https://crimea.ria.ru/20240711/voskhod-pod-kontrolem-vs-rf-osvobozhden-esche-odin-naselennyy-punkt-donbassa-1138768659.html
Восход под контролем ВС РФ: освобожден еще один населенный пункт Донбасса
Восход под контролем ВС РФ: освобожден еще один населенный пункт Донбасса - РИА Новости Крым, 11.07.2024
Восход под контролем ВС РФ: освобожден еще один населенный пункт Донбасса
Армия России освободила еще один населенный пункт в Донецкой Народной Республике. Под контроль российских сил перешел Восход, сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 11.07.2024
2024-07-11T13:28
2024-07-11T13:28
2024-07-11T13:46
министерство обороны рф
новости сво
донецкая народная республика (днр)
вооруженные силы россии
новые регионы россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/16/1124245563_0:1:3034:1707_1920x0_80_0_0_ecd0ff0e9eaa813396de2ce01206513b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости Крым. Армия России освободила еще один населенный пункт в Донецкой Народной Республике. Под контроль российских сил перешел Восход, сообщили в Минобороны.Нанесено поражение формированиям 31-й, 41-й, 47-й механизированных бригад ВСУ, 109-й и 129-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Прогресс, Розовка, Новгородское, Новоселовка Первая и Торецк Донецкой Народной Республики. Отражены пять контратак штурмовых групп 31-й, 32-й и 47-й механизированных бригад ВСУ.Во вторник под контроль вооруженных сил России перешел населенный пункт Яснобродовка в ДНР.За прошлую неделю российские военные освободили пять населенных пунктов в Харьковской области и Донецкой Народной Республике. Под российский контроль перешли населенный пункт Степовая Новоселовка Харьковской области, а также населенный пункт Спорное и район Новый города Часов Яр Донецкой Народной Республики и Шумы, Новоалександровка и Новопокровское в ДНР.
https://crimea.ria.ru/20240709/vs-rf-razbili-natselennye-na-krym-amerikanskie-raketnye-ustanovki-1138713984.html
донецкая народная республика (днр)
новые регионы россии
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/16/1124245563_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_bdab6866fecb229458c8ecdb073b2b5c.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф, новости сво, донецкая народная республика (днр), вооруженные силы россии, новые регионы россии
Восход под контролем ВС РФ: освобожден еще один населенный пункт Донбасса
Армия России взяла под контроль населенный пункт Восход в ДНР
13:28 11.07.2024 (обновлено: 13:46 11.07.2024)