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Ракеты и беспилотники сбиты над Курской областью
Ракеты и беспилотники сбиты над Курской областью - РИА Новости Крым, 07.08.2024
Ракеты и беспилотники сбиты над Курской областью
Силы ПВО сбили в Курской области три украинских беспилотника самолетного типа, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов. РИА Новости Крым, 07.08.2024
2024-08-07T06:58
2024-08-07T06:58
2024-08-07T07:11
курская область
обстрелы всу
обстрелы курской области
алексей смирнов
всу (вооруженные силы украины)
беспилотник (бпла, дрон)
пво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг - РИА Новости Крым. Силы ПВО сбили в Курской области три украинских беспилотника самолетного типа, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов.Также накануне поздно вечером и ночью Смирнов сообщал о четырех сбитых вражеских ракетах. В регионе объявлялась ракетная и БПЛА-опасность.Накануне утром врио губернатора области Алексей Смирнов сообщил, что в результате обстрела ВСУ города Суджа ранены пять человек, в том числе трое детей. В этот же день ВСУ совершили массированную атаку на Курскую область, в результате погиб один мирный житель, еще 13 пострадали. Позже Смирнов сообщил о еще пяти раненых. Вечером стало известно, что по дороге из Суджи в слободу Белую Беловского района в результате сброса взрывного устройства с украинского коптера ранены два ребенка. На месте им оказана первая медицинская помощь, после чего они направлены на обследование и лечение в Курскую областную больницу.ВСУ во вторник предприняли попытку прорыва через границу региона. По данным Минобороны РФ, около 300 боевиков при поддержке 11 танков и более 20 боевых бронированных машин атаковали российскую границу в Курской области, идут бои. Активно применялась российская авиация.По оценке Смирнова, обстановка на границе области и Украины остается напряженной. Все экстренные службы переведены на усиленный режим работы, медучреждения пополняют запас донорской крови, сообщил врио главы региона.Читайте также на РИА Новости Крым:Что происходит на границе Курской области и УкраиныШестеро детей ранены в результате атаки ВСУ на Курскую областьЗахват ВСУ Курской АЭС – власти региона развеяли новый фейк
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курская область, обстрелы всу, обстрелы курской области, алексей смирнов, всу (вооруженные силы украины), беспилотник (бпла, дрон), пво, новости
Ракеты и беспилотники сбиты над Курской областью
Над Курской областью сбили 4 ракеты и три вражеских беспилотника
06:58 07.08.2024 (обновлено: 07:11 07.08.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг - РИА Новости Крым. Силы ПВО сбили в Курской области три украинских беспилотника самолетного типа, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов.
"В Курской области силами ПВО сбиты три украинских БПЛА самолетного типа. Напоминаю, приближаться к обломкам ракет и трогать их нельзя, они могут нанести вред", - написал он в своем Telegram-канале.
Также накануне поздно вечером и ночью Смирнов сообщал о четырех сбитых вражеских ракетах. В регионе объявлялась ракетная и БПЛА-опасность.
Накануне утром врио губернатора области Алексей Смирнов сообщил
, что в результате обстрела ВСУ города Суджа ранены пять человек, в том числе трое детей. В этот же день ВСУ совершили массированную атаку на Курскую область, в результате погиб один мирный житель, еще 13 пострадали
. Позже Смирнов сообщил о еще пяти раненых.
Вечером стало известно, что по дороге из Суджи в слободу Белую Беловского района в результате сброса взрывного устройства с украинского коптера ранены два ребенка. На месте им оказана первая медицинская помощь, после чего они направлены на обследование и лечение в Курскую областную больницу.
ВСУ во вторник предприняли попытку прорыва через границу региона. По данным Минобороны РФ, около 300 боевиков при поддержке 11 танков и более 20 боевых бронированных машин атаковали российскую границу в Курской области,
идут бои. Активно применялась российская авиация.
По оценке Смирнова, обстановка на границе области и Украины остается напряженной. Все экстренные службы переведены на усиленный режим работы, медучреждения пополняют запас донорской крови, сообщил врио главы региона.
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