Рейтинг@Mail.ru
FPV-дрон атаковал автомобиль в Белгородской области: ранен водитель - РИА Новости Крым, 04.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240804/fpv-dron-atakoval-avtomobil-v-belgorodskoy-oblasti-ranen-voditel-1139349305.html
FPV-дрон атаковал автомобиль в Белгородской области: ранен водитель
FPV-дрон атаковал автомобиль в Белгородской области: ранен водитель - РИА Новости Крым, 04.08.2024
FPV-дрон атаковал автомобиль в Белгородской области: ранен водитель
Водитель легкового автомобиля был ранен в Белгородской области при атаке дроном. Об этом сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 04.08.2024
2024-08-04T15:40
2024-08-04T15:40
вячеслав гладков
шебекино (город в белгородской области)
обстрелы всу
обстрелы белгородской области
всу (вооруженные силы украины)
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/1f/1131084528_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_7950441512c9e68dd043643959ea8eaa.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. Водитель легкового автомобиля был ранен в Белгородской области при атаке дроном. Об этом сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков.По информации Гладкова, атака произошла на участке автодороги Ясные Зори — Октябрьский. Мужчина получил закрытый перелом ноги. Бойцы самообороны доставили его в городскую больницу № 2 города Белгорода, где ему оказали медицинской помощь, наложили гипсовую лангету и отпустили домой. Повреждения получило и транспортное средство.В воскресенье ВСУ несколько раз атаковали населенные пункты Белгородской области. В результате, погибла женщина, несколько человек получили ранения.Читайте также на РИА Новости Крым:Обстрел центрального рынка в Херсонской области: ранены восемь человекАтаки ВСУ на Запорожскую область: ранен мужчинаВСУ ударили по пассажирскому автобусу в Шебекино – ранены двое
шебекино (город в белгородской области)
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/1f/1131084528_93:0:2822:2047_1920x0_80_0_0_35fdbbd5db97341c1feeeb1b3365f7cb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вячеслав гладков, шебекино (город в белгородской области), обстрелы всу, обстрелы белгородской области, всу (вооруженные силы украины), происшествия
FPV-дрон атаковал автомобиль в Белгородской области: ранен водитель

Водитель автомобиля ранен при атаке FPV-дроном в Белгородской области

15:40 04.08.2024
 
© РИА Новости . Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкДрон
Дрон - РИА Новости, 1920, 04.08.2024
© РИА Новости . Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. Водитель легкового автомобиля был ранен в Белгородской области при атаке дроном. Об этом сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков.
"В Белгородском районе FPV-дрон ВСУ атаковал легковой автомобиль. Ранен водитель", - говорится в сообщении.
По информации Гладкова, атака произошла на участке автодороги Ясные Зори — Октябрьский. Мужчина получил закрытый перелом ноги. Бойцы самообороны доставили его в городскую больницу № 2 города Белгорода, где ему оказали медицинской помощь, наложили гипсовую лангету и отпустили домой. Повреждения получило и транспортное средство.
В воскресенье ВСУ несколько раз атаковали населенные пункты Белгородской области. В результате, погибла женщина, несколько человек получили ранения.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Обстрел центрального рынка в Херсонской области: ранены восемь человек
Атаки ВСУ на Запорожскую область: ранен мужчина
ВСУ ударили по пассажирскому автобусу в Шебекино – ранены двое
 
Вячеслав ГладковШебекино (город в Белгородской области)Обстрелы ВСУОбстрелы Белгородской областиВСУ (Вооруженные силы Украины)Происшествия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:40Зеленский объявил о прибытии истребителей F-16 на Украину
17:16На Кубани завели дело после гибели мальчика в бассейне на базе отдыха
16:32Луганск подвергся обстрелам ВСУ - работают оперативные службы
15:40FPV-дрон атаковал автомобиль в Белгородской области: ранен водитель
15:04Обстрел центрального рынка в Херсонской области: ранены восемь человек
14:43Пять безуспешных контратак: ВСУ за сутки потеряли более 1900 боевиков
14:09Российские средства ПВО сбили украинский самолет Су-27
13:58Атаки ВСУ на Запорожскую область: ранен мужчина
13:31Ситуация на Крымском мосту сейчас: возникла очередь и со стороны Керчи
13:25Избиение боксера в Феодосии рассмотрят как покушение на убийство
13:15Армия России освободила Новоселовку Первую в ДНР
13:01Морской транспорт в Севастополе возобновил движение
12:56В Крыму моноколесо поджогло квартиру хозяина - эвакуировали весь подъезд
12:51Второй за час обстрел Шебекино: ранены два мирных жителя
12:41В Севастополе перекрыт рейд
12:27Грозы с градом и смерчи прогнозируют на Кубани
11:55Избиение в Феодосии чемпиона России по боксу взял на контроль Бастрыкин
11:31На Крым обрушится шторм: ожидаются ливни с градом и сильный ветер
11:11Дрон влетел в окно и взорвался: в Шебекино погибла женщина
10:35Смерть на дороге: в Ленинском районе Крыма погиб пешеход
Лента новостейМолния