https://crimea.ria.ru/20240805/dron-vsu-atakoval-avtobus-v-belgorodskoy-oblasti---est-zhertvy-1139371010.html
Дрон ВСУ атаковал автобус в Белгородской области - есть жертвы
Дрон ВСУ атаковал автобус в Белгородской области - есть жертвы - РИА Новости Крым, 05.08.2024
Дрон ВСУ атаковал автобус в Белгородской области - есть жертвы
При атаке беспилотника на автобус в Белгородской области погиб мужчина, еще три человека ранены. Об этом сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 05.08.2024
2024-08-05T17:45
2024-08-05T17:45
2024-08-05T17:45
россия
белгородская область
обстрелы белгородской области
обстрелы всу
вячеслав гладков
происшествия
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/05/1139370587_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_2ad344a6a1091e08f8d9f6361fcf167d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг - РИА Новости Крым. При атаке беспилотника на автобус в Белгородской области погиб мужчина, еще три человека ранены. Об этом сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков.Кроме того, по информации губернатора, еще три человека пострадали. Их попутным транспортом доставляют в районную больницу.В понедельник днем ВСУ атаковали Шебекино, в результате удара пострадали пять человек. Кроме того, накануне украинские боевики обстреляли жилой квартал в Шебекино. Пострадала мирная жительница.Читайте также на РИА Новости Крым:Атаки Киева на жилые районы ДНР: ранены три женщиныАтаки ВСУ на Запорожскую область: ранен мужчинаОбстрел центрального рынка в Херсонской области: ранены восемь человек
россия
белгородская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/05/1139370587_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_fcb15e7a7af1649b37f9ffa7572ffb08.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, белгородская область, обстрелы белгородской области, обстрелы всу, вячеслав гладков, происшествия, новости
Дрон ВСУ атаковал автобус в Белгородской области - есть жертвы
В Белгородской области мужчина погиб при атаке беспилотника ВСУ на автобус