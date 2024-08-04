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Второй за час обстрел Шебекино: ранены два мирных жителя
Второй за час обстрел Шебекино: ранены два мирных жителя - РИА Новости Крым, 04.08.2024
Второй за час обстрел Шебекино: ранены два мирных жителя
Произошел второй за час обстрел Шебекино в Белгородской области, ранены два мирных жителя. Об этом сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 04.08.2024
2024-08-04T12:51
2024-08-04T12:51
2024-08-04T12:49
шебекино (город в белгородской области)
происшествия
потери всу
обстрелы всу
белгородская область
обстрелы белгородской области
вячеслав гладков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. Произошел второй за час обстрел Шебекино в Белгородской области, ранены два мирных жителя. Об этом сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков.Первый раненый, по информации Гладкова, после диагностики и обработки ран отпущен домой на амбулаторное лечение. Прилеты зафиксированы на территории социального объекта и жилого сектора.Ранее губернатор сообщил о гибели женщины после атаки беспилотника на многоквартирный жилой дом. Накануне после прилета снаряда ВСУ по Шебекино пострадали четыре мирных жителя.Читайте также на РИА Новости Крым:Ребенок ранен при атаке ВСУ на село под ШебекиноОчередная атака ВСУ на Белгородскую область: ранены мужчина и женщинаМать и дочь ранены в результате обстрела ВСУ Белгородской области
шебекино (город в белгородской области)
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РИА Новости Крым
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шебекино (город в белгородской области), происшествия, потери всу , обстрелы всу, белгородская область, обстрелы белгородской области, вячеслав гладков
Второй за час обстрел Шебекино: ранены два мирных жителя
Два мирных жителя ранены во время очередного обстрела Шебекино в Белгородской области