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Атаки Киева на жилые районы ДНР: ранены три женщины - РИА Новости Крым, 04.08.2024
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Атаки Киева на жилые районы ДНР: ранены три женщины
Атаки Киева на жилые районы ДНР: ранены три женщины - РИА Новости Крым, 04.08.2024
Атаки Киева на жилые районы ДНР: ранены три женщины
В результате атак ВСУ на жилые районы Донецкой Народной Республики ранения получили три женщины. Об этом сообщает глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости Крым, 04.08.2024
2024-08-04T21:58
2024-08-04T22:01
донецкая народная республика (днр)
денис пушилин
происшествия
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг - РИА Новости Крым. В результате атак ВСУ на жилые районы Донецкой Народной Республики ранения получили три женщины. Об этом сообщает глава ДНР Денис Пушилин.Еще в двух районах, по информации Пушилина, женщины пострадали в результате сброса взрывоопасного предмета с украинского беспилотника. В Кировском районе Донецка женщина 1940 года рождения получила ранения средней степени тяжести. В Никитовском районе Горловки была ранена женщина 1962 года рождения, ее состояние легкой степени тяжести.Всем пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь. Кроме того, в результате атаки ВСУ были повреждены многоквартирный жилой дом в Центрально-Городском районе Макеевки и жилое домостроение в Никитовском районе Горловки.При этом за прошедшую неделю системой защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы "Купол" были сорваны 235 террористических атак украинских беспилотников.В воскресенье после атак ВСУ по Алешкам в Херсонской области были ранены 14 человек. Совершены атаки и на Белгородскую область, где есть раненые и погибшая.Читайте также на РИА Новости Крым:Атаки ВСУ на Запорожскую область: ранен мужчинаВторой за час обстрел Шебекино: ранены два мирных жителяРебенок ранен при атаке ВСУ на село под Шебекино
https://crimea.ria.ru/20240804/ataka-vsu-po-mnogokvartirnomu-domu-v-shebekino-pogibla-zhenschina-1139346548.html
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донецкая народная республика (днр), денис пушилин, происшествия, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), новости
Атаки Киева на жилые районы ДНР: ранены три женщины

Три женщины ранены в результате атак ВСУ на жилые районы Донецкой Народной Республики

21:58 04.08.2024 (обновлено: 22:01 04.08.2024)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкАптечка
Аптечка - РИА Новости, 1920, 04.08.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг - РИА Новости Крым. В результате атак ВСУ на жилые районы Донецкой Народной Республики ранения получили три женщины. Об этом сообщает глава ДНР Денис Пушилин.
"В Петровском районе Донецка при обстреле со стороны ВФУ с применением ствольной артиллерии пострадала женщина 1959 года рождения (состояние легкой степени тяжести)", - написал он в Telegram-канале.
Еще в двух районах, по информации Пушилина, женщины пострадали в результате сброса взрывоопасного предмета с украинского беспилотника. В Кировском районе Донецка женщина 1940 года рождения получила ранения средней степени тяжести. В Никитовском районе Горловки была ранена женщина 1962 года рождения, ее состояние легкой степени тяжести.
Всем пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь. Кроме того, в результате атаки ВСУ были повреждены многоквартирный жилой дом в Центрально-Городском районе Макеевки и жилое домостроение в Никитовском районе Горловки.
"Со стороны ВФУ совершены 26 вооруженных атак, выпущено более 60 боеприпасов. Применялись реактивная артиллерия (HIMARS), ствольная артиллерия калибром 155 мм, ударные БПЛА. Под ударами Донецк, Макеевка, Горловка", - сообщил Денис Пушилин.
При этом за прошедшую неделю системой защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы "Купол" были сорваны 235 террористических атак украинских беспилотников.
В воскресенье после атак ВСУ по Алешкам в Херсонской области были ранены 14 человек. Совершены атаки и на Белгородскую область, где есть раненые и погибшая.
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