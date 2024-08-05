Рейтинг@Mail.ru
ВСУ обстреляли жилой квартал в Шебекино – есть пострадавшие - РИА Новости Крым, 05.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240805/vsu-obstrelyali-zhiloy-kvartal-v-shebekino--est-postradavshie-1139360415.html
ВСУ обстреляли жилой квартал в Шебекино – есть пострадавшие
ВСУ обстреляли жилой квартал в Шебекино – есть пострадавшие - РИА Новости Крым, 05.08.2024
ВСУ обстреляли жилой квартал в Шебекино – есть пострадавшие
Украинские боевики вновь обстреляли город Шебекино в Белгородской области, пострадала одна мирная жительница. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав... РИА Новости Крым, 05.08.2024
2024-08-05T11:32
2024-08-05T11:32
шебекино (город в белгородской области)
белгородская область
обстрелы белгородской области
вячеслав гладков
обстрелы всу
новости
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/05/1139360301_0:199:960:739_1920x0_80_0_0_196d5a4fa111d1f75b7f9a4c0339db12.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. Украинские боевики вновь обстреляли город Шебекино в Белгородской области, пострадала одна мирная жительница. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.По данным губернатора, на текущий момент в четырех многоквартирных домах повреждены остекление и фасады, также осколками посечены два автомобиля. Информация о последствиях уточняется.Накануне украинские боевики несколько раз в течение дня обстреливали Шебекино. Пострадали два мирных жителя.Ранее губернатор Вячеслав Гладков сообщил о гибели женщины после атаки беспилотника на многоквартирный жилой дом.3 августа после прилета снаряда ВСУ по Шебекино пострадали четыре мирных жителя.Читайте также на РИА Новости Крым:Атаки ВСУ на Запорожскую область: ранен мужчинаАтаки Киева на жилые районы ДНР: ранены три женщиныЛуганск подвергся обстрелам ВСУ - работают оперативные службы
шебекино (город в белгородской области)
белгородская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/05/1139360301_0:109:960:829_1920x0_80_0_0_43374dfc667098263af15469c021b235.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
шебекино (город в белгородской области), белгородская область, обстрелы белгородской области, вячеслав гладков, обстрелы всу, новости, происшествия
ВСУ обстреляли жилой квартал в Шебекино – есть пострадавшие

Мирная жительница Шебекино получила ранения при обстреле жилых домов со стороны ВСУ

11:32 05.08.2024
 
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаВСУ обстреляли жилой дом в Шебекино
ВСУ обстреляли жилой дом в Шебекино
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. Украинские боевики вновь обстреляли город Шебекино в Белгородской области, пострадала одна мирная жительница. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Под обстрелом ВСУ город Шебекино. По предварительной информации, ранен один человек — у женщины множественные слепые осколочные ранения ноги. Бригадой скорой помощи пострадавшая доставляется в городскую больницу №2 Белгорода", - написал он в своем Telegram-канале.
По данным губернатора, на текущий момент в четырех многоквартирных домах повреждены остекление и фасады, также осколками посечены два автомобиля. Информация о последствиях уточняется.
Накануне украинские боевики несколько раз в течение дня обстреливали Шебекино. Пострадали два мирных жителя.
Ранее губернатор Вячеслав Гладков сообщил о гибели женщины после атаки беспилотника на многоквартирный жилой дом.
3 августа после прилета снаряда ВСУ по Шебекино пострадали четыре мирных жителя.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Атаки ВСУ на Запорожскую область: ранен мужчина
Атаки Киева на жилые районы ДНР: ранены три женщины
Луганск подвергся обстрелам ВСУ - работают оперативные службы
 
Шебекино (город в Белгородской области)Белгородская областьОбстрелы Белгородской областиВячеслав ГладковОбстрелы ВСУНовостиПроисшествия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:32ВСУ обстреляли жилой квартал в Шебекино – есть пострадавшие
11:2050 улиц Феодосии без воды: прокуратура проводит проверку
11:13Крымский мост сейчас: заторы уже с двух сторон
10:45Пожаром на полигоне ТБО в Евпатории заинтересовалась прокуратура
10:38Крым и еще 12 регионов получат 1 млрд рублей на развитие детского отдыха
10:28Почти тысяча жителей Керчи остались без света из-за аварии
10:15Вербовали россиян в террористы - в Тюмени задержаны религиозные деятели
09:49Штаты готовят кампанию по изоляции России в мировом спорте - СВР
09:17В Новороссийске будут греметь взрывы
09:03Крым покажет себя на международной спортивной арене - мнение
08:42На Кубани "Газель" с пассажирами врезалась в грузовик – трое погибли
08:35Крым вошел в десятку регионов с самым труднодоступным бензином
08:17Ни дня без дождя: прогноз погоды в Крыму на неделю от ФОБОС
07:47На пожаре в Ростовской области ликвидировали открытое горение
07:27Где в Севастополе в понедельник не будет света: список адресов
07:12На Крымском мосту очередь выросла за час на 400 авто
06:58Сердечникам в жару надо обратиться к врачу – главный терапевт Крыма
06:39Феодосия осталась без воды из-за аварии
06:31Истребители F-16: почему о них много говорят и опасны ли они для Крыма
06:05Крымский мост: очередь превышает 900 авто
Лента новостейМолния