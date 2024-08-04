https://crimea.ria.ru/20240804/fpv-dron-atakoval-avtomobil-v-belgorodskoy-oblasti-ranen-voditel-1139349305.html

FPV-дрон атаковал автомобиль в Белгородской области: ранен водитель

FPV-дрон атаковал автомобиль в Белгородской области: ранен водитель - РИА Новости Крым, 04.08.2024

FPV-дрон атаковал автомобиль в Белгородской области: ранен водитель

Водитель легкового автомобиля был ранен в Белгородской области при атаке дроном. Об этом сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 04.08.2024

2024-08-04T15:40

2024-08-04T15:40

2024-08-04T15:40

вячеслав гладков

шебекино (город в белгородской области)

обстрелы всу

обстрелы белгородской области

всу (вооруженные силы украины)

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. Водитель легкового автомобиля был ранен в Белгородской области при атаке дроном. Об этом сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков.По информации Гладкова, атака произошла на участке автодороги Ясные Зори — Октябрьский. Мужчина получил закрытый перелом ноги. Бойцы самообороны доставили его в городскую больницу № 2 города Белгорода, где ему оказали медицинской помощь, наложили гипсовую лангету и отпустили домой. Повреждения получило и транспортное средство.В воскресенье ВСУ несколько раз атаковали населенные пункты Белгородской области. В результате, погибла женщина, несколько человек получили ранения.Читайте также на РИА Новости Крым:Обстрел центрального рынка в Херсонской области: ранены восемь человекАтаки ВСУ на Запорожскую область: ранен мужчинаВСУ ударили по пассажирскому автобусу в Шебекино – ранены двое

шебекино (город в белгородской области)

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вячеслав гладков, шебекино (город в белгородской области), обстрелы всу, обстрелы белгородской области, всу (вооруженные силы украины), происшествия