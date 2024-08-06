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ВСУ продолжают бить по российским регионам: есть жертвы

ВСУ продолжают бить по российским регионам: есть жертвы - РИА Новости Крым, 06.08.2024

ВСУ продолжают бить по российским регионам: есть жертвы

После атаки ВСУ на Курскую область погибли два человека. Об этом сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов. РИА Новости Крым, 06.08.2024

2024-08-06T16:33

2024-08-06T16:33

2024-08-06T16:44

курская область

обстрелы белгородской области

обстрелы всу

обстрелы курской области

белгородская область

вячеслав гладков

алексей смирнов

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым. После атаки ВСУ на Курскую область погибли два человека. Об этом сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов. Кром того, в селе Комаровка Кореневского района в результате атаки дрона ВСУ погиб еще один водитель.Под ударом ВСУ оказался и Краснояружский район Белгородской области, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков. "За сегодняшний день село Колотиловка четыре раза подверглось обстрелу. Ранена женщина. Пострадавшую с осколочным ранением ноги попутным транспортом доставили в районную больницу. Вся необходимая помощь оказывается", - написал губернатор. По данным Гладкова, в селе Колотиловка также поврежден социальный объект — пробиты кровля и несколько кабинетов на втором этаже здания. Также в селах Колотиловка и Репяховка есть повреждения на линиях электропередачи. Местные жители временно остались без электричества. Аварийные службы приступят к восстановительным работам после согласования с Министерством обороны РФ, добавил Гладков. А в селе Графовка Белгородской области от прилета снаряда посечен забор одного из предприятий. На местах работают оперативные службы, информация о последствиях уточняется. Ранее после массированной атаки ВСУ на Курскую область погиб один мирный житель и еще 13 пострадали. Утром во вторник российские средства ПВО сбили 22 дрона ВСУ над Курской и Белгородской областями. Читайте также на РИА Новости Крым: Вооруженная провокация ВСУ отражена на границе в Курской области – ФСБ ВСУ пытались прорваться через границу РФ на территорию Курской области Дрон ВСУ атаковал автобус в Белгородской области - есть жертвы

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белгородская область

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курская область, обстрелы белгородской области, обстрелы всу, обстрелы курской области, белгородская область, вячеслав гладков, алексей смирнов, новости