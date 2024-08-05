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Дрон ВСУ атаковал автобус в Белгородской области - есть жертвы - РИА Новости Крым, 05.08.2024
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Дрон ВСУ атаковал автобус в Белгородской области - есть жертвы
Дрон ВСУ атаковал автобус в Белгородской области - есть жертвы - РИА Новости Крым, 05.08.2024
Дрон ВСУ атаковал автобус в Белгородской области - есть жертвы
При атаке беспилотника на автобус в Белгородской области погиб мужчина, еще три человека ранены. Об этом сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 05.08.2024
2024-08-05T17:45
2024-08-05T17:45
россия
белгородская область
обстрелы белгородской области
обстрелы всу
вячеслав гладков
происшествия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг - РИА Новости Крым. При атаке беспилотника на автобус в Белгородской области погиб мужчина, еще три человека ранены. Об этом сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков.Кроме того, по информации губернатора, еще три человека пострадали. Их попутным транспортом доставляют в районную больницу.В понедельник днем ВСУ атаковали Шебекино, в результате удара пострадали пять человек. Кроме того, накануне украинские боевики обстреляли жилой квартал в Шебекино. Пострадала мирная жительница.Читайте также на РИА Новости Крым:Атаки Киева на жилые районы ДНР: ранены три женщиныАтаки ВСУ на Запорожскую область: ранен мужчинаОбстрел центрального рынка в Херсонской области: ранены восемь человек
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россия, белгородская область, обстрелы белгородской области, обстрелы всу, вячеслав гладков, происшествия, новости
Дрон ВСУ атаковал автобус в Белгородской области - есть жертвы

В Белгородской области мужчина погиб при атаке беспилотника ВСУ на автобус

17:45 05.08.2024
 
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаВСУ атаковали автобус в Белгородской области
ВСУ атаковали автобус в Белгородской области
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг - РИА Новости Крым. При атаке беспилотника на автобус в Белгородской области погиб мужчина, еще три человека ранены. Об этом сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков.
"В селе Вязовое Краснояружского района автобус сельхозпредприятия "АгроБелогорье" подвергся атаке беспилотника. Погиб один человек. От полученных ран мужчина скончался на месте до приезда медиков", - говорится в сообщении.
Кроме того, по информации губернатора, еще три человека пострадали. Их попутным транспортом доставляют в районную больницу.
В понедельник днем ВСУ атаковали Шебекино, в результате удара пострадали пять человек. Кроме того, накануне украинские боевики обстреляли жилой квартал в Шебекино. Пострадала мирная жительница.
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РоссияБелгородская областьОбстрелы Белгородской областиОбстрелы ВСУВячеслав ГладковПроисшествияНовости
 
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