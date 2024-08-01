https://crimea.ria.ru/20240801/dron-vsu-atakoval-mikroavtobus-v-kurskoy-oblasti--raneny-dva-cheloveka-1139277394.html

Дрон ВСУ атаковал микроавтобус в Курской области – ранены два человека

Дрон ВСУ атаковал микроавтобус в Курской области – ранены два человека - РИА Новости Крым, 01.08.2024

Дрон ВСУ атаковал микроавтобус в Курской области – ранены два человека

Украинские боевики утром атаковали беспилотным летательным аппаратом микроавтобус в Курской области. В результате ранены два человека, сообщил врио губернатора... РИА Новости Крым, 01.08.2024

2024-08-01T09:15

2024-08-01T09:15

2024-08-01T09:16

курская область

обстрелы курской области

беспилотник (бпла, дрон)

обстрелы всу

новости

происшествия

алексей смирнов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг - РИА Новости Крым. Украинские боевики утром атаковали беспилотным летательным аппаратом микроавтобус в Курской области. В результате ранены два человека, сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.30 июля в Курской области сотрудники МЧС ликвидировали возгорание на территории нефтебазы, которое произошло в результате атаки дронов. К его ликвидации были привлечены 140 спасателей и 32 единицы техники.27 июля в деревне Елизаветовке Глушковского района с украинского коптера было сброшено взрывное устройство на двоих рыбаков. Они получили ранения.Читайте также на РИА Новости Крым:Атака дрона на трамвай в Горловке: погиб мужчина и ранен ребенокДва дня в огне после атаки дронов - под Курском потушили нефтебазуВСУ пытались атаковать две области РФ воздушными шарами и беспилотниками

курская область

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

курская область, обстрелы курской области, беспилотник (бпла, дрон), обстрелы всу, новости, происшествия, алексей смирнов