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СК завел уголовное дело по факту нападения ВСУ на Курскую область - РИА Новости Крым, 07.08.2024
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СК завел уголовное дело по факту нападения ВСУ на Курскую область
СК завел уголовное дело по факту нападения ВСУ на Курскую область - РИА Новости Крым, 07.08.2024
СК завел уголовное дело по факту нападения ВСУ на Курскую область
Уголовное дело по статьям о теракте, убийстве и незаконном ношении оружия заведено по факту нападения украинских формирований на Курскую область. Об этом... РИА Новости Крым, 07.08.2024
2024-08-07T13:59
2024-08-07T14:03
обстрелы курской области
курская область
ск рф (следственный комитет российской федерации)
обстрелы всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг – РИА Новости Крым. Уголовное дело по статьям о теракте, убийстве и незаконном ношении оружия заведено по факту нападения украинских формирований на Курскую область. Об этом сообщил СК России.По ее словам, в результате преступных действий украинских формирований пострадали несколько десятков мирных граждан, включая детей, а также военнослужащие.Сейчас следователи по поручению главы СК принимают все меры для установления причастных к нападению лиц из числа вооруженных формирований Украины, которые отдавали и исполняли преступные приказы об атаке гражданских объектов.6 августа врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил, что из Суджанского и Кореневского районов поступала информация о попытках прорыва ВСУ на территорию региона. Позже в Минобороны РФ рассказали, что около 300 боевиков при поддержке 11 танков и более 20 боевых бронированных машин атаковали российскую границу в Курской области, бой продолжался несколько часов. Войска прикрытия государственной границы совместно с подразделениями пограничных войск ФСБ России отражали атаки и наносили огневые удары по противнику в районе границы и резервам на территории Сумской области. По последним данным, в результате нападения на приграничье погибли пять человек и ранены более 20. Для оказания помощи медикам в Курскую область по поручению президента и при поддержке министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко прибыла группа врачей.Читайте также на РИА Новости Крым:Курская область: новости о ситуации на границе с УкраинойРакетные удары и тысячи эвакуированных – обстановка в Курской областиОколо 300 боевиков ВСУ атаковали приграничье России на танках – идет бой
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4.7
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обстрелы курской области, курская область, ск рф (следственный комитет российской федерации), обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины)
СК завел уголовное дело по факту нападения ВСУ на Курскую область

СК завел дело по статьям о теракте и убийстве после нападения ВСУ на Курскую область

13:59 07.08.2024 (обновлено: 14:03 07.08.2024)
 
© Telegram-канал врио главы Курской области Алексея СмирноваВСУ обстреляли город Суджа в Курской области
ВСУ обстреляли город Суджа в Курской области
© Telegram-канал врио главы Курской области Алексея Смирнова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг – РИА Новости Крым. Уголовное дело по статьям о теракте, убийстве и незаконном ношении оружия заведено по факту нападения украинских формирований на Курскую область. Об этом сообщил СК России.

"По факту нападения ВФУ на приграничные населенные пункты Курской области Следкомом РФ возбуждено уголовное дело по нескольким статьям УК: террористический акт, убийство, незаконное ношение оружия и боеприпасов, посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов и другие", - сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

По ее словам, в результате преступных действий украинских формирований пострадали несколько десятков мирных граждан, включая детей, а также военнослужащие.
Сейчас следователи по поручению главы СК принимают все меры для установления причастных к нападению лиц из числа вооруженных формирований Украины, которые отдавали и исполняли преступные приказы об атаке гражданских объектов.
6 августа врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил, что из Суджанского и Кореневского районов поступала информация о попытках прорыва ВСУ на территорию региона. Позже в Минобороны РФ рассказали, что около 300 боевиков при поддержке 11 танков и более 20 боевых бронированных машин атаковали российскую границу в Курской области, бой продолжался несколько часов. Войска прикрытия государственной границы совместно с подразделениями пограничных войск ФСБ России отражали атаки и наносили огневые удары по противнику в районе границы и резервам на территории Сумской области.
По последним данным, в результате нападения на приграничье погибли пять человек и ранены более 20. Для оказания помощи медикам в Курскую область по поручению президента и при поддержке министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко прибыла группа врачей.
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