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Что происходит на границе Курской области и Украины - РИА Новости Крым, 06.08.2024
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Что происходит на границе Курской области и Украины
Что происходит на границе Курской области и Украины - РИА Новости Крым, 06.08.2024
Что происходит на границе Курской области и Украины
Обстановка на границе Курской области и Украины остается напряженной – идут бои, также ВСУ продолжают атаковать регион беспилотниками ­– ранены дети,... РИА Новости Крым, 06.08.2024
2024-08-06T22:12
2024-08-06T22:39
курская область
обстрелы курской области
алексей смирнов
всу (вооруженные силы украины)
новости сво
происшествия
украина
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг - РИА Новости Крым. Обстановка на границе Курской области и Украины остается напряженной – идут бои, также ВСУ продолжают атаковать регион беспилотниками ­– ранены дети, оперативный штаб в регионе переведен в круглосуточный режим. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов.Он добавил, что в связи с обстановкой в регионе организованы дополнительные бригады скорой помощи, выведены на работу доктора в больницы, созданы необходимые резервы лекарств.Для обеспечения безопасности и помощи населению задействованы сотрудники ДНД и транспорт, круглосуточно работает горячая линия."Можно по всем вопросам обратиться по телефону 112. Все сотрудники администрации Курской области, сотрудники муниципальных образований находятся на работе. Прошу не создавать панику, обращаться за помощью… Мы все придем на помощь", – пообещал глава региона.Смирнов обратил внимание на то, что на фоне происходящего распространяется много фейков и призвал соблюдать информационную гигиену и просматривать только официальные каналы, а также соблюдать меры безопасности при объявлении воздушной тревоги. "Берегите себя и своих близких", – обратился он к гражданам.В МЧС области опровергли распространяемую в социальных сетях фейковую информацию об эвакуации в регионе и обратились к гражданам с просьбой доверять только официальным источникам информации.Попытка прорыва границы в Курской областиУтром во вторник Смирнов сообщил что из Суджанского и Кореневского районов поступала информация о попытках прорыва ВСУ на территорию региона.К вечеру в Минобороны РФ рассказали, что около 300 боевиков при поддержке 11 танков и более 20 боевых бронированных машин атаковали российскую границу в Курской области, бой продолжался несколько часов. "Противник после огневой подготовки… атаковал позиции подразделений прикрытия Государственной Границы Российской Федерации в районах населенных пунктов Николаево-Дарьино и Олешня Курской области", – рассказали в ведомстве.Войска прикрытия государственной границы совместно с подразделениями пограничных войск ФСБ России отражали атаки и наносили огневые удары по противнику в районе границы и резервам на территории Сумской области. Активно применялась авиация."В результате огневого поражения уничтожено 16 единиц бронетехники ВСУ, в том числе шесть танков, две боевые машины пехоты, четыре бронетранспортера, три боевые бронированные машины "Козак" и инженерная машина разграждения", – уточнили в Минобороны.Позднее стало известно, что противник, понеся серьезные потери, отступил на территорию Украины.Областному правительству в этот день пришлось развеивать фейк о скором захвате Курской АЭС и необходимости в связи с этим срочно эвакуироваться."Жителям Курчатова и Курчатовского района начали поступать звонки, якобы от российских властей, в которых предупреждают о скором захвате ВСУ Курской АЭС и призывают эвакуироваться. На самом деле обзвон ведут сотрудники ЦИПсО", – предупредили местные власти.В правительстве заверили, что распространяемая информация не обоснована и попросили жителей не поддаваться на провокации.Погибший и раненыеУтром сообщалось, что в результате обстрела ВСУ города Суджа ранены пять человек, в том числе трое детей.В этот же день ВСУ совершили массированную атаку на Курскую область, в результате погиб один мирный житель, еще 13 пострадали. Позже врио губернатора региона Алексей Смирнов сообщил о еще пяти раненых. Вечером стало известно, что по дороге из Суджи в слободу Белую Беловского района в результате сброса взрывного устройства с украинского коптера ранены два ребенка. На месте им оказана первая медицинская помощь, после чего они направлены на обследование и лечение в Курскую областную больницу.
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РИА Новости Крым
1
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4.7
96
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курская область, обстрелы курской области, алексей смирнов, всу (вооруженные силы украины), новости сво, происшествия, украина, россия
Что происходит на границе Курской области и Украины

Что происходит на границе Курской области и Украины

22:12 06.08.2024 (обновлено: 22:39 06.08.2024)
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЮжный сектор специальной военной операции
Южный сектор специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
© РИА Новости . Алексей Майшев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг - РИА Новости Крым. Обстановка на границе Курской области и Украины остается напряженной – идут бои, также ВСУ продолжают атаковать регион беспилотниками ­– ранены дети, оперативный штаб в регионе переведен в круглосуточный режим. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов.

"Оперативный штаб переведен в круглосуточный режим, постоянно взаимодействую с силовиками, Министерством обороны, пограничниками. На границе идут бои. Население, которое покидает приграничные районы, мы встречаем", – сообщил Смирнов в своем видеообращении в Telegram-канале.

Он добавил, что в связи с обстановкой в регионе организованы дополнительные бригады скорой помощи, выведены на работу доктора в больницы, созданы необходимые резервы лекарств.
Для обеспечения безопасности и помощи населению задействованы сотрудники ДНД и транспорт, круглосуточно работает горячая линия.
"Можно по всем вопросам обратиться по телефону 112. Все сотрудники администрации Курской области, сотрудники муниципальных образований находятся на работе. Прошу не создавать панику, обращаться за помощью… Мы все придем на помощь", – пообещал глава региона.
Смирнов обратил внимание на то, что на фоне происходящего распространяется много фейков и призвал соблюдать информационную гигиену и просматривать только официальные каналы, а также соблюдать меры безопасности при объявлении воздушной тревоги. "Берегите себя и своих близких", – обратился он к гражданам.
В МЧС области опровергли распространяемую в социальных сетях фейковую информацию об эвакуации в регионе и обратились к гражданам с просьбой доверять только официальным источникам информации.

Попытка прорыва границы в Курской области

Утром во вторник Смирнов сообщил что из Суджанского и Кореневского районов поступала информация о попытках прорыва ВСУ на территорию региона.
К вечеру в Минобороны РФ рассказали, что около 300 боевиков при поддержке 11 танков и более 20 боевых бронированных машин атаковали российскую границу в Курской области, бой продолжался несколько часов.
"Противник после огневой подготовки… атаковал позиции подразделений прикрытия Государственной Границы Российской Федерации в районах населенных пунктов Николаево-Дарьино и Олешня Курской области", – рассказали в ведомстве.
Войска прикрытия государственной границы совместно с подразделениями пограничных войск ФСБ России отражали атаки и наносили огневые удары по противнику в районе границы и резервам на территории Сумской области. Активно применялась авиация.
"В результате огневого поражения уничтожено 16 единиц бронетехники ВСУ, в том числе шесть танков, две боевые машины пехоты, четыре бронетранспортера, три боевые бронированные машины "Козак" и инженерная машина разграждения", – уточнили в Минобороны.
Позднее стало известно, что противник, понеся серьезные потери, отступил на территорию Украины.
Областному правительству в этот день пришлось развеивать фейк о скором захвате Курской АЭС и необходимости в связи с этим срочно эвакуироваться.
"Жителям Курчатова и Курчатовского района начали поступать звонки, якобы от российских властей, в которых предупреждают о скором захвате ВСУ Курской АЭС и призывают эвакуироваться. На самом деле обзвон ведут сотрудники ЦИПсО", – предупредили местные власти.
В правительстве заверили, что распространяемая информация не обоснована и попросили жителей не поддаваться на провокации.

Погибший и раненые

Утром сообщалось, что в результате обстрела ВСУ города Суджа ранены пять человек, в том числе трое детей.
В этот же день ВСУ совершили массированную атаку на Курскую область, в результате погиб один мирный житель, еще 13 пострадали. Позже врио губернатора региона Алексей Смирнов сообщил о еще пяти раненых.
Вечером стало известно, что по дороге из Суджи в слободу Белую Беловского района в результате сброса взрывного устройства с украинского коптера ранены два ребенка. На месте им оказана первая медицинская помощь, после чего они направлены на обследование и лечение в Курскую областную больницу.
 
Курская областьОбстрелы Курской областиАлексей СмирновВСУ (Вооруженные силы Украины)Новости СВОПроисшествияУкраинаРоссия
 
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