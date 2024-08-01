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Дрон ВСУ атаковал микроавтобус в Курской области – ранены два человека
Дрон ВСУ атаковал микроавтобус в Курской области – ранены два человека - РИА Новости Крым, 01.08.2024
Дрон ВСУ атаковал микроавтобус в Курской области – ранены два человека
Украинские боевики утром атаковали беспилотным летательным аппаратом микроавтобус в Курской области. В результате ранены два человека, сообщил врио губернатора... РИА Новости Крым, 01.08.2024
2024-08-01T09:15
2024-08-01T09:15
2024-08-01T09:16
курская область
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алексей смирнов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг - РИА Новости Крым. Украинские боевики утром атаковали беспилотным летательным аппаратом микроавтобус в Курской области. В результате ранены два человека, сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.30 июля в Курской области сотрудники МЧС ликвидировали возгорание на территории нефтебазы, которое произошло в результате атаки дронов. К его ликвидации были привлечены 140 спасателей и 32 единицы техники.27 июля в деревне Елизаветовке Глушковского района с украинского коптера было сброшено взрывное устройство на двоих рыбаков. Они получили ранения.Читайте также на РИА Новости Крым:Атака дрона на трамвай в Горловке: погиб мужчина и ранен ребенокДва дня в огне после атаки дронов - под Курском потушили нефтебазуВСУ пытались атаковать две области РФ воздушными шарами и беспилотниками
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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курская область, обстрелы курской области, беспилотник (бпла, дрон), обстрелы всу, новости, происшествия, алексей смирнов
Дрон ВСУ атаковал микроавтобус в Курской области – ранены два человека
В Курской области от удара украинского дрона по микроавтобусу пострадали два человека
09:15 01.08.2024 (обновлено: 09:16 01.08.2024)