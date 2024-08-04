https://crimea.ria.ru/20240804/ataki-kieva-na-zhilye-rayony-dnr-raneny-tri-zhenschiny-1139352970.html

Атаки Киева на жилые районы ДНР: ранены три женщины

Атаки Киева на жилые районы ДНР: ранены три женщины - РИА Новости Крым, 04.08.2024

Атаки Киева на жилые районы ДНР: ранены три женщины

В результате атак ВСУ на жилые районы Донецкой Народной Республики ранения получили три женщины. Об этом сообщает глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости Крым, 04.08.2024

2024-08-04T21:58

2024-08-04T21:58

2024-08-04T22:01

донецкая народная республика (днр)

денис пушилин

происшествия

обстрелы всу

всу (вооруженные силы украины)

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг - РИА Новости Крым. В результате атак ВСУ на жилые районы Донецкой Народной Республики ранения получили три женщины. Об этом сообщает глава ДНР Денис Пушилин.Еще в двух районах, по информации Пушилина, женщины пострадали в результате сброса взрывоопасного предмета с украинского беспилотника. В Кировском районе Донецка женщина 1940 года рождения получила ранения средней степени тяжести. В Никитовском районе Горловки была ранена женщина 1962 года рождения, ее состояние легкой степени тяжести.Всем пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь. Кроме того, в результате атаки ВСУ были повреждены многоквартирный жилой дом в Центрально-Городском районе Макеевки и жилое домостроение в Никитовском районе Горловки.При этом за прошедшую неделю системой защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы "Купол" были сорваны 235 террористических атак украинских беспилотников.В воскресенье после атак ВСУ по Алешкам в Херсонской области были ранены 14 человек. Совершены атаки и на Белгородскую область, где есть раненые и погибшая.Читайте также на РИА Новости Крым:Атаки ВСУ на Запорожскую область: ранен мужчинаВторой за час обстрел Шебекино: ранены два мирных жителяРебенок ранен при атаке ВСУ на село под Шебекино

https://crimea.ria.ru/20240804/ataka-vsu-po-mnogokvartirnomu-domu-v-shebekino-pogibla-zhenschina-1139346548.html

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донецкая народная республика (днр), денис пушилин, происшествия, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), новости