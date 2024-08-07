https://crimea.ria.ru/20240807/v-gosdepe-prokommentirovali-ataku-vsu-na-kurskuyu-oblast-1139440178.html

В Госдепе прокомментировали атаку ВСУ на Курскую область

В Госдепе прокомментировали атаку ВСУ на Курскую область - РИА Новости Крым, 07.08.2024

В Госдепе прокомментировали атаку ВСУ на Курскую область

Госдепартамент США назвал атаку боевиков ВСУ на Курскую область суверенным решением Украины. Слова официального представителя госдепа Мэттью Миллера приводит... РИА Новости Крым, 07.08.2024

2024-08-07T20:51

2024-08-07T20:51

2024-08-07T21:10

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг – РИА Новости Крым. Госдепартамент США назвал атаку боевиков ВСУ на Курскую область суверенным решением Украины. Слова официального представителя госдепа Мэттью Миллера приводит РИА Новости.В Штатах отметили, что находятся в контакте с Киевом по этому вопросу. При этом сообщили, что украинские власти заранее не уведомляли Америку о намерении провести вылазку в российский регион. При этом в Госдепартаменте добавили, что действия Украины не нарушают ограничения США на использование поставленного американского оружия.Атака на Курскую областьВ 5:30 6 августа подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата участка территории Суджанского района Курской области. Войска прикрытия государственной границы совместно с подразделениями пограничных войск ФСБ России отражали атаки и наносили огневые удары по противнику в районе границы и резервам на территории Сумской области.В результате нападения на приграничье погибли пять человек и ранены более 20. Для оказания помощи медикам в Курскую область прибыла группа врачей, многие российские губернаторы выразили готовность помочь пострадавшему региону. Президент России Владимир Путин назвал нападение на курское приграничье очередной масштабной провокацией Киева, который ведет неизбирательную стрельбу по гражданским объектам региона. СК возбудил уголовное дело по ряду статей и сейчас устанавливает круг причастных к атаке лиц.Как сообщил начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ – первый замминистра обороны России Валерий Герасимов, действиями подразделений прикрытия госграницы совместно с пограничниками и подразделениями усиления, ударами авиации, ракетных войск и артиллерии продвижение противника вглубь территории на Курском направлении остановлено.Он заверил, что операция будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу.Вечером в среду врио главы Курской области Алексей Смирнов ввел в регионе режим ЧС.

https://crimea.ria.ru/20240807/raketnye-udary-i-tysyachi-evakuirovannykh--obstanovka-v-kurskoy-oblasti-1139428272.html

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