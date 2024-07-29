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ВСУ пытались атаковать две области РФ воздушными шарами и беспилотниками
ВСУ пытались атаковать две области РФ воздушными шарами и беспилотниками - РИА Новости Крым, 29.07.2024
ВСУ пытались атаковать две области РФ воздушными шарами и беспилотниками
Над территорией Курской области уничтожены три малоразмерных воздушных шара и беспилотник самолетного типа, с помощью которых противник намеревался совершить... РИА Новости Крым, 29.07.2024
2024-07-29T15:33
2024-07-29T15:33
2024-07-29T15:33
всу (вооруженные силы украины)
беспилотник (бпла, дрон)
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обстрелы всу
курская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл – РИА Новости Крым. Над территорией Курской области уничтожены три малоразмерных воздушных шара и беспилотник самолетного типа, с помощью которых противник намеревался совершить террористические атаки на территории России. Также враг пытался атаковать дронами Белгородчину. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Уточняется, что дежурные средства ПВО уничтожили один беспилотный летательный аппарат и три малоразмерных воздушных шара над территорией Курской области. А также два беспилотника над Белгородской областью.В последний раз о появлении малоразмерного воздушного шара противника над территорией России военное ведомство сообщало в конце июля. Тогда устройство сбили над Ростовской областью. В мае сообщалось о сбитии малоразмерного воздушного шара в Подмосковье.Ранее в Минобороны сообщили об освобождении еще одного населенного пункта при наступлении в ДНР. Читайте также на РИА Новости Крым:Резервуары с топливом горят на нефтебазе в Курской области 4 человека ранены в Курской и Белгородской областях при атаке дронов ВСУ Мать и дочь ранены в результате обстрела ВСУ Белгородской области
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всу (вооруженные силы украины), беспилотник (бпла, дрон), министерство обороны рф, обстрелы всу, курская область, белгородская область, новости
ВСУ пытались атаковать две области РФ воздушными шарами и беспилотниками
Три малоразмерный воздушных шара уничтожены над Курской областью - Минобороны