве в доме на западе Москвы погиб мужчина
13:02На Крым идут ливни и сильный ветер - объявлено штормовое
12:57Более 115 тысяч военных потеряла Украина с середины июня
12:48Путин поручил обеспечить устойчивым мобильным интернетом железные дороги
12:28Герасимов наградил бойцов в зоне спецоперации
Лента новостейМолния