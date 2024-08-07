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Киев получит по заслугам - Захарова об атаках на курское приграничье - РИА Новости Крым, 07.08.2024
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Киев получит по заслугам - Захарова об атаках на курское приграничье
Киев получит по заслугам - Захарова об атаках на курское приграничье - РИА Новости Крым, 07.08.2024
Киев получит по заслугам - Захарова об атаках на курское приграничье
Атака ВСУ на курское приграничье является очередным террористическим актом киевского режима против мирного населения. Об этом заявила официальный представитель... РИА Новости Крым, 07.08.2024
2024-08-07T09:07
2024-08-07T09:07
курская область
обстрелы всу
обстрелы курской области
мария захарова
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг - РИА Новости Крым. Атака ВСУ на курское приграничье является очередным террористическим актом киевского режима против мирного населения. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.Она подчеркнула, что оценку этим действиям дадут следственные органы РФ, которым предстоит собрать доказательства и довести дело до суда, чтобы "вся эта преступная нечисть с Банковой, которая мотивируется киевским режимом, получила по заслугам".Накануне утром врио губернатора области Алексей Смирнов сообщил, что в результате обстрела ВСУ города Суджа ранены пять человек, в том числе трое детей. В этот же день ВСУ совершили массированную атаку на Курскую область, в результате погиб один мирный житель, еще 13 пострадали. Позже Смирнов сообщил о еще пяти раненых.Вечером стало известно, что по дороге из Суджи в слободу Белую Беловского района в результате сброса взрывного устройства с украинского коптера ранены два ребенка. На месте им оказана первая медицинская помощь, после чего они направлены на обследование и лечение в Курскую областную больницу. По данным уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, всего в числе раненых шестеро детей. Как сообщили утром в среду в курской областной многопрофильной больнице, общее число пострадавших мирных жителей достигло 28 человек.Читайте также на РИА Новости Крым:Ракеты и беспилотники сбиты над Курской областьюЧто происходит на границе Курской области и УкраиныОколо 300 боевиков ВСУ атаковали приграничье России на танках – идет бой
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Новости
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РИА Новости Крым
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курская область, обстрелы всу, обстрелы курской области, мария захарова, новости, министерство иностранных дел рф (мид рф), россия, украина
Киев получит по заслугам - Захарова об атаках на курское приграничье

Захарова: атака ВСУ на Курскую область - террористический акт

09:07 07.08.2024
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкБрифинг официального представителя МИД России Марии Захаровой
Брифинг официального представителя МИД России Марии Захаровой
© Пресс-служба МИД РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг - РИА Новости Крым. Атака ВСУ на курское приграничье является очередным террористическим актом киевского режима против мирного населения. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.
"Речь идет об очередном террористическом акте. Он очевидно направлен против мирового населения, против гражданского населения", - констатировала Захарова.
Она подчеркнула, что оценку этим действиям дадут следственные органы РФ, которым предстоит собрать доказательства и довести дело до суда, чтобы "вся эта преступная нечисть с Банковой, которая мотивируется киевским режимом, получила по заслугам".
Накануне утром врио губернатора области Алексей Смирнов сообщил, что в результате обстрела ВСУ города Суджа ранены пять человек, в том числе трое детей. В этот же день ВСУ совершили массированную атаку на Курскую область, в результате погиб один мирный житель, еще 13 пострадали. Позже Смирнов сообщил о еще пяти раненых.
Вечером стало известно, что по дороге из Суджи в слободу Белую Беловского района в результате сброса взрывного устройства с украинского коптера ранены два ребенка. На месте им оказана первая медицинская помощь, после чего они направлены на обследование и лечение в Курскую областную больницу. По данным уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, всего в числе раненых шестеро детей. Как сообщили утром в среду в курской областной многопрофильной больнице, общее число пострадавших мирных жителей достигло 28 человек.
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Курская областьОбстрелы ВСУОбстрелы Курской областиМария ЗахароваНовостиМинистерство иностранных дел РФ (МИД РФ)РоссияУкраина
 
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