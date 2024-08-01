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Ребенок ранен при атаке ВСУ на село под Шебекино - РИА Новости Крым, 01.08.2024
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Ребенок ранен при атаке ВСУ на село под Шебекино
Ребенок ранен при атаке ВСУ на село под Шебекино - РИА Новости Крым, 01.08.2024
Ребенок ранен при атаке ВСУ на село под Шебекино
Ребенок попал в реанимацию с осколочными ранениями после атаки украинских боевиков на село Новая Таволжанка в Шебекинском городском округе. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 01.08.2024
2024-08-01T23:03
2024-08-01T23:03
шебекино (город в белгородской области)
белгородская область
обстрелы белгородской области
происшествия
вячеслав гладков
новости
обстрелы всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг - РИА Новости Крым. Ребенок попал в реанимацию с осколочными ранениями после атаки украинских боевиков на село Новая Таволжанка в Шебекинском городском округе. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.По его данным, пострадавший мальчик госпитализирован в отделение реанимации.Кроме того, губернатор сообщил об увеличении числа пострадавших при обстреле утром в четверг пассажирского автобуса в Шебекино."Количество пострадавших в результате атаки дрона на пассажирский автобус в Шебекино увеличилось до трех. Мужчина с осколочными ранениями лица, левого предплечья и ноги позже самостоятельно обратился в Шебекинскую центральную районную больницу. После оказанной медицинской помощи он отпущен домой на амбулаторное лечение", - сообщил глава региона.В Курской области от удара украинского дрона по микроавтобусу в четверг также пострадали два человека. Еще одна мирная жительница получила ранения при беспилотной атаке ВСУ на магазин в городе Суджа Курской области.Читайте также на РИА Новости Крым:Очередная атака ВСУ на Белгородскую область: ранены мужчина и женщинаМать и дочь ранены в результате обстрела ВСУ Белгородской областиВСУ атаковали Шебекино - один человек погиб и двое ранены
шебекино (город в белгородской области)
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РИА Новости Крым
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шебекино (город в белгородской области), белгородская область, обстрелы белгородской области, происшествия, вячеслав гладков, новости, обстрелы всу
Ребенок ранен при атаке ВСУ на село под Шебекино

При обстреле ВСУ села в Белгородской области ранен ребенок – Гладков

23:03 01.08.2024
 
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаПоследствия атаки ВСУ на Белгородскую область
Последствия атаки ВСУ на Белгородскую область
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг - РИА Новости Крым. Ребенок попал в реанимацию с осколочными ранениями после атаки украинских боевиков на село Новая Таволжанка в Шебекинском городском округе. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"В районе села Новая Таволжанка в результате обстрела пострадал ребенок. Бригадой скорой 12-летний мальчик с осколочным ранением левого бедра доставлен в детскую областную клиническую больницу. Врачи оценивают его состояние как средней степени тяжести", - написал губернатор в своем Telegram-канале.

По его данным, пострадавший мальчик госпитализирован в отделение реанимации.
Кроме того, губернатор сообщил об увеличении числа пострадавших при обстреле утром в четверг пассажирского автобуса в Шебекино.
"Количество пострадавших в результате атаки дрона на пассажирский автобус в Шебекино увеличилось до трех. Мужчина с осколочными ранениями лица, левого предплечья и ноги позже самостоятельно обратился в Шебекинскую центральную районную больницу. После оказанной медицинской помощи он отпущен домой на амбулаторное лечение", - сообщил глава региона.
В Курской области от удара украинского дрона по микроавтобусу в четверг также пострадали два человека. Еще одна мирная жительница получила ранения при беспилотной атаке ВСУ на магазин в городе Суджа Курской области.
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Шебекино (город в Белгородской области)Белгородская областьОбстрелы Белгородской областиПроисшествияВячеслав ГладковНовостиОбстрелы ВСУ
 
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Заголовок открываемого материала
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