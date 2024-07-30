https://crimea.ria.ru/20240730/dva-dnya-v-ogne-posle-ataki-dronov---pod-kurskom-potushili-neftebazu-1139218705.html

Два дня в огне после атаки дронов - под Курском потушили нефтебазу

Два дня в огне после атаки дронов - под Курском потушили нефтебазу - РИА Новости Крым, 30.07.2024

Два дня в огне после атаки дронов - под Курском потушили нефтебазу

Спасатели ликвидировали пожар на нефтебазе под Курском, произошедший в воскресенье из-за удара украинского дрона. Об этом сообщил во вторник врио губернатора... РИА Новости Крым, 30.07.2024

2024-07-30T09:17

2024-07-30T09:17

2024-07-30T09:17

курск

обстрелы курской области

беспилотник (бпла, дрон)

новости

алексей смирнов

пожар

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл - РИА Новости Крым. Спасатели ликвидировали пожар на нефтебазе под Курском, произошедший в воскресенье из-за удара украинского дрона. Об этом сообщил во вторник врио губернатора Курской области Алексей Смирнов.Украинские беспилотники атаковали нефтебазу в Курском районе в ночь на 28 июля, из-за чего на объекте загорелись три резервуара с топливом.По его данным, в результате пожара никто из местных жителей и работников нефтебазы не пострадал.ВСУ регулярно атакуют мирные регионы России. Ранее пожар из-за беспилотной атаки возник на нефтебазе в Ростовской области, до этого в Туапсе вспыхнул пожар из-за атаки украинского БПЛА, по этой же причине резервуары с топливом горели в Краснодарском крае.Читайте также на РИА Новости Крым:Нефтебаза и подстанция загорелись при атаке БПЛА в Волгоградской областиДесятки дронов атаковали Ростовскую область – на электроподстанции пожарПотушен пожар в резервуарах с топливом после атаки БПЛА на Кубань

курск

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

курск, обстрелы курской области, беспилотник (бпла, дрон), новости, алексей смирнов, пожар, происшествия