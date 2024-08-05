https://crimea.ria.ru/20240805/ataka-vsu-na-shebekino-raneny-esche-5-mirnykh-zhiteley-1139364228.html

Атака ВСУ на Шебекино: ранены еще 5 мирных жителей

Атака ВСУ на Шебекино: ранены еще 5 мирных жителей - РИА Новости Крым, 05.08.2024

Атака ВСУ на Шебекино: ранены еще 5 мирных жителей

ВСУ снова атаковали город Шебекино в Белгородской области, пострадали пятеро местных жителей. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 05.08.2024

2024-08-05T14:21

2024-08-05T14:21

2024-08-05T14:21

шебекино (город в белгородской области)

белгородская область

вячеслав гладков

обстрелы всу

обстрелы белгородской области

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. ВСУ снова атаковали город Шебекино в Белгородской области, пострадали пятеро местных жителей. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. В результате удара беспилотника по грузовому автомобилю был ранен еще один мужчина. ЧП произошло на участке автодороги Белгород—Шебекино—Волоконовка. У пострадавшего осколочные ранения головы, рук и ног. Он доставлен в Шебекинскую ЦРБ."Также в районную больницу самостоятельно обратился мужчина, который получил баротравму во время обстрела Шебекино сегодня утром. Медики оказывают обоим раненым всю необходимую помощь, после чего они будут переведены для дальнейшего лечения в городскую больницу №2 г. Белгорода", - уточнил Гладков. По данным губернатора, еще одним вражеским дроном в селе Нежеголь атакована ГАЗель, которая была припаркована у магазина. У машины повреждены окна и кузов, также осколками посечен рядом стоящий легковой автомобиль. Кроме того, в результате атак БПЛА в селе повреждены частный дом и линия электропередачи. Грузовой автомобиль, который подвергся атаке на участке автодороги Белгород—Шебекино—Волоконовка, загорелся. Возгорание оперативно ликвидировали сотрудники МЧС. Оперативные и аварийные службы работают на местах. Накануне украинские боевики обстреляли жилой квартал в Шебекино. Пострадала мирная жительница. Ранее Вячеслав Гладков сообщил о гибели женщины после атаки беспилотника на многоквартирный жилой дом.

https://crimea.ria.ru/20240805/pri-massirovannoy-atake-na-sevastopol-povrezhdeny-11-domov-i-10-mashin-1139363414.html

шебекино (город в белгородской области)

белгородская область

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