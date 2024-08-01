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Удар по магазину – в Курской области ранена мирная жительница
Удар по магазину – в Курской области ранена мирная жительница - РИА Новости Крым, 01.08.2024
Удар по магазину – в Курской области ранена мирная жительница
Мирная жительница получила ранения при беспилотной атаке ВСУ на магазин в городе Суджа Курской области, сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов. РИА Новости Крым, 01.08.2024
2024-08-01T19:21
2024-08-01T19:21
2024-08-01T19:25
обстрелы курской области
курская область
алексей смирнов
происшествия
обстрелы всу
беспилотник (бпла, дрон)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг - РИА Новости Крым. Мирная жительница получила ранения при беспилотной атаке ВСУ на магазин в городе Суджа Курской области, сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.Помещение для торговли повреждено взрывом, в расположенном рядом доме выбиты окна в одной из квартир, а также поврежден один автомобиль, добавил он.ВСУ продолжают бить по мирным регионам России. Ранее в четверг дрон ВСУ атаковал микроавтобус в Курской области – ранены два человека. В этот же день мужчина и женщина получили множественные осколочные ранения после атаки украинского дрона по пассажирскому автобусу в Шебекино.Читайте также на РИА Новости Крым:Мать и дочь ранены в результате обстрела ВСУ Белгородской областиДва дня в огне после атаки дронов - под Курском потушили нефтебазуБили по жилым домам ночью – при атаке ВСУ в Судже ранена женщина
курская область
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РИА Новости Крым
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news.crimea@rian.ru
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обстрелы курской области, курская область, алексей смирнов, происшествия, обстрелы всу, беспилотник (бпла, дрон), новости
Удар по магазину – в Курской области ранена мирная жительница
Мирная жительница ранена при атаке дрона ВСУ на магазин в городе Суджа в Курской области
19:21 01.08.2024 (обновлено: 19:25 01.08.2024)