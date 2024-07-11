https://crimea.ria.ru/20240711/voskhod-pod-kontrolem-vs-rf-osvobozhden-esche-odin-naselennyy-punkt-donbassa-1138768659.html

Восход под контролем ВС РФ: освобожден еще один населенный пункт Донбасса

Восход под контролем ВС РФ: освобожден еще один населенный пункт Донбасса - РИА Новости Крым, 11.07.2024

Восход под контролем ВС РФ: освобожден еще один населенный пункт Донбасса

Армия России освободила еще один населенный пункт в Донецкой Народной Республике. Под контроль российских сил перешел Восход, сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 11.07.2024

2024-07-11T13:28

2024-07-11T13:28

2024-07-11T13:46

министерство обороны рф

новости сво

донецкая народная республика (днр)

вооруженные силы россии

новые регионы россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/16/1124245563_0:1:3034:1707_1920x0_80_0_0_ecd0ff0e9eaa813396de2ce01206513b.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости Крым. Армия России освободила еще один населенный пункт в Донецкой Народной Республике. Под контроль российских сил перешел Восход, сообщили в Минобороны.Нанесено поражение формированиям 31-й, 41-й, 47-й механизированных бригад ВСУ, 109-й и 129-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Прогресс, Розовка, Новгородское, Новоселовка Первая и Торецк Донецкой Народной Республики. Отражены пять контратак штурмовых групп 31-й, 32-й и 47-й механизированных бригад ВСУ.Во вторник под контроль вооруженных сил России перешел населенный пункт Яснобродовка в ДНР.За прошлую неделю российские военные освободили пять населенных пунктов в Харьковской области и Донецкой Народной Республике. Под российский контроль перешли населенный пункт Степовая Новоселовка Харьковской области, а также населенный пункт Спорное и район Новый города Часов Яр Донецкой Народной Республики и Шумы, Новоалександровка и Новопокровское в ДНР.

https://crimea.ria.ru/20240709/vs-rf-razbili-natselennye-na-krym-amerikanskie-raketnye-ustanovki-1138713984.html

донецкая народная республика (днр)

новые регионы россии

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, новости сво, донецкая народная республика (днр), вооруженные силы россии, новые регионы россии