Колонна техники ВСУ разбита в приграничье Курской области
"Торнадо-С" уничтожил колонну техники и боевиков ВСУ в приграничном районе Курской области
09:09 11.08.2024 (обновлено: 10:01 11.08.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг - РИА Новости Крым. Колонна украинской бронетехники и боевиков разбита ударом расчета реактивной системы залпового огня "Торнадо-С" в приграничном районе Курской области. Об этом со ссылкой на Минобороны пишет РИА Новости.
"В результате были уничтожены пять бронеавтомобилей ВСУ и до 20 человек личного состава", — говорится в релизе.
Кроме того, барражирующий боеприпас "Ланцет" российских военных уничтожил вражеский танк Т-80.
"В ходе разведывательных мероприятий в приграничном районе Курской области российские военнослужащие выявили движение танка Т-80 ВСУ. После анализа полученных разведывательных данных было принято решение о точечном огневом воздействии по танку противника", - говорится в сообщении Минобороны.
Накануне российские военные ударом "Искандера-М" уничтожили командный пункт 22-й отдельной механизированной бригады ВСУ с командным составом в количестве 15 человек.
6 августа подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли границу с РФ в Курской области с целью захвата участка территории Суджанского района региона. Войска прикрытия государственной границы совместно с подразделениями пограничных войск ФСБ России отражали атаки врага и наносили огневые удары по противнику в районе границы и его резервам на территории Сумской области Украины.
В результате нападения на приграничье, по последим данным, пострадали 66 человек, в том числе ранены 9 детей. Людей эвакуируют. На территории региона действует ЧС федерального уровня. По данным Минобороны России, за первые три дня боев в Курской области ВСУ потеряли 945 военнослужащих и более 100 единиц бронетехники.
В ночь на субботу в связи с повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины в Брянской, Курской и Белгородской областях был введен режим контртеррористической операции (КТО).
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