https://crimea.ria.ru/20240804/lugansk-podvergsya-obstrelam-vsu---rabotayut-operativnye-sluzhby-1139349745.html
Луганск подвергся обстрелам ВСУ - работают оперативные службы
Луганск подвергся обстрелам ВСУ - работают оперативные службы - РИА Новости Крым, 04.08.2024
Луганск подвергся обстрелам ВСУ - работают оперативные службы
Луганск подвергся обстрелу со стороны ВСУ, работают оперативные службы, сообщили журналистам в правительстве ЛНР. РИА Новости Крым, 04.08.2024
2024-08-04T16:32
2024-08-04T16:32
2024-08-04T16:43
луганск
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
новости
луганская народная республика (лнр)
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг - РИА Новости Крым. Луганск подвергся обстрелу со стороны ВСУ, работают оперативные службы, сообщили журналистам в правительстве ЛНР.Ранее корреспондент РИА Новости сообщил о работе системы ПВО в Луганске.Над городом поднимаются клубы дыма, мобильная связь работает с перебоями.
https://crimea.ria.ru/20240804/fpv-dron-atakoval-avtomobil-v-belgorodskoy-oblasti-ranen-voditel-1139349305.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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луганск, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), новости, луганская народная республика (лнр), безопасность
Луганск подвергся обстрелам ВСУ - работают оперативные службы
Луганск подвергся обстрелам ВСУ, работают оперативные службы - правительство ЛНР
16:32 04.08.2024 (обновлено: 16:43 04.08.2024)