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Два дня в огне после атаки дронов - под Курском потушили нефтебазу - РИА Новости Крым, 30.07.2024
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Два дня в огне после атаки дронов - под Курском потушили нефтебазу
Два дня в огне после атаки дронов - под Курском потушили нефтебазу - РИА Новости Крым, 30.07.2024
Два дня в огне после атаки дронов - под Курском потушили нефтебазу
Спасатели ликвидировали пожар на нефтебазе под Курском, произошедший в воскресенье из-за удара украинского дрона. Об этом сообщил во вторник врио губернатора... РИА Новости Крым, 30.07.2024
2024-07-30T09:17
2024-07-30T09:17
курск
обстрелы курской области
беспилотник (бпла, дрон)
новости
алексей смирнов
пожар
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл - РИА Новости Крым. Спасатели ликвидировали пожар на нефтебазе под Курском, произошедший в воскресенье из-за удара украинского дрона. Об этом сообщил во вторник врио губернатора Курской области Алексей Смирнов.Украинские беспилотники атаковали нефтебазу в Курском районе в ночь на 28 июля, из-за чего на объекте загорелись три резервуара с топливом.По его данным, в результате пожара никто из местных жителей и работников нефтебазы не пострадал.ВСУ регулярно атакуют мирные регионы России. Ранее пожар из-за беспилотной атаки возник на нефтебазе в Ростовской области, до этого в Туапсе вспыхнул пожар из-за атаки украинского БПЛА, по этой же причине резервуары с топливом горели в Краснодарском крае.Читайте также на РИА Новости Крым:Нефтебаза и подстанция загорелись при атаке БПЛА в Волгоградской областиДесятки дронов атаковали Ростовскую область – на электроподстанции пожарПотушен пожар в резервуарах с топливом после атаки БПЛА на Кубань
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Новости
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курск, обстрелы курской области, беспилотник (бпла, дрон), новости, алексей смирнов, пожар, происшествия
Два дня в огне после атаки дронов - под Курском потушили нефтебазу

Пожар на нефтебазе в Курском районе после атаки ВСУ полностью ликвидирован - власти

09:17 30.07.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМЧС
МЧС - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл - РИА Новости Крым. Спасатели ликвидировали пожар на нефтебазе под Курском, произошедший в воскресенье из-за удара украинского дрона. Об этом сообщил во вторник врио губернатора Курской области Алексей Смирнов.
Украинские беспилотники атаковали нефтебазу в Курском районе в ночь на 28 июля, из-за чего на объекте загорелись три резервуара с топливом.

"Сегодня утром в 5:50 пожар полностью потушен. К его ликвидации было привлечено 140 спасателей и 32 единицы техники", - написал врио главы региона в своем Telegram- канале.

По его данным, в результате пожара никто из местных жителей и работников нефтебазы не пострадал.
ВСУ регулярно атакуют мирные регионы России. Ранее пожар из-за беспилотной атаки возник на нефтебазе в Ростовской области, до этого в Туапсе вспыхнул пожар из-за атаки украинского БПЛА, по этой же причине резервуары с топливом горели в Краснодарском крае.
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КурскОбстрелы Курской областиБеспилотник (БПЛА, дрон)НовостиАлексей СмирновПожарПроисшествия
 
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