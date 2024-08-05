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Атака ВСУ на Шебекино: ранены еще 5 мирных жителей - РИА Новости Крым, 05.08.2024
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Атака ВСУ на Шебекино: ранены еще 5 мирных жителей
Атака ВСУ на Шебекино: ранены еще 5 мирных жителей - РИА Новости Крым, 05.08.2024
Атака ВСУ на Шебекино: ранены еще 5 мирных жителей
ВСУ снова атаковали город Шебекино в Белгородской области, пострадали пятеро местных жителей. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 05.08.2024
2024-08-05T14:21
2024-08-05T14:21
шебекино (город в белгородской области)
белгородская область
вячеслав гладков
обстрелы всу
обстрелы белгородской области
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. ВСУ снова атаковали город Шебекино в Белгородской области, пострадали пятеро местных жителей. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. В результате удара беспилотника по грузовому автомобилю был ранен еще один мужчина. ЧП произошло на участке автодороги Белгород—Шебекино—Волоконовка. У пострадавшего осколочные ранения головы, рук и ног. Он доставлен в Шебекинскую ЦРБ."Также в районную больницу самостоятельно обратился мужчина, который получил баротравму во время обстрела Шебекино сегодня утром. Медики оказывают обоим раненым всю необходимую помощь, после чего они будут переведены для дальнейшего лечения в городскую больницу №2 г. Белгорода", - уточнил Гладков. По данным губернатора, еще одним вражеским дроном в селе Нежеголь атакована ГАЗель, которая была припаркована у магазина. У машины повреждены окна и кузов, также осколками посечен рядом стоящий легковой автомобиль. Кроме того, в результате атак БПЛА в селе повреждены частный дом и линия электропередачи. Грузовой автомобиль, который подвергся атаке на участке автодороги Белгород—Шебекино—Волоконовка, загорелся. Возгорание оперативно ликвидировали сотрудники МЧС. Оперативные и аварийные службы работают на местах. Накануне украинские боевики обстреляли жилой квартал в Шебекино. Пострадала мирная жительница. Ранее Вячеслав Гладков сообщил о гибели женщины после атаки беспилотника на многоквартирный жилой дом.
https://crimea.ria.ru/20240805/pri-massirovannoy-atake-na-sevastopol-povrezhdeny-11-domov-i-10-mashin-1139363414.html
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шебекино (город в белгородской области), белгородская область, вячеслав гладков, обстрелы всу, обстрелы белгородской области, происшествия, новости
Атака ВСУ на Шебекино: ранены еще 5 мирных жителей

Пятеро мирных жителей в Шебекино получили осколочные ранения после атаки ВСУ

14:21 05.08.2024
 
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаВСУ атаковали Шебекинский городской округ
ВСУ атаковали Шебекинский городской округ
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. ВСУ снова атаковали город Шебекино в Белгородской области, пострадали пятеро местных жителей. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"В селе Нежеголь в результате атак беспилотников ранены трое: у мужчины и женщины баротравмы, у еще одного мужчины — слепое осколочное ранение поясницы. Бригады скорой помощи доставляют всех пострадавших в городскую больницу №2 г. Белгорода", - написал он в своем Telegram-канале.
В результате удара беспилотника по грузовому автомобилю был ранен еще один мужчина. ЧП произошло на участке автодороги Белгород—Шебекино—Волоконовка. У пострадавшего осколочные ранения головы, рук и ног. Он доставлен в Шебекинскую ЦРБ.
"Также в районную больницу самостоятельно обратился мужчина, который получил баротравму во время обстрела Шебекино сегодня утром. Медики оказывают обоим раненым всю необходимую помощь, после чего они будут переведены для дальнейшего лечения в городскую больницу №2 г. Белгорода", - уточнил Гладков.
По данным губернатора, еще одним вражеским дроном в селе Нежеголь атакована ГАЗель, которая была припаркована у магазина. У машины повреждены окна и кузов, также осколками посечен рядом стоящий легковой автомобиль. Кроме того, в результате атак БПЛА в селе повреждены частный дом и линия электропередачи.
Грузовой автомобиль, который подвергся атаке на участке автодороги Белгород—Шебекино—Волоконовка, загорелся. Возгорание оперативно ликвидировали сотрудники МЧС. Оперативные и аварийные службы работают на местах.
Накануне украинские боевики обстреляли жилой квартал в Шебекино. Пострадала мирная жительница. Ранее Вячеслав Гладков сообщил о гибели женщины после атаки беспилотника на многоквартирный жилой дом.
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