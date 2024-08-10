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Удар "Искандера" уничтожил командный состав бригады ВСУ в Курской области - РИА Новости Крым, 10.08.2024
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Удар "Искандера" уничтожил командный состав бригады ВСУ в Курской области
Удар "Искандера" уничтожил командный состав бригады ВСУ в Курской области - РИА Новости Крым, 10.08.2024
Удар "Искандера" уничтожил командный состав бригады ВСУ в Курской области
Российские военные ударом "Искандера-М" уничтожили командный пункт 22-й отдельной механизированной бригады ВСУ с командным составом в количестве 15 человек,... РИА Новости Крым, 10.08.2024
2024-08-10T14:02
2024-08-10T14:06
новости
"искандер"
курская область
вооруженные силы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг – РИА Новости Крым. Российские военные ударом "Искандера-М" уничтожили командный пункт 22-й отдельной механизированной бригады ВСУ с командным составом в количестве 15 человек, пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.В результате удара был уничтожен командный состав подразделения 22-й отдельной механизированной бригады ВСУ в количестве 15 человек, подчеркнули в минобороны.Также российские военные взяли под контроль Мартыновку под Суджей, сообщил РИА Новости командующий спецназом "Ахмат" Герой России Апти Алаудинов..
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новости, "искандер", курская область, вооруженные силы россии
Удар "Искандера" уничтожил командный состав бригады ВСУ в Курской области

В Курской области ударом "Искандера" уничтожен командный состав бригады ВСУ

14:02 10.08.2024 (обновлено: 14:06 10.08.2024)
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкРабота ракетного комплекса "Искандер" по целям ВСУ
Работа ракетного комплекса Искандер по целям ВСУ
© Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг – РИА Новости Крым. Российские военные ударом "Искандера-М" уничтожили командный пункт 22-й отдельной механизированной бригады ВСУ с командным составом в количестве 15 человек, пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.
"Удар нанес расчет оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М". Ракетчики били по разведанному месту, где располагался командный пункт подразделения 22-й отдельной механизированной бригады ВСУ в приграничном районе Курской области", – говорится в сообщении.
В результате удара был уничтожен командный состав подразделения 22-й отдельной механизированной бригады ВСУ в количестве 15 человек, подчеркнули в минобороны.
Также российские военные взяли под контроль Мартыновку под Суджей, сообщил РИА Новости командующий спецназом "Ахмат" Герой России Апти Алаудинов..
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