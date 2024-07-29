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Российские военные освободили населенный пункт Волчье в ДНР - РИА Новости Крым, 29.07.2024
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Российские военные освободили населенный пункт Волчье в ДНР
Российские военные освободили населенный пункт Волчье в ДНР - РИА Новости Крым, 29.07.2024
Российские военные освободили населенный пункт Волчье в ДНР
Подразделения группировки войск "Центр" взяли под контроль населенный пункт Волчье в ДНР, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 29.07.2024
2024-07-29T14:07
2024-07-29T14:22
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл - РИА Новости Крым. Подразделения группировки войск "Центр" взяли под контроль населенный пункт Волчье в ДНР, сообщили в Минобороны РФ.27 июля Российские военные освободили населенный пункт Лозоватское в ДНР. 23 июля российские войска освободили село Ивано-Дарьевка в Донецкой Народной Республике. 21 июля российская группировка "Запад"освободила Розовку в ЛНР и Песчаное Нижнее в Харьковской области. Двумя днями ранее ВС РФ взяли под свой контроль населенный пункт Юрьевка в ДНР. 14 июля подразделения группировки войск "Восток" освободили Урожайное в ДНР, проводят его зачистку и разминирование. 11 июля Армия России заняла еще один населенный пункт в ДНР - под контроль российских сил перешел Восход. 9 июля подразделения группировки войск "Центр" в результате активных действий освободили населенный пункт Яснобродовка Донецкой Народной Республики и улучшили тактическое положение", 7 июля над наш контроль перешли Чигари в этом же регионе, а днем ранее ВС РФ освободили населенный пункт Сокол. 1 июля российская армия завладела двумя населенными пунктами – Степовой Новоселовкой в Харьковской области и Новопокровским в ДНР.Читайте также на РИА Новости Крым:Украинский штурмовик на передовой живет около шести минут – военкорАрмия России освободила пять населенных пунктов и район Новый Часова ЯраШтурмовики РФ на мотоциклах освободили населенные пункты в ДНР
https://crimea.ria.ru/20240729/kapitulyatsiya-ili-smert-v-ssha-predupredili-zelenskogo-1139185647.html
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новости сво, армия и флот, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, украина, новости
Российские военные освободили населенный пункт Волчье в ДНР

Российские военные освободили населенный пункт Волчье в ДНР

14:07 29.07.2024 (обновлено: 14:22 29.07.2024)
 
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© РИА Новости . Станислав Красильников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл - РИА Новости Крым. Подразделения группировки войск "Центр" взяли под контроль населенный пункт Волчье в ДНР, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Центр" в результате активных действий освободили населенный пункт Волчье Донецкой Народной Республики и улучшили тактическое положение", - говорится в сводке министерства.
27 июля Российские военные освободили населенный пункт Лозоватское в ДНР. 23 июля российские войска освободили село Ивано-Дарьевка в Донецкой Народной Республике. 21 июля российская группировка "Запад"освободила Розовку в ЛНР и Песчаное Нижнее в Харьковской области. Двумя днями ранее ВС РФ взяли под свой контроль населенный пункт Юрьевка в ДНР. 14 июля подразделения группировки войск "Восток" освободили Урожайное в ДНР, проводят его зачистку и разминирование. 11 июля Армия России заняла еще один населенный пункт в ДНР - под контроль российских сил перешел Восход. 9 июля подразделения группировки войск "Центр" в результате активных действий освободили населенный пункт Яснобродовка Донецкой Народной Республики и улучшили тактическое положение", 7 июля над наш контроль перешли Чигари в этом же регионе, а днем ранее ВС РФ освободили населенный пункт Сокол. 1 июля российская армия завладела двумя населенными пунктами – Степовой Новоселовкой в Харьковской области и Новопокровским в ДНР.
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