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Ребенок ранен при атаке ВСУ на село под Шебекино

Ребенок ранен при атаке ВСУ на село под Шебекино - РИА Новости Крым, 01.08.2024

Ребенок ранен при атаке ВСУ на село под Шебекино

Ребенок попал в реанимацию с осколочными ранениями после атаки украинских боевиков на село Новая Таволжанка в Шебекинском городском округе. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 01.08.2024

2024-08-01T23:03

2024-08-01T23:03

2024-08-01T23:03

шебекино (город в белгородской области)

белгородская область

обстрелы белгородской области

происшествия

вячеслав гладков

новости

обстрелы всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг - РИА Новости Крым. Ребенок попал в реанимацию с осколочными ранениями после атаки украинских боевиков на село Новая Таволжанка в Шебекинском городском округе. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.По его данным, пострадавший мальчик госпитализирован в отделение реанимации.Кроме того, губернатор сообщил об увеличении числа пострадавших при обстреле утром в четверг пассажирского автобуса в Шебекино."Количество пострадавших в результате атаки дрона на пассажирский автобус в Шебекино увеличилось до трех. Мужчина с осколочными ранениями лица, левого предплечья и ноги позже самостоятельно обратился в Шебекинскую центральную районную больницу. После оказанной медицинской помощи он отпущен домой на амбулаторное лечение", - сообщил глава региона.В Курской области от удара украинского дрона по микроавтобусу в четверг также пострадали два человека. Еще одна мирная жительница получила ранения при беспилотной атаке ВСУ на магазин в городе Суджа Курской области.Читайте также на РИА Новости Крым:Очередная атака ВСУ на Белгородскую область: ранены мужчина и женщинаМать и дочь ранены в результате обстрела ВСУ Белгородской областиВСУ атаковали Шебекино - один человек погиб и двое ранены

шебекино (город в белгородской области)

белгородская область

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2024

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