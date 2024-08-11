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Колонна техники ВСУ разбита в приграничье Курской области - РИА Новости Крым, 11.08.2024
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Колонна техники ВСУ разбита в приграничье Курской области
Колонна техники ВСУ разбита в приграничье Курской области - РИА Новости Крым, 11.08.2024
Колонна техники ВСУ разбита в приграничье Курской области
Колонна украинской бронетехники и боевиков разбита ударом расчета реактивной системы залпового огня "Торнадо-С" в приграничном районе Курской области. Об этом... РИА Новости Крым, 11.08.2024
2024-08-11T09:09
2024-08-11T10:01
курская область
потери всу
министерство обороны рф
всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг - РИА Новости Крым. Колонна украинской бронетехники и боевиков разбита ударом расчета реактивной системы залпового огня "Торнадо-С" в приграничном районе Курской области. Об этом со ссылкой на Минобороны пишет РИА Новости.Кроме того, барражирующий боеприпас "Ланцет" российских военных уничтожил вражеский танк Т-80."В ходе разведывательных мероприятий в приграничном районе Курской области российские военнослужащие выявили движение танка Т-80 ВСУ. После анализа полученных разведывательных данных было принято решение о точечном огневом воздействии по танку противника", - говорится в сообщении Минобороны.Накануне российские военные ударом "Искандера-М" уничтожили командный пункт 22-й отдельной механизированной бригады ВСУ с командным составом в количестве 15 человек.6 августа подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли границу с РФ в Курской области с целью захвата участка территории Суджанского района региона. Войска прикрытия государственной границы совместно с подразделениями пограничных войск ФСБ России отражали атаки врага и наносили огневые удары по противнику в районе границы и его резервам на территории Сумской области Украины. В результате нападения на приграничье, по последим данным, пострадали 66 человек, в том числе ранены 9 детей. Людей эвакуируют. На территории региона действует ЧС федерального уровня. По данным Минобороны России, за первые три дня боев в Курской области ВСУ потеряли 945 военнослужащих и более 100 единиц бронетехники. В ночь на субботу в связи с повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины в Брянской, Курской и Белгородской областях был введен режим контртеррористической операции (КТО).Читайте также на РИА Новости Крым:Массированная атака на регионы РФ: сбиты 4 ракеты "Точка-У" и 35 дронов13 человек пострадали в Курске после падения обломков сбитой ракеты ВСУСитуация в Курской области – последние данные от Минобороны
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РИА Новости Крым
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курская область, потери всу , министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, новости, видео
Колонна техники ВСУ разбита в приграничье Курской области

"Торнадо-С" уничтожил колонну техники и боевиков ВСУ в приграничном районе Курской области

09:09 11.08.2024 (обновлено: 10:01 11.08.2024)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг - РИА Новости Крым. Колонна украинской бронетехники и боевиков разбита ударом расчета реактивной системы залпового огня "Торнадо-С" в приграничном районе Курской области. Об этом со ссылкой на Минобороны пишет РИА Новости.
"В результате были уничтожены пять бронеавтомобилей ВСУ и до 20 человек личного состава", — говорится в релизе.
Кроме того, барражирующий боеприпас "Ланцет" российских военных уничтожил вражеский танк Т-80.
"В ходе разведывательных мероприятий в приграничном районе Курской области российские военнослужащие выявили движение танка Т-80 ВСУ. После анализа полученных разведывательных данных было принято решение о точечном огневом воздействии по танку противника", - говорится в сообщении Минобороны.
Накануне российские военные ударом "Искандера-М" уничтожили командный пункт 22-й отдельной механизированной бригады ВСУ с командным составом в количестве 15 человек.
6 августа подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли границу с РФ в Курской области с целью захвата участка территории Суджанского района региона. Войска прикрытия государственной границы совместно с подразделениями пограничных войск ФСБ России отражали атаки врага и наносили огневые удары по противнику в районе границы и его резервам на территории Сумской области Украины.
В результате нападения на приграничье, по последим данным, пострадали 66 человек, в том числе ранены 9 детей. Людей эвакуируют. На территории региона действует ЧС федерального уровня. По данным Минобороны России, за первые три дня боев в Курской области ВСУ потеряли 945 военнослужащих и более 100 единиц бронетехники.
В ночь на субботу в связи с повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины в Брянской, Курской и Белгородской областях был введен режим контртеррористической операции (КТО).
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Курская областьПотери ВСУМинистерство обороны РФВСУ (Вооруженные силы Украины)Вооруженные силы РоссииНовости
 
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