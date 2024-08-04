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Луганск подвергся обстрелам ВСУ - работают оперативные службы - РИА Новости Крым, 04.08.2024
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Луганск подвергся обстрелам ВСУ - работают оперативные службы
Луганск подвергся обстрелам ВСУ - работают оперативные службы - РИА Новости Крым, 04.08.2024
Луганск подвергся обстрелам ВСУ - работают оперативные службы
Луганск подвергся обстрелу со стороны ВСУ, работают оперативные службы, сообщили журналистам в правительстве ЛНР. РИА Новости Крым, 04.08.2024
2024-08-04T16:32
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луганск
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
новости
луганская народная республика (лнр)
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг - РИА Новости Крым. Луганск подвергся обстрелу со стороны ВСУ, работают оперативные службы, сообщили журналистам в правительстве ЛНР.Ранее корреспондент РИА Новости сообщил о работе системы ПВО в Луганске.Над городом поднимаются клубы дыма, мобильная связь работает с перебоями.
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луганск, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), новости, луганская народная республика (лнр), безопасность
Луганск подвергся обстрелам ВСУ - работают оперативные службы

Луганск подвергся обстрелам ВСУ, работают оперативные службы - правительство ЛНР

16:32 04.08.2024 (обновлено: 16:43 04.08.2024)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг - РИА Новости Крым. Луганск подвергся обстрелу со стороны ВСУ, работают оперативные службы, сообщили журналистам в правительстве ЛНР.
Ранее корреспондент РИА Новости сообщил о работе системы ПВО в Луганске.
"Луганск подвергся обстрелам со стороны ВСУ. Оперативные службы выехали на место. Информация уточняется", - сообщили журналистам в правительстве республики.
Над городом поднимаются клубы дыма, мобильная связь работает с перебоями.
Дрон - РИА Новости, 1920, 04.08.2024
15:40
FPV-дрон атаковал автомобиль в Белгородской области: ранен водитель
 
ЛуганскОбстрелы ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)НовостиЛуганская Народная Республика (ЛНР)Безопасность
 
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