https://crimea.ria.ru/20240801/udar-po-magazinu--v-kurskoy-oblasti-ranena-mirnaya-zhitelnitsa-1139297744.html

Удар по магазину – в Курской области ранена мирная жительница

Удар по магазину – в Курской области ранена мирная жительница - РИА Новости Крым, 01.08.2024

Удар по магазину – в Курской области ранена мирная жительница

Мирная жительница получила ранения при беспилотной атаке ВСУ на магазин в городе Суджа Курской области, сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов. РИА Новости Крым, 01.08.2024

2024-08-01T19:21

2024-08-01T19:21

2024-08-01T19:25

обстрелы курской области

курская область

алексей смирнов

происшествия

обстрелы всу

беспилотник (бпла, дрон)

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг - РИА Новости Крым. Мирная жительница получила ранения при беспилотной атаке ВСУ на магазин в городе Суджа Курской области, сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.Помещение для торговли повреждено взрывом, в расположенном рядом доме выбиты окна в одной из квартир, а также поврежден один автомобиль, добавил он.ВСУ продолжают бить по мирным регионам России. Ранее в четверг дрон ВСУ атаковал микроавтобус в Курской области – ранены два человека. В этот же день мужчина и женщина получили множественные осколочные ранения после атаки украинского дрона по пассажирскому автобусу в Шебекино.Читайте также на РИА Новости Крым:Мать и дочь ранены в результате обстрела ВСУ Белгородской областиДва дня в огне после атаки дронов - под Курском потушили нефтебазуБили по жилым домам ночью – при атаке ВСУ в Судже ранена женщина

курская область

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обстрелы курской области, курская область, алексей смирнов, происшествия, обстрелы всу, беспилотник (бпла, дрон), новости