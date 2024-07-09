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Войска группировки "Центр" освободили населенный пункт Яснобродовка в ДНР - РИА Новости Крым, 09.07.2024
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Войска группировки "Центр" освободили населенный пункт Яснобродовка в ДНР
Войска группировки "Центр" освободили населенный пункт Яснобродовка в ДНР - РИА Новости Крым, 09.07.2024
Войска группировки "Центр" освободили населенный пункт Яснобродовка в ДНР
Под контроль вооруженных сил России перешел еще один населенный пункт в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 09.07.2024
2024-07-09T13:53
2024-07-09T14:07
министерство обороны рф
новости сво
вооруженные силы россии
донецкая народная республика (днр)
группировка войск "центр"
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл – РИА Новости Крым. Под контроль вооруженных сил России перешел еще один населенный пункт в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны.Российские военные нанесли поражение формированиям 31-й, 32-й, 110-й механизированных, 59-й мотопехотной бригад и 132-го разведывательного батальона ВСУ в районах населенных пунктов Красноармейск, Миролюбовка, Тимофеевка, Водяное Второе и Торецк ДНР, а также отразили пять контратак штурмовых групп 41-й, 47-й механизированных, 68-й егерской и 95 десантно-штурмовой бригад ВСУ.За прошедшую неделю российские военные освободили пять населенных пунктов в Харьковской области и Донецкой Народной Республике. Под российский контроль перешли населенный пункт Степовая Новоселовка Харьковской области, а также населенный пункт Спорное и район Новый города Часов Яр Донецкой Народной Республики и Шумы, Новоалександровка и Новопокровское в ДНР.
https://crimea.ria.ru/20240707/armiya-rossii-osvobodila-esche-odin-naselennyy-punkt-v-dnr-1138662590.html
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РИА Новости Крым
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министерство обороны рф, новости сво, вооруженные силы россии, донецкая народная республика (днр), группировка войск "центр", всу (вооруженные силы украины), потери всу
Войска группировки "Центр" освободили населенный пункт Яснобродовка в ДНР

Войска группировки "Центр" освободили населенный пункт Яснобродовка в ДНР – Минобороны

13:53 09.07.2024 (обновлено: 14:07 09.07.2024)
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЮжный сектор специальной военной операции
Южный сектор специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
© РИА Новости . Алексей Майшев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл – РИА Новости Крым. Под контроль вооруженных сил России перешел еще один населенный пункт в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны.
"Подразделения группировки войск "Центр" в результате активных действий освободили населенный пункт Яснобродовка Донецкой Народной Республики и улучшили тактическое положение", – сказано в сводке оборонного ведомства.
Российские военные нанесли поражение формированиям 31-й, 32-й, 110-й механизированных, 59-й мотопехотной бригад и 132-го разведывательного батальона ВСУ в районах населенных пунктов Красноармейск, Миролюбовка, Тимофеевка, Водяное Второе и Торецк ДНР, а также отразили пять контратак штурмовых групп 41-й, 47-й механизированных, 68-й егерской и 95 десантно-штурмовой бригад ВСУ.
За прошедшую неделю российские военные освободили пять населенных пунктов в Харьковской области и Донецкой Народной Республике. Под российский контроль перешли населенный пункт Степовая Новоселовка Харьковской области, а также населенный пункт Спорное и район Новый города Часов Яр Донецкой Народной Республики и Шумы, Новоалександровка и Новопокровское в ДНР.
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Армия России освободила еще один населенный пункт в ДНР
 
Министерство обороны РФНовости СВОВооруженные силы РоссииДонецкая Народная Республика (ДНР)Группировка войск "Центр"ВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУ
 
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