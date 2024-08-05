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ВСУ обстреляли жилой квартал в Шебекино – есть пострадавшие
ВСУ обстреляли жилой квартал в Шебекино – есть пострадавшие - РИА Новости Крым, 05.08.2024
ВСУ обстреляли жилой квартал в Шебекино – есть пострадавшие
Украинские боевики вновь обстреляли город Шебекино в Белгородской области, пострадала одна мирная жительница. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав... РИА Новости Крым, 05.08.2024
2024-08-05T11:32
2024-08-05T11:32
2024-08-05T11:32
шебекино (город в белгородской области)
белгородская область
обстрелы белгородской области
вячеслав гладков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. Украинские боевики вновь обстреляли город Шебекино в Белгородской области, пострадала одна мирная жительница. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.По данным губернатора, на текущий момент в четырех многоквартирных домах повреждены остекление и фасады, также осколками посечены два автомобиля. Информация о последствиях уточняется.Накануне украинские боевики несколько раз в течение дня обстреливали Шебекино. Пострадали два мирных жителя.Ранее губернатор Вячеслав Гладков сообщил о гибели женщины после атаки беспилотника на многоквартирный жилой дом.3 августа после прилета снаряда ВСУ по Шебекино пострадали четыре мирных жителя.Читайте также на РИА Новости Крым:Атаки ВСУ на Запорожскую область: ранен мужчинаАтаки Киева на жилые районы ДНР: ранены три женщиныЛуганск подвергся обстрелам ВСУ - работают оперативные службы
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ВСУ обстреляли жилой квартал в Шебекино – есть пострадавшие
Мирная жительница Шебекино получила ранения при обстреле жилых домов со стороны ВСУ