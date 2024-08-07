https://crimea.ria.ru/20240807/sk-zavel-ugolovnoe-delo-po-faktu-napadeniya-vsu-na-kurskuyu-oblast-1139428718.html

СК завел уголовное дело по факту нападения ВСУ на Курскую область

СК завел уголовное дело по факту нападения ВСУ на Курскую область - РИА Новости Крым, 07.08.2024

СК завел уголовное дело по факту нападения ВСУ на Курскую область

Уголовное дело по статьям о теракте, убийстве и незаконном ношении оружия заведено по факту нападения украинских формирований на Курскую область. Об этом... РИА Новости Крым, 07.08.2024

2024-08-07T13:59

2024-08-07T13:59

2024-08-07T14:03

обстрелы курской области

курская область

ск рф (следственный комитет российской федерации)

обстрелы всу

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг – РИА Новости Крым. Уголовное дело по статьям о теракте, убийстве и незаконном ношении оружия заведено по факту нападения украинских формирований на Курскую область. Об этом сообщил СК России.По ее словам, в результате преступных действий украинских формирований пострадали несколько десятков мирных граждан, включая детей, а также военнослужащие.Сейчас следователи по поручению главы СК принимают все меры для установления причастных к нападению лиц из числа вооруженных формирований Украины, которые отдавали и исполняли преступные приказы об атаке гражданских объектов.6 августа врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил, что из Суджанского и Кореневского районов поступала информация о попытках прорыва ВСУ на территорию региона. Позже в Минобороны РФ рассказали, что около 300 боевиков при поддержке 11 танков и более 20 боевых бронированных машин атаковали российскую границу в Курской области, бой продолжался несколько часов. Войска прикрытия государственной границы совместно с подразделениями пограничных войск ФСБ России отражали атаки и наносили огневые удары по противнику в районе границы и резервам на территории Сумской области. По последним данным, в результате нападения на приграничье погибли пять человек и ранены более 20. Для оказания помощи медикам в Курскую область по поручению президента и при поддержке министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко прибыла группа врачей.Читайте также на РИА Новости Крым:Курская область: новости о ситуации на границе с УкраинойРакетные удары и тысячи эвакуированных – обстановка в Курской областиОколо 300 боевиков ВСУ атаковали приграничье России на танках – идет бой

курская область

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обстрелы курской области, курская область, ск рф (следственный комитет российской федерации), обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины)