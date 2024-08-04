Атака ВСУ на многоквартирный дом в Шебекино: погибла женщина
Женщина погибла после во время атаки ВСУ на многоквартирный дом в Белгородской области
11:11 04.08.2024 (обновлено: 11:25 04.08.2024)
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаОбстрел Шебекино
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. ВСУ атаковали три населенных пункта Белгородской области, погиб мирный житель. Об этом сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков.
"В Шебекино в результате атаки беспилотника по многоквартирному дому погиб один мирный житель. От полученных ран женщина скончалась на месте до приезда медиков", - написал он в Telegram-канале.
По информации губернатора, в результате атак трех дронов в Шебекино повреждение получили остекление и внутренняя отделка в квартирах двух многоквартирных домов. По двум частным домам удары были нанесены еще двумя беспилотниками, в результате загорелись кровли, в домовладениях повреждены крыши, выбиты окна, посечены фасады и заборы. Гладков уточняет, что возгорание в домах ликвидировано.
"В Белгородском районе в селе Салтыково FPV-дроном атакован автобус сельскохозяйственного предприятия. Водитель и пассажиры не пострадали, транспортное средство повреждено", - добавляет губернатор.
Кроме того, еще один БПЛА ударил по легковому автомобилю в селе Петровка, машина полностью сгорела. На местах работают оперативные службы работают на местах. Информация о последствиях уточняется.
Накануне после прилета снаряда ВСУ по Шебекино пострадали четыре местных жителя. Первого августа ребенок попал в реанимацию с осколочными ранениями после атаки украинских боевиков на село Новая Таволжанка в Шебекинском городском округе.
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