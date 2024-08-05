https://crimea.ria.ru/20240805/dron-vsu-atakoval-avtobus-v-belgorodskoy-oblasti---est-zhertvy-1139371010.html

Дрон ВСУ атаковал автобус в Белгородской области - есть жертвы

Дрон ВСУ атаковал автобус в Белгородской области - есть жертвы - РИА Новости Крым, 05.08.2024

Дрон ВСУ атаковал автобус в Белгородской области - есть жертвы

При атаке беспилотника на автобус в Белгородской области погиб мужчина, еще три человека ранены. Об этом сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 05.08.2024

2024-08-05T17:45

2024-08-05T17:45

2024-08-05T17:45

россия

белгородская область

обстрелы белгородской области

обстрелы всу

вячеслав гладков

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг - РИА Новости Крым. При атаке беспилотника на автобус в Белгородской области погиб мужчина, еще три человека ранены. Об этом сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков.Кроме того, по информации губернатора, еще три человека пострадали. Их попутным транспортом доставляют в районную больницу.В понедельник днем ВСУ атаковали Шебекино, в результате удара пострадали пять человек. Кроме того, накануне украинские боевики обстреляли жилой квартал в Шебекино. Пострадала мирная жительница.Читайте также на РИА Новости Крым:Атаки Киева на жилые районы ДНР: ранены три женщиныАтаки ВСУ на Запорожскую область: ранен мужчинаОбстрел центрального рынка в Херсонской области: ранены восемь человек

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, белгородская область, обстрелы белгородской области, обстрелы всу, вячеслав гладков, происшествия, новости