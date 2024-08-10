https://crimea.ria.ru/20240810/udar-iskandera-unichtozhil-komandnyy-sostav-brigady-vsu-v-kurskoy-oblasti-1139502492.html

Удар "Искандера" уничтожил командный состав бригады ВСУ в Курской области

Удар "Искандера" уничтожил командный состав бригады ВСУ в Курской области - РИА Новости Крым, 10.08.2024

Удар "Искандера" уничтожил командный состав бригады ВСУ в Курской области

Российские военные ударом "Искандера-М" уничтожили командный пункт 22-й отдельной механизированной бригады ВСУ с командным составом в количестве 15 человек,... РИА Новости Крым, 10.08.2024

2024-08-10T14:02

2024-08-10T14:02

2024-08-10T14:06

новости

"искандер"

курская область

вооруженные силы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг – РИА Новости Крым. Российские военные ударом "Искандера-М" уничтожили командный пункт 22-й отдельной механизированной бригады ВСУ с командным составом в количестве 15 человек, пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.В результате удара был уничтожен командный состав подразделения 22-й отдельной механизированной бригады ВСУ в количестве 15 человек, подчеркнули в минобороны.Также российские военные взяли под контроль Мартыновку под Суджей, сообщил РИА Новости командующий спецназом "Ахмат" Герой России Апти Алаудинов..

https://crimea.ria.ru/20240810/situatsiya-v-kurskoy-oblasti--poslednie-dannye-ot-minoborony-1139500798.html

курская область

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, "искандер", курская область, вооруженные силы россии