https://crimea.ria.ru/20240805/vsu-obstrelyali-zhiloy-kvartal-v-shebekino--est-postradavshie-1139360415.html

ВСУ обстреляли жилой квартал в Шебекино – есть пострадавшие

ВСУ обстреляли жилой квартал в Шебекино – есть пострадавшие - РИА Новости Крым, 05.08.2024

ВСУ обстреляли жилой квартал в Шебекино – есть пострадавшие

Украинские боевики вновь обстреляли город Шебекино в Белгородской области, пострадала одна мирная жительница. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав... РИА Новости Крым, 05.08.2024

2024-08-05T11:32

2024-08-05T11:32

2024-08-05T11:32

шебекино (город в белгородской области)

белгородская область

обстрелы белгородской области

вячеслав гладков

обстрелы всу

новости

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. Украинские боевики вновь обстреляли город Шебекино в Белгородской области, пострадала одна мирная жительница. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.По данным губернатора, на текущий момент в четырех многоквартирных домах повреждены остекление и фасады, также осколками посечены два автомобиля. Информация о последствиях уточняется.Накануне украинские боевики несколько раз в течение дня обстреливали Шебекино. Пострадали два мирных жителя.Ранее губернатор Вячеслав Гладков сообщил о гибели женщины после атаки беспилотника на многоквартирный жилой дом.3 августа после прилета снаряда ВСУ по Шебекино пострадали четыре мирных жителя.Читайте также на РИА Новости Крым:Атаки ВСУ на Запорожскую область: ранен мужчинаАтаки Киева на жилые районы ДНР: ранены три женщиныЛуганск подвергся обстрелам ВСУ - работают оперативные службы

шебекино (город в белгородской области)

белгородская область

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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