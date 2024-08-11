https://crimea.ria.ru/20240811/kolonna-tekhniki-vsu-razbita-v-prigraniche-kurskoy-oblasti-1139511035.html

Колонна техники ВСУ разбита в приграничье Курской области

Колонна техники ВСУ разбита в приграничье Курской области - РИА Новости Крым, 11.08.2024

Колонна техники ВСУ разбита в приграничье Курской области

Колонна украинской бронетехники и боевиков разбита ударом расчета реактивной системы залпового огня "Торнадо-С" в приграничном районе Курской области. Об этом... РИА Новости Крым, 11.08.2024

2024-08-11T09:09

2024-08-11T09:09

2024-08-11T10:01

курская область

потери всу

министерство обороны рф

всу (вооруженные силы украины)

вооруженные силы россии

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг - РИА Новости Крым. Колонна украинской бронетехники и боевиков разбита ударом расчета реактивной системы залпового огня "Торнадо-С" в приграничном районе Курской области. Об этом со ссылкой на Минобороны пишет РИА Новости.Кроме того, барражирующий боеприпас "Ланцет" российских военных уничтожил вражеский танк Т-80."В ходе разведывательных мероприятий в приграничном районе Курской области российские военнослужащие выявили движение танка Т-80 ВСУ. После анализа полученных разведывательных данных было принято решение о точечном огневом воздействии по танку противника", - говорится в сообщении Минобороны.Накануне российские военные ударом "Искандера-М" уничтожили командный пункт 22-й отдельной механизированной бригады ВСУ с командным составом в количестве 15 человек.6 августа подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли границу с РФ в Курской области с целью захвата участка территории Суджанского района региона. Войска прикрытия государственной границы совместно с подразделениями пограничных войск ФСБ России отражали атаки врага и наносили огневые удары по противнику в районе границы и его резервам на территории Сумской области Украины. В результате нападения на приграничье, по последим данным, пострадали 66 человек, в том числе ранены 9 детей. Людей эвакуируют. На территории региона действует ЧС федерального уровня. По данным Минобороны России, за первые три дня боев в Курской области ВСУ потеряли 945 военнослужащих и более 100 единиц бронетехники. В ночь на субботу в связи с повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины в Брянской, Курской и Белгородской областях был введен режим контртеррористической операции (КТО).Читайте также на РИА Новости Крым:Массированная атака на регионы РФ: сбиты 4 ракеты "Точка-У" и 35 дронов13 человек пострадали в Курске после падения обломков сбитой ракеты ВСУСитуация в Курской области – последние данные от Минобороны

курская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

курская область, потери всу , министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, новости, видео