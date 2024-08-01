Ребенок ранен при атаке ВСУ на село под Шебекино
При обстреле ВСУ села в Белгородской области ранен ребенок – Гладков
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаПоследствия атаки ВСУ на Белгородскую область
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг - РИА Новости Крым. Ребенок попал в реанимацию с осколочными ранениями после атаки украинских боевиков на село Новая Таволжанка в Шебекинском городском округе. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
"В районе села Новая Таволжанка в результате обстрела пострадал ребенок. Бригадой скорой 12-летний мальчик с осколочным ранением левого бедра доставлен в детскую областную клиническую больницу. Врачи оценивают его состояние как средней степени тяжести", - написал губернатор в своем Telegram-канале.
По его данным, пострадавший мальчик госпитализирован в отделение реанимации.
Кроме того, губернатор сообщил об увеличении числа пострадавших при обстреле утром в четверг пассажирского автобуса в Шебекино.
"Количество пострадавших в результате атаки дрона на пассажирский автобус в Шебекино увеличилось до трех. Мужчина с осколочными ранениями лица, левого предплечья и ноги позже самостоятельно обратился в Шебекинскую центральную районную больницу. После оказанной медицинской помощи он отпущен домой на амбулаторное лечение", - сообщил глава региона.
В Курской области от удара украинского дрона по микроавтобусу в четверг также пострадали два человека. Еще одна мирная жительница получила ранения при беспилотной атаке ВСУ на магазин в городе Суджа Курской области.
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