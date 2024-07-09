https://crimea.ria.ru/20240709/voyska-gruppirovki-tsentr-osvobodili-naselennyy-punkt-yasnobrodovka-v-dnr-1138712787.html

Войска группировки "Центр" освободили населенный пункт Яснобродовка в ДНР

Войска группировки "Центр" освободили населенный пункт Яснобродовка в ДНР - РИА Новости Крым, 09.07.2024

Войска группировки "Центр" освободили населенный пункт Яснобродовка в ДНР

Под контроль вооруженных сил России перешел еще один населенный пункт в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 09.07.2024

2024-07-09T13:53

2024-07-09T13:53

2024-07-09T14:07

министерство обороны рф

новости сво

вооруженные силы россии

донецкая народная республика (днр)

группировка войск "центр"

всу (вооруженные силы украины)

потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл – РИА Новости Крым. Под контроль вооруженных сил России перешел еще один населенный пункт в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны.Российские военные нанесли поражение формированиям 31-й, 32-й, 110-й механизированных, 59-й мотопехотной бригад и 132-го разведывательного батальона ВСУ в районах населенных пунктов Красноармейск, Миролюбовка, Тимофеевка, Водяное Второе и Торецк ДНР, а также отразили пять контратак штурмовых групп 41-й, 47-й механизированных, 68-й егерской и 95 десантно-штурмовой бригад ВСУ.За прошедшую неделю российские военные освободили пять населенных пунктов в Харьковской области и Донецкой Народной Республике. Под российский контроль перешли населенный пункт Степовая Новоселовка Харьковской области, а также населенный пункт Спорное и район Новый города Часов Яр Донецкой Народной Республики и Шумы, Новоалександровка и Новопокровское в ДНР.

https://crimea.ria.ru/20240707/armiya-rossii-osvobodila-esche-odin-naselennyy-punkt-v-dnr-1138662590.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, новости сво, вооруженные силы россии, донецкая народная республика (днр), группировка войск "центр", всу (вооруженные силы украины), потери всу