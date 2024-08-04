https://crimea.ria.ru/20240804/fpv-dron-atakoval-avtomobil-v-belgorodskoy-oblasti-ranen-voditel-1139349305.html
FPV-дрон атаковал автомобиль в Белгородской области: ранен водитель
FPV-дрон атаковал автомобиль в Белгородской области: ранен водитель - РИА Новости Крым, 04.08.2024
FPV-дрон атаковал автомобиль в Белгородской области: ранен водитель
Водитель легкового автомобиля был ранен в Белгородской области при атаке дроном. Об этом сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 04.08.2024
2024-08-04T15:40
2024-08-04T15:40
2024-08-04T15:40
вячеслав гладков
шебекино (город в белгородской области)
обстрелы всу
обстрелы белгородской области
всу (вооруженные силы украины)
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/1f/1131084528_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_7950441512c9e68dd043643959ea8eaa.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. Водитель легкового автомобиля был ранен в Белгородской области при атаке дроном. Об этом сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков.По информации Гладкова, атака произошла на участке автодороги Ясные Зори — Октябрьский. Мужчина получил закрытый перелом ноги. Бойцы самообороны доставили его в городскую больницу № 2 города Белгорода, где ему оказали медицинской помощь, наложили гипсовую лангету и отпустили домой. Повреждения получило и транспортное средство.В воскресенье ВСУ несколько раз атаковали населенные пункты Белгородской области. В результате, погибла женщина, несколько человек получили ранения.Читайте также на РИА Новости Крым:Обстрел центрального рынка в Херсонской области: ранены восемь человекАтаки ВСУ на Запорожскую область: ранен мужчинаВСУ ударили по пассажирскому автобусу в Шебекино – ранены двое
шебекино (город в белгородской области)
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/1f/1131084528_93:0:2822:2047_1920x0_80_0_0_35fdbbd5db97341c1feeeb1b3365f7cb.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вячеслав гладков, шебекино (город в белгородской области), обстрелы всу, обстрелы белгородской области, всу (вооруженные силы украины), происшествия
FPV-дрон атаковал автомобиль в Белгородской области: ранен водитель
Водитель автомобиля ранен при атаке FPV-дроном в Белгородской области