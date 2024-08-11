https://crimea.ria.ru/20240811/situatsiya-v-slobode-belaya-kurskoy-oblasti-seychas--nachalas-evakuatsiya-1139512236.html

Ситуация в слободе Белая Курской области сейчас – данные властей

Ситуация в слободе Белая Курской области сейчас – данные властей - РИА Новости Крым, 11.08.2024

Ситуация в слободе Белая Курской области сейчас – данные властей

В Беловском районе Курской области после попытки украинских ДРГ проникнуть на территорию района в ночь на воскресенье ситуация остается стабильной, но очень... РИА Новости Крым, 11.08.2024

2024-08-11T10:27

2024-08-11T10:27

2024-08-11T11:31

курская область

общество

безопасность

эвакуация

новости

николай волобуев

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СИМФЕРОПОЛЬ,11 авг - РИА Новости Крым. В Беловском районе Курской области после попытки украинских ДРГ проникнуть на территорию района в ночь на воскресенье ситуация остается стабильной, но очень напряженной. Для желающих выехать власти организуют транспорт, сообщает в своем Telegram-канале глава Беловского района Курской области Николай Волобуев.Он записал видеообращение на центральной площади районного центра. Судя по кадрам, обстановка там спокойная.Николай Волобуев призвал жителей сохранять спокойствие и не паниковать.Граждан, которые уже покинули свое жилье в Беловском районе, Николай Волобуев призвал оставаться в тех местах, куда они прибыли.Из приграничных районов Курской области эвакуированы уже несколько тысяч взрослых и детей. Людей расселяют в пунктах временного размещения, в регион пребывают медики из других областей, а также дополнительные машины скорой медицинской помощи. В МЧС России сообщили, что на данный момент приграничные районы Курской области покинули уже 76 тысяч человек.Читайте также на РИА Новости Крым:Колонна техники ВСУ разбита в приграничье Курской области 15 человек спасены и десятки эвакуированы в Курске Ситуация в Курской области – последние данные от Минобороны

курская область

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

курская область, общество, безопасность, эвакуация, новости, николай волобуев