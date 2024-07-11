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Восход под контролем ВС РФ: освобожден еще один населенный пункт Донбасса - РИА Новости Крым, 11.07.2024
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Восход под контролем ВС РФ: освобожден еще один населенный пункт Донбасса
Восход под контролем ВС РФ: освобожден еще один населенный пункт Донбасса - РИА Новости Крым, 11.07.2024
Восход под контролем ВС РФ: освобожден еще один населенный пункт Донбасса
Армия России освободила еще один населенный пункт в Донецкой Народной Республике. Под контроль российских сил перешел Восход, сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 11.07.2024
2024-07-11T13:28
2024-07-11T13:46
министерство обороны рф
новости сво
донецкая народная республика (днр)
вооруженные силы россии
новые регионы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости Крым. Армия России освободила еще один населенный пункт в Донецкой Народной Республике. Под контроль российских сил перешел Восход, сообщили в Минобороны.Нанесено поражение формированиям 31-й, 41-й, 47-й механизированных бригад ВСУ, 109-й и 129-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Прогресс, Розовка, Новгородское, Новоселовка Первая и Торецк Донецкой Народной Республики. Отражены пять контратак штурмовых групп 31-й, 32-й и 47-й механизированных бригад ВСУ.Во вторник под контроль вооруженных сил России перешел населенный пункт Яснобродовка в ДНР.За прошлую неделю российские военные освободили пять населенных пунктов в Харьковской области и Донецкой Народной Республике. Под российский контроль перешли населенный пункт Степовая Новоселовка Харьковской области, а также населенный пункт Спорное и район Новый города Часов Яр Донецкой Народной Республики и Шумы, Новоалександровка и Новопокровское в ДНР.
https://crimea.ria.ru/20240709/vs-rf-razbili-natselennye-na-krym-amerikanskie-raketnye-ustanovki-1138713984.html
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РИА Новости Крым
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министерство обороны рф, новости сво, донецкая народная республика (днр), вооруженные силы россии, новые регионы россии
Восход под контролем ВС РФ: освобожден еще один населенный пункт Донбасса

Армия России взяла под контроль населенный пункт Восход в ДНР

13:28 11.07.2024 (обновлено: 13:46 11.07.2024)
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЮжный сектор специальной военной операции
Южный сектор специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
© РИА Новости . Алексей Майшев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости Крым. Армия России освободила еще один населенный пункт в Донецкой Народной Республике. Под контроль российских сил перешел Восход, сообщили в Минобороны.
"Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение и активными действиями освободили населенный пункт Восход Донецкой Народной Республики", – сказано в сообщении оборонного ведомства.
Нанесено поражение формированиям 31-й, 41-й, 47-й механизированных бригад ВСУ, 109-й и 129-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Прогресс, Розовка, Новгородское, Новоселовка Первая и Торецк Донецкой Народной Республики. Отражены пять контратак штурмовых групп 31-й, 32-й и 47-й механизированных бригад ВСУ.
Во вторник под контроль вооруженных сил России перешел населенный пункт Яснобродовка в ДНР.
За прошлую неделю российские военные освободили пять населенных пунктов в Харьковской области и Донецкой Народной Республике. Под российский контроль перешли населенный пункт Степовая Новоселовка Харьковской области, а также населенный пункт Спорное и район Новый города Часов Яр Донецкой Народной Республики и Шумы, Новоалександровка и Новопокровское в ДНР.
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Министерство обороны РФНовости СВОДонецкая Народная Республика (ДНР)Вооруженные силы РоссииНовые регионы России
 
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