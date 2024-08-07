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Шестеро детей ранены в результате атаки ВСУ на Курскую область - РИА Новости Крым, 07.08.2024
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Шестеро детей ранены в результате атаки ВСУ на Курскую область
Шестеро детей ранены в результате атаки ВСУ на Курскую область - РИА Новости Крым, 07.08.2024
Шестеро детей ранены в результате атаки ВСУ на Курскую область
Шесть детей получили ранения в результате массированной атаки ВСУ на Курскую область, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария... РИА Новости Крым, 07.08.2024
2024-08-07T06:03
2024-08-07T06:05
курская область
обстрелы курской области
мария львова-белова
происшествия
обстрелы всу
дети
новости
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг - РИА Новости Крым. Шесть детей получили ранения в результате массированной атаки ВСУ на Курскую область, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.Два ребенка получают лечение амбулаторно, один (девочка, 3 года) госпитализирована в детскую областную больницу, ее состояние оценивается как средней степени тяжести. Будет проведена телемедицицинская консультация с РДКБ. Еще один мальчик двух лет получил осколочные ранения спины, он находится в больнице и в ближайшее время будет транспортирован санитарным транспортом в областную детскую больницу. Его мать погибла, уточнила детский омбудсмен.Также ранения получили дети 2019 и 2015 г.р. , они доставлены в больницу. "Мы на связи с Уполномоченной по правам ребенка Курской области. Вся необходимая помощь оказывается", - добавила Львова-Белова.Накануне утром врио губернатора области Алексей Смирнов сообщил, что в результате обстрела ВСУ города Суджа ранены пять человек, в том числе трое детей.В этот же день ВСУ совершили массированную атаку на Курскую область, в результате погиб один мирный житель, еще 13 пострадали. Позже Смирнов сообщил о еще пяти раненых. Вечером стало известно, что по дороге из Суджи в слободу Белую Беловского района в результате сброса взрывного устройства с украинского коптера ранены два ребенка. На месте им оказана первая медицинская помощь, после чего они направлены на обследование и лечение в Курскую областную больницу.
https://crimea.ria.ru/20240806/chto-proiskhodit-na-granitse-kurskoy-oblasti-i-ukrainy-1139416374.html
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курская область, обстрелы курской области, мария львова-белова, происшествия, обстрелы всу, дети, новости, россия
Шестеро детей ранены в результате атаки ВСУ на Курскую область

Шестеро детей получили ранения в результате атаки ВСУ на Курскую область - Львова-Белова

06:03 07.08.2024 (обновлено: 06:05 07.08.2024)
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи на улице Москвы.
Автомобиль скорой помощи на улице Москвы. - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг - РИА Новости Крым. Шесть детей получили ранения в результате массированной атаки ВСУ на Курскую область, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.
"В результате массированной атаки ВСУ Курской области ранения получили шесть детей. Из них трое детей из одной семьи", - написала она в своем Telegram-канале.
Два ребенка получают лечение амбулаторно, один (девочка, 3 года) госпитализирована в детскую областную больницу, ее состояние оценивается как средней степени тяжести. Будет проведена телемедицицинская консультация с РДКБ.
Еще один мальчик двух лет получил осколочные ранения спины, он находится в больнице и в ближайшее время будет транспортирован санитарным транспортом в областную детскую больницу. Его мать погибла, уточнила детский омбудсмен.
Также ранения получили дети 2019 и 2015 г.р. , они доставлены в больницу.
"Мы на связи с Уполномоченной по правам ребенка Курской области. Вся необходимая помощь оказывается", - добавила Львова-Белова.
Накануне утром врио губернатора области Алексей Смирнов сообщил, что в результате обстрела ВСУ города Суджа ранены пять человек, в том числе трое детей.
В этот же день ВСУ совершили массированную атаку на Курскую область, в результате погиб один мирный житель, еще 13 пострадали. Позже Смирнов сообщил о еще пяти раненых.
Вечером стало известно, что по дороге из Суджи в слободу Белую Беловского района в результате сброса взрывного устройства с украинского коптера ранены два ребенка. На месте им оказана первая медицинская помощь, после чего они направлены на обследование и лечение в Курскую областную больницу.
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Курская областьОбстрелы Курской областиМария Львова-БеловаПроисшествияОбстрелы ВСУдетиНовостиРоссия
 
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