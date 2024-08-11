Ситуация в слободе Белая Курской области сейчас – данные властей
В Беловском районе Курской области власти готовят транспорт для выезда жителей – власти
10:27 11.08.2024 (обновлено: 11:31 11.08.2024)
© Telegram-канал главы Беловского района Курской области Николая ВолобуеваВ Беловском районе Курской области добровольный выезд жителей
© Telegram-канал главы Беловского района Курской области Николая Волобуева
СИМФЕРОПОЛЬ,11 авг - РИА Новости Крым. В Беловском районе Курской области после попытки украинских ДРГ проникнуть на территорию района в ночь на воскресенье ситуация остается стабильной, но очень напряженной. Для желающих выехать власти организуют транспорт, сообщает в своем Telegram-канале глава Беловского района Курской области Николай Волобуев.
Он записал видеообращение на центральной площади районного центра. Судя по кадрам, обстановка там спокойная.
"К сожалению, события, которые произошли вчера по заходу диверсионных разведывательных групп на нашу территорию, создало очень много сумотохи и паники. В настоящее время ситуация стабильная, но очень напряженная на приграничных территориях", - сказал он.
Николай Волобуев призвал жителей сохранять спокойствие и не паниковать.
"Обращаюсь к тем жителям района, которые хотят покинуть территорию сегодня. Обращайтесь к главам сельских советов, в администрацию района, звоните по телефону 112, будут предоставлены администрацией Курской области автобусы, и все жители будут вывезены в пункты временного размещения", - заверил он.
Граждан, которые уже покинули свое жилье в Беловском районе, Николай Волобуев призвал оставаться в тех местах, куда они прибыли.
Из приграничных районов Курской области эвакуированы уже несколько тысяч взрослых и детей. Людей расселяют в пунктах временного размещения, в регион пребывают медики из других областей, а также дополнительные машины скорой медицинской помощи. В МЧС России сообщили, что на данный момент приграничные районы Курской области покинули уже 76 тысяч человек.
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