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В Курской области при атаке ВСУ ранены еще пять человек - РИА Новости Крым, 06.08.2024
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В Курской области при атаке ВСУ ранены еще пять человек
В Курской области при атаке ВСУ ранены еще пять человек - РИА Новости Крым, 06.08.2024
В Курской области при атаке ВСУ ранены еще пять человек
Еще пятеро мирных жителей ранены при атаках ВСУ на Курскую область. Об этом сообщает врио губернатора региона Алексей Смирнов. РИА Новости Крым, 06.08.2024
2024-08-06T19:23
2024-08-06T19:23
курская область
новости
происшествия
скорая помощь
алексей смирнов
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг - РИА Новости Крым. Еще пятеро мирных жителей ранены при атаках ВСУ на Курскую область. Об этом сообщает врио губернатора региона Алексей Смирнов.В частности, в селе Белица Беловского района ранение получил местный житель, он госпитализирован. Недалеко от села Новоивановка Суджанского района в результате атаки дрона пострадали два местных жителя, передвигавшиеся на автомобиле. В поселке Политотдельский Глушковского района коптер также атаковал легковой автомобиль – ранены двое, к ним направлена машина скорой помощи.Пять человек, в том числе трое детей, ранены в результате обстрела ВСУ города Суджа Курской области в ночь на 6 августа. Позже украинский коптер атаковал легковой автомобиль с пассажирами на станции Глушково, ранены двое местных жителей. Также во вторник ВСУ предприняли попытки прорыва через госграницу в Курской области, все они пресечены силовиками. Днем 6 августа после массированной атаки ВСУ на Курскую область погиб один мирный житель, еще 13 пострадали.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ продолжают бить по российским регионам: есть жертвыОколо 300 боевиков ВСУ атаковали приграничье России на танках – идет бойВооруженная провокация ВСУ отражена на границе в Курской области – ФСБ
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Новости
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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курская область, новости, происшествия, скорая помощь, алексей смирнов, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу
В Курской области при атаке ВСУ ранены еще пять человек

Еще пять человек ранены при атаках ВСУ на Курскую область

19:23 06.08.2024
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи в Москве.
Автомобиль скорой помощи в Москве. - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг - РИА Новости Крым. Еще пятеро мирных жителей ранены при атаках ВСУ на Курскую область. Об этом сообщает врио губернатора региона Алексей Смирнов.

"Еще пятеро жителей приграничных районов Курской области ранены сегодня после атак украинских коптеров", – написал Смирнов в своем Telegram-канале.

В частности, в селе Белица Беловского района ранение получил местный житель, он госпитализирован. Недалеко от села Новоивановка Суджанского района в результате атаки дрона пострадали два местных жителя, передвигавшиеся на автомобиле. В поселке Политотдельский Глушковского района коптер также атаковал легковой автомобиль – ранены двое, к ним направлена машина скорой помощи.
Пять человек, в том числе трое детей, ранены в результате обстрела ВСУ города Суджа Курской области в ночь на 6 августа. Позже украинский коптер атаковал легковой автомобиль с пассажирами на станции Глушково, ранены двое местных жителей. Также во вторник ВСУ предприняли попытки прорыва через госграницу в Курской области, все они пресечены силовиками. Днем 6 августа после массированной атаки ВСУ на Курскую область погиб один мирный житель, еще 13 пострадали.
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Курская областьНовостиПроисшествияСкорая помощьАлексей СмирновВСУ (Вооруженные силы Украины)Обстрелы ВСУ
 
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