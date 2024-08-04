https://crimea.ria.ru/20240804/vtoroy-za-chas-obstrel-shebekino-raneny-dva-mirnykh-zhitelya-1139347603.html

Второй за час обстрел Шебекино: ранены два мирных жителя

Второй за час обстрел Шебекино: ранены два мирных жителя - РИА Новости Крым, 04.08.2024

Второй за час обстрел Шебекино: ранены два мирных жителя

Произошел второй за час обстрел Шебекино в Белгородской области, ранены два мирных жителя. Об этом сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 04.08.2024

2024-08-04T12:51

2024-08-04T12:51

2024-08-04T12:49

шебекино (город в белгородской области)

происшествия

потери всу

обстрелы всу

белгородская область

обстрелы белгородской области

вячеслав гладков

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. Произошел второй за час обстрел Шебекино в Белгородской области, ранены два мирных жителя. Об этом сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков.Первый раненый, по информации Гладкова, после диагностики и обработки ран отпущен домой на амбулаторное лечение. Прилеты зафиксированы на территории социального объекта и жилого сектора.Ранее губернатор сообщил о гибели женщины после атаки беспилотника на многоквартирный жилой дом. Накануне после прилета снаряда ВСУ по Шебекино пострадали четыре мирных жителя.Читайте также на РИА Новости Крым:Ребенок ранен при атаке ВСУ на село под ШебекиноОчередная атака ВСУ на Белгородскую область: ранены мужчина и женщинаМать и дочь ранены в результате обстрела ВСУ Белгородской области

шебекино (город в белгородской области)

белгородская область

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2024

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