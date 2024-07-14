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ВС РФ освободили Урожайное в ДНР
ВС РФ освободили Урожайное в ДНР - РИА Новости Крым, 14.07.2024
ВС РФ освободили Урожайное в ДНР
Подразделения группировки войск "Восток" освободили Урожайное в ДНР, проводят его зачистку и разминирование. Об этом сообщает Минобороны России. РИА Новости Крым, 14.07.2024
2024-07-14T13:31
2024-07-14T13:31
2024-07-14T13:50
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл - РИА Новости Крым. Подразделения группировки войск "Восток" освободили Урожайное в ДНР, проводят его зачистку и разминирование. Об этом сообщает Минобороны России.Также сообщается, что нанесено поражение живой силе и технике 72 механизированной, 58 мотопехотной, 1 танковой бригад ВСУ и 128 бригады теробороны в районах населенных пунктов Водяное, Пречистовка, Великая Новоселка и Макровка ДНР. Отражены две контратаки штурмовых подразделений 123 бригады теробороны.Совокупные потери ВСУ на данном участке фронта за минувшие сутки составили до 155 военнослужащих, четыре автомобиля, 155 мм гаубицу М777, пять 155 мм гаубиц FH-70 и 152 мм орудие Д-20.
https://crimea.ria.ru/20240714/su-34-nanes-udar-po-dislokatsii-vsu-planiruyuschey-bomboy-fab-3000-1138840317.html
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РИА Новости Крым
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министерство обороны рф, новости сво, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, новости
ВС РФ освободили Урожайное в ДНР
ВС РФ взяли под контроль населенный пункт Урожайное в ДНР
13:31 14.07.2024 (обновлено: 13:50 14.07.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл - РИА Новости Крым. Подразделения группировки войск "Восток" освободили Урожайное в ДНР, проводят его зачистку и разминирование. Об этом сообщает Минобороны России.
"Подразделения группировки войск "Восток" в результате успешных действий овладели населенным пунктом Урожайное Донецкой Народной Республики и осуществляют его зачистку и разминирование", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что нанесено поражение живой силе и технике 72 механизированной, 58 мотопехотной, 1 танковой бригад ВСУ и 128 бригады теробороны в районах населенных пунктов Водяное, Пречистовка, Великая Новоселка и Макровка ДНР. Отражены две контратаки штурмовых подразделений 123 бригады теробороны.
Совокупные потери ВСУ на данном участке фронта за минувшие сутки составили до 155 военнослужащих, четыре автомобиля, 155 мм гаубицу М777, пять 155 мм гаубиц FH-70 и 152 мм орудие Д-20.