https://crimea.ria.ru/20240804/ataka-vsu-po-mnogokvartirnomu-domu-v-shebekino-pogibla-zhenschina-1139346548.html

Атака ВСУ на многоквартирный дом в Шебекино: погибла женщина

Атака ВСУ на многоквартирный дом в Шебекино: погибла женщина - РИА Новости Крым, 04.08.2024

Атака ВСУ на многоквартирный дом в Шебекино: погибла женщина

ВСУ атаковали три населенных пункта Белгородской области, погиб мирный житель. Об этом сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 04.08.2024

2024-08-04T11:11

2024-08-04T11:11

2024-08-04T11:25

шебекино (город в белгородской области)

вячеслав гладков

обстрелы всу

всу (вооруженные силы украины)

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. ВСУ атаковали три населенных пункта Белгородской области, погиб мирный житель. Об этом сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков.По информации губернатора, в результате атак трех дронов в Шебекино повреждение получили остекление и внутренняя отделка в квартирах двух многоквартирных домов. По двум частным домам удары были нанесены еще двумя беспилотниками, в результате загорелись кровли, в домовладениях повреждены крыши, выбиты окна, посечены фасады и заборы. Гладков уточняет, что возгорание в домах ликвидировано.Кроме того, еще один БПЛА ударил по легковому автомобилю в селе Петровка, машина полностью сгорела. На местах работают оперативные службы работают на местах. Информация о последствиях уточняется.Накануне после прилета снаряда ВСУ по Шебекино пострадали четыре местных жителя. Первого августа ребенок попал в реанимацию с осколочными ранениями после атаки украинских боевиков на село Новая Таволжанка в Шебекинском городском округе.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ ударили по пассажирскому автобусу в Шебекино – ранены двоеОчередная атака ВСУ на Белгородскую область: ранены мужчина и женщинаМать и дочь ранены в результате обстрела ВСУ Белгородской области

шебекино (город в белгородской области)

белгородская область

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