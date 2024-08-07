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Ракеты и беспилотники сбиты над Курской областью

Ракеты и беспилотники сбиты над Курской областью - РИА Новости Крым, 07.08.2024

Ракеты и беспилотники сбиты над Курской областью

Силы ПВО сбили в Курской области три украинских беспилотника самолетного типа, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов. РИА Новости Крым, 07.08.2024

2024-08-07T06:58

2024-08-07T06:58

2024-08-07T07:11

курская область

обстрелы всу

обстрелы курской области

алексей смирнов

всу (вооруженные силы украины)

беспилотник (бпла, дрон)

пво

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг - РИА Новости Крым. Силы ПВО сбили в Курской области три украинских беспилотника самолетного типа, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов.Также накануне поздно вечером и ночью Смирнов сообщал о четырех сбитых вражеских ракетах. В регионе объявлялась ракетная и БПЛА-опасность.Накануне утром врио губернатора области Алексей Смирнов сообщил, что в результате обстрела ВСУ города Суджа ранены пять человек, в том числе трое детей. В этот же день ВСУ совершили массированную атаку на Курскую область, в результате погиб один мирный житель, еще 13 пострадали. Позже Смирнов сообщил о еще пяти раненых. Вечером стало известно, что по дороге из Суджи в слободу Белую Беловского района в результате сброса взрывного устройства с украинского коптера ранены два ребенка. На месте им оказана первая медицинская помощь, после чего они направлены на обследование и лечение в Курскую областную больницу.ВСУ во вторник предприняли попытку прорыва через границу региона. По данным Минобороны РФ, около 300 боевиков при поддержке 11 танков и более 20 боевых бронированных машин атаковали российскую границу в Курской области, идут бои. Активно применялась российская авиация.По оценке Смирнова, обстановка на границе области и Украины остается напряженной. Все экстренные службы переведены на усиленный режим работы, медучреждения пополняют запас донорской крови, сообщил врио главы региона.Читайте также на РИА Новости Крым:Что происходит на границе Курской области и УкраиныШестеро детей ранены в результате атаки ВСУ на Курскую областьЗахват ВСУ Курской АЭС – власти региона развеяли новый фейк

курская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

курская область, обстрелы всу, обстрелы курской области, алексей смирнов, всу (вооруженные силы украины), беспилотник (бпла, дрон), пво, новости