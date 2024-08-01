Рейтинг@Mail.ru
Удар по магазину – в Курской области ранена мирная жительница - РИА Новости Крым, 01.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240801/udar-po-magazinu--v-kurskoy-oblasti-ranena-mirnaya-zhitelnitsa-1139297744.html
Удар по магазину – в Курской области ранена мирная жительница
Удар по магазину – в Курской области ранена мирная жительница - РИА Новости Крым, 01.08.2024
Удар по магазину – в Курской области ранена мирная жительница
Мирная жительница получила ранения при беспилотной атаке ВСУ на магазин в городе Суджа Курской области, сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов. РИА Новости Крым, 01.08.2024
2024-08-01T19:21
2024-08-01T19:25
обстрелы курской области
курская область
алексей смирнов
происшествия
обстрелы всу
беспилотник (бпла, дрон)
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/10/1136620876_0:0:748:421_1920x0_80_0_0_cef4633255494a5d55bc166b13a427ea.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг - РИА Новости Крым. Мирная жительница получила ранения при беспилотной атаке ВСУ на магазин в городе Суджа Курской области, сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.Помещение для торговли повреждено взрывом, в расположенном рядом доме выбиты окна в одной из квартир, а также поврежден один автомобиль, добавил он.ВСУ продолжают бить по мирным регионам России. Ранее в четверг дрон ВСУ атаковал микроавтобус в Курской области – ранены два человека. В этот же день мужчина и женщина получили множественные осколочные ранения после атаки украинского дрона по пассажирскому автобусу в Шебекино.Читайте также на РИА Новости Крым:Мать и дочь ранены в результате обстрела ВСУ Белгородской областиДва дня в огне после атаки дронов - под Курском потушили нефтебазуБили по жилым домам ночью – при атаке ВСУ в Судже ранена женщина
курская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/10/1136620876_0:0:748:561_1920x0_80_0_0_6e0730d14255ce97ec0cacc3bd102502.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
обстрелы курской области, курская область, алексей смирнов, происшествия, обстрелы всу, беспилотник (бпла, дрон), новости
Удар по магазину – в Курской области ранена мирная жительница

Мирная жительница ранена при атаке дрона ВСУ на магазин в городе Суджа в Курской области

19:21 01.08.2024 (обновлено: 19:25 01.08.2024)
 
© Telegram Роман СтаровойтПоследствия обстрела ВСУ в Курской области
Последствия обстрела ВСУ в Курской области
© Telegram Роман Старовойт
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг - РИА Новости Крым. Мирная жительница получила ранения при беспилотной атаке ВСУ на магазин в городе Суджа Курской области, сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.

"Сегодня в городе Суджа украинский дрон-камикадзе атаковал магазин. Ранена местная жительница. Она обратилась за медицинской помощью в Суджанскую районную больницу", - написал Смирнов в своем Telegram-канале.

Помещение для торговли повреждено взрывом, в расположенном рядом доме выбиты окна в одной из квартир, а также поврежден один автомобиль, добавил он.
ВСУ продолжают бить по мирным регионам России. Ранее в четверг дрон ВСУ атаковал микроавтобус в Курской области – ранены два человека. В этот же день мужчина и женщина получили множественные осколочные ранения после атаки украинского дрона по пассажирскому автобусу в Шебекино.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Мать и дочь ранены в результате обстрела ВСУ Белгородской области
Два дня в огне после атаки дронов - под Курском потушили нефтебазу
Били по жилым домам ночью – при атаке ВСУ в Судже ранена женщина
 
Обстрелы Курской областиКурская областьАлексей СмирновПроисшествияОбстрелы ВСУБеспилотник (БПЛА, дрон)Новости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:49Девочка спасена из-под завалов в Нижнем Тагиле
19:34Тело женщины извлекли из-под обломков дома в Нижнем Тагиле
19:29Учредитель батутного центра в ТЦ "Лоцман" отправлен под домашний арест
19:21Удар по магазину – в Курской области ранена мирная жительница
19:03Мясник из Севастополя похитил у инвесторов 38 миллионов рублей
18:49Украинский трезубец не прижился на щите "Родины-матери" в Киеве
18:37Пентагон выдвинул угрозу о ядерном оружии и условия для России
18:26Трое тяжелых: стало известно о состоянии пострадавших в Нижнем Тагиле
18:09Про Кремниевую долину в "Одеколоне": в Севастополе строят технопарк
17:36В Севастополе в два раза увеличили выплаты контрактникам в зоне СВО
17:24Тело погибшей извлекли из-под обломков дома в Нижнем Тагиле
17:15В Анкаре проходит обмен заключенными между Россией и США - СМИ
16:50Сколько денег получит Крым на модернизацию ФАПов и поликлиник
16:33Главу "Военторга" отправили под арест
16:15Летом бригады скорой помощи из других регионов перебрасывают в Ялту
15:42Когда откроется новый детский реабилитационный центр в Евпатории
15:27На пляжах Алушты выявлены нарушения
15:19В Керчи простились с героем СВО Игорем Коробенковым
15:08При обрушении пятиэтажки в Нижнем Тагиле пострадали 12 человек
14:55Колоссальные потери: ВСУ за сутки лишились почти 2000 боевиков
Лента новостейМолния