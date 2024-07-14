Рейтинг@Mail.ru
ВС РФ освободили Урожайное в ДНР - РИА Новости Крым, 14.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240714/vs-rf-vzyali-pod-kontrol-naselennyy-punkt-urozhaynoe-v-dnr-1138845028.html
ВС РФ освободили Урожайное в ДНР
ВС РФ освободили Урожайное в ДНР - РИА Новости Крым, 14.07.2024
ВС РФ освободили Урожайное в ДНР
Подразделения группировки войск "Восток" освободили Урожайное в ДНР, проводят его зачистку и разминирование. Об этом сообщает Минобороны России. РИА Новости Крым, 14.07.2024
2024-07-14T13:31
2024-07-14T13:50
министерство обороны рф
новости сво
всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/11/1135771415_0:145:3121:1901_1920x0_80_0_0_7a0618e90b5feac770076046c6911dfe.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл - РИА Новости Крым. Подразделения группировки войск "Восток" освободили Урожайное в ДНР, проводят его зачистку и разминирование. Об этом сообщает Минобороны России.Также сообщается, что нанесено поражение живой силе и технике 72 механизированной, 58 мотопехотной, 1 танковой бригад ВСУ и 128 бригады теробороны в районах населенных пунктов Водяное, Пречистовка, Великая Новоселка и Макровка ДНР. Отражены две контратаки штурмовых подразделений 123 бригады теробороны.Совокупные потери ВСУ на данном участке фронта за минувшие сутки составили до 155 военнослужащих, четыре автомобиля, 155 мм гаубицу М777, пять 155 мм гаубиц FH-70 и 152 мм орудие Д-20.
https://crimea.ria.ru/20240714/su-34-nanes-udar-po-dislokatsii-vsu-planiruyuschey-bomboy-fab-3000-1138840317.html
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/11/1135771415_196:0:2925:2047_1920x0_80_0_0_ee1df1630e0781c2d5631ca5e9d713f6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
министерство обороны рф, новости сво, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, новости
ВС РФ освободили Урожайное в ДНР

ВС РФ взяли под контроль населенный пункт Урожайное в ДНР

13:31 14.07.2024 (обновлено: 13:50 14.07.2024)
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа артдивизиона
Боевая работа артдивизиона - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл - РИА Новости Крым. Подразделения группировки войск "Восток" освободили Урожайное в ДНР, проводят его зачистку и разминирование. Об этом сообщает Минобороны России.
"Подразделения группировки войск "Восток" в результате успешных действий овладели населенным пунктом Урожайное Донецкой Народной Республики и осуществляют его зачистку и разминирование", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что нанесено поражение живой силе и технике 72 механизированной, 58 мотопехотной, 1 танковой бригад ВСУ и 128 бригады теробороны в районах населенных пунктов Водяное, Пречистовка, Великая Новоселка и Макровка ДНР. Отражены две контратаки штурмовых подразделений 123 бригады теробороны.
Совокупные потери ВСУ на данном участке фронта за минувшие сутки составили до 155 военнослужащих, четыре автомобиля, 155 мм гаубицу М777, пять 155 мм гаубиц FH-70 и 152 мм орудие Д-20.
Истребитель-бомбардировщик Су-34 ВКС РФ - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
09:43
Су-34 нанес удар по дислокации ВСУ планирующей бомбой ФАБ-3000
 
Министерство обороны РФНовости СВОВСУ (Вооруженные силы Украины)Вооруженные силы РоссииНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:35Сгорели 6 домов и две машины: пожар на Кубани тушит вертолет
14:16Армия России уничтожила железнодорожный эшелон ВСУ с военной техникой
14:06Очередь на Крымский мост снова сильно увеличилась
13:45Бастрыкин требует итоги проверки ЧП с ребенком в ливневке в Севастополе
13:31ВС РФ освободили Урожайное в ДНР
13:28Лесной пожар захватил базу отдыха на Кубани - эвакуированы 220 человек
13:10Ситуация на Крымском мосту - очереди с двух сторон
13:05Возможны остановки: как работает канатная дорога на гору Ай-Петри в Ялте
12:36Сбил ребенка-инвалида: в Крыму ищут скрывшегося после ДТП водителя
12:15"Они безумны и без тормозов": что доказало покушение на Трампа
12:01Никаких предпосылок для переговоров по Украине пока нет - Песков
11:35Трое взрослых и младенец ранены при обстреле ВСУ белгородского поселка
11:27Главком ВСУ Сырский готов капитулировать - депутат парламента Украины
11:04День взятия Бастилии: историческое событие и постсоветский культурный код
10:50Фицо об атаке на Трампа: сценарий как под копирку
10:31Покушение на Трампа в Пенсильвании: что известно к этому часу
09:51МИД РФ: попытка покушения на Путина готовилась на деньги США
09:43Су-34 нанес удар по дислокации ВСУ планирующей бомбой ФАБ-3000
09:36Не выходи из комнаты - не совершай ошибку: как преодолеть жару
09:01На Крымском мосту собралась трехчасовая очередь
Лента новостейМолния