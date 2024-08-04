https://crimea.ria.ru/20240804/lugansk-podvergsya-obstrelam-vsu---rabotayut-operativnye-sluzhby-1139349745.html

Луганск подвергся обстрелам ВСУ - работают оперативные службы

Луганск подвергся обстрелам ВСУ - работают оперативные службы - РИА Новости Крым, 04.08.2024

Луганск подвергся обстрелам ВСУ - работают оперативные службы

Луганск подвергся обстрелу со стороны ВСУ, работают оперативные службы, сообщили журналистам в правительстве ЛНР. РИА Новости Крым, 04.08.2024

2024-08-04T16:32

2024-08-04T16:32

2024-08-04T16:43

луганск

обстрелы всу

всу (вооруженные силы украины)

новости

луганская народная республика (лнр)

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг - РИА Новости Крым. Луганск подвергся обстрелу со стороны ВСУ, работают оперативные службы, сообщили журналистам в правительстве ЛНР.Ранее корреспондент РИА Новости сообщил о работе системы ПВО в Луганске.Над городом поднимаются клубы дыма, мобильная связь работает с перебоями.

https://crimea.ria.ru/20240804/fpv-dron-atakoval-avtomobil-v-belgorodskoy-oblasti-ranen-voditel-1139349305.html

луганск

луганская народная республика (лнр)

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

луганск, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), новости, луганская народная республика (лнр), безопасность