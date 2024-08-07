https://crimea.ria.ru/20240807/kiev-poluchit-po-zaslugam---zakharova-ob-atakakh-na-kurskoe-prigraniche-1139421393.html

Киев получит по заслугам - Захарова об атаках на курское приграничье

Киев получит по заслугам - Захарова об атаках на курское приграничье - РИА Новости Крым, 07.08.2024

Киев получит по заслугам - Захарова об атаках на курское приграничье

Атака ВСУ на курское приграничье является очередным террористическим актом киевского режима против мирного населения. Об этом заявила официальный представитель... РИА Новости Крым, 07.08.2024

2024-08-07T09:07

2024-08-07T09:07

2024-08-07T09:07

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг - РИА Новости Крым. Атака ВСУ на курское приграничье является очередным террористическим актом киевского режима против мирного населения. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.Она подчеркнула, что оценку этим действиям дадут следственные органы РФ, которым предстоит собрать доказательства и довести дело до суда, чтобы "вся эта преступная нечисть с Банковой, которая мотивируется киевским режимом, получила по заслугам".Накануне утром врио губернатора области Алексей Смирнов сообщил, что в результате обстрела ВСУ города Суджа ранены пять человек, в том числе трое детей. В этот же день ВСУ совершили массированную атаку на Курскую область, в результате погиб один мирный житель, еще 13 пострадали. Позже Смирнов сообщил о еще пяти раненых.Вечером стало известно, что по дороге из Суджи в слободу Белую Беловского района в результате сброса взрывного устройства с украинского коптера ранены два ребенка. На месте им оказана первая медицинская помощь, после чего они направлены на обследование и лечение в Курскую областную больницу. По данным уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, всего в числе раненых шестеро детей. Как сообщили утром в среду в курской областной многопрофильной больнице, общее число пострадавших мирных жителей достигло 28 человек.Читайте также на РИА Новости Крым:Ракеты и беспилотники сбиты над Курской областьюЧто происходит на границе Курской области и УкраиныОколо 300 боевиков ВСУ атаковали приграничье России на танках – идет бой

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

курская область, обстрелы всу, обстрелы курской области, мария захарова, новости, министерство иностранных дел рф (мид рф), россия, украина