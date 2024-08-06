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ВСУ продолжают бить по российским регионам: есть жертвы
ВСУ продолжают бить по российским регионам: есть жертвы - РИА Новости Крым, 06.08.2024
ВСУ продолжают бить по российским регионам: есть жертвы
После атаки ВСУ на Курскую область погибли два человека. Об этом сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов. РИА Новости Крым, 06.08.2024
2024-08-06T16:33
2024-08-06T16:33
2024-08-06T16:44
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым. После атаки ВСУ на Курскую область погибли два человека. Об этом сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов. Кром того, в селе Комаровка Кореневского района в результате атаки дрона ВСУ погиб еще один водитель.Под ударом ВСУ оказался и Краснояружский район Белгородской области, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков. "За сегодняшний день село Колотиловка четыре раза подверглось обстрелу. Ранена женщина. Пострадавшую с осколочным ранением ноги попутным транспортом доставили в районную больницу. Вся необходимая помощь оказывается", - написал губернатор. По данным Гладкова, в селе Колотиловка также поврежден социальный объект — пробиты кровля и несколько кабинетов на втором этаже здания. Также в селах Колотиловка и Репяховка есть повреждения на линиях электропередачи. Местные жители временно остались без электричества. Аварийные службы приступят к восстановительным работам после согласования с Министерством обороны РФ, добавил Гладков. А в селе Графовка Белгородской области от прилета снаряда посечен забор одного из предприятий. На местах работают оперативные службы, информация о последствиях уточняется. Ранее после массированной атаки ВСУ на Курскую область погиб один мирный житель и еще 13 пострадали. Утром во вторник российские средства ПВО сбили 22 дрона ВСУ над Курской и Белгородской областями. Читайте также на РИА Новости Крым: Вооруженная провокация ВСУ отражена на границе в Курской области – ФСБ ВСУ пытались прорваться через границу РФ на территорию Курской области Дрон ВСУ атаковал автобус в Белгородской области - есть жертвы
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курская область, обстрелы белгородской области, обстрелы всу, обстрелы курской области, белгородская область, вячеслав гладков, алексей смирнов, новости
ВСУ продолжают бить по российским регионам: есть жертвы
В результате атак ВСУ на Курскую область погибли два человека
16:33 06.08.2024 (обновлено: 16:44 06.08.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым. После атаки ВСУ на Курскую область погибли два человека. Об этом сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.
"Сегодня недалеко от села Нехаевка Рыльского района украинский коптер атаковал микроавтобус. Водитель машины погиб на месте", - написал он в своем Telegram-канале.
Кром того, в селе Комаровка Кореневского района в результате атаки дрона ВСУ погиб еще один водитель.
Под ударом ВСУ оказался и Краснояружский район Белгородской области, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.
"За сегодняшний день село Колотиловка четыре раза подверглось обстрелу. Ранена женщина. Пострадавшую с осколочным ранением ноги попутным транспортом доставили в районную больницу. Вся необходимая помощь оказывается", - написал губернатор.
По данным Гладкова, в селе Колотиловка также поврежден социальный объект — пробиты кровля и несколько кабинетов на втором этаже здания. Также в селах Колотиловка и Репяховка есть повреждения на линиях электропередачи. Местные жители временно остались без электричества. Аварийные службы приступят к восстановительным работам после согласования с Министерством обороны РФ, добавил Гладков.
А в селе Графовка Белгородской области от прилета снаряда посечен забор одного из предприятий. На местах работают оперативные службы, информация о последствиях уточняется.
Ранее после массированной атаки ВСУ на Курскую область погиб один мирный житель и еще 13 пострадали
. Утром во вторник российские средства ПВО сбили 22 дрона ВСУ
над Курской и Белгородской областями.
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