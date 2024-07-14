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ВС РФ освободили Урожайное в ДНР

ВС РФ освободили Урожайное в ДНР - РИА Новости Крым, 14.07.2024

ВС РФ освободили Урожайное в ДНР

Подразделения группировки войск "Восток" освободили Урожайное в ДНР, проводят его зачистку и разминирование. Об этом сообщает Минобороны России. РИА Новости Крым, 14.07.2024

2024-07-14T13:31

2024-07-14T13:31

2024-07-14T13:50

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл - РИА Новости Крым. Подразделения группировки войск "Восток" освободили Урожайное в ДНР, проводят его зачистку и разминирование. Об этом сообщает Минобороны России.Также сообщается, что нанесено поражение живой силе и технике 72 механизированной, 58 мотопехотной, 1 танковой бригад ВСУ и 128 бригады теробороны в районах населенных пунктов Водяное, Пречистовка, Великая Новоселка и Макровка ДНР. Отражены две контратаки штурмовых подразделений 123 бригады теробороны.Совокупные потери ВСУ на данном участке фронта за минувшие сутки составили до 155 военнослужащих, четыре автомобиля, 155 мм гаубицу М777, пять 155 мм гаубиц FH-70 и 152 мм орудие Д-20.

https://crimea.ria.ru/20240714/su-34-nanes-udar-po-dislokatsii-vsu-planiruyuschey-bomboy-fab-3000-1138840317.html

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, новости сво, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, новости