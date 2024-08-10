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Ситуация в Курской области – последние данные от Минобороны - РИА Новости Крым, 10.08.2024
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Ситуация в Курской области – последние данные от Минобороны
Ситуация в Курской области – последние данные от Минобороны - РИА Новости Крым, 10.08.2024
Ситуация в Курской области – последние данные от Минобороны
Российские военные пресекали попытки прорыва мобильных групп ВСУ вглубь российской территории, за сутки на курском направлении враг потерял до 175 военных и 36... РИА Новости Крым, 10.08.2024
2024-08-10T12:01
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министерство обороны рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг – РИА Новости Крым. Российские военные пресекали попытки прорыва мобильных групп ВСУ вглубь российской территории, за сутки на курском направлении враг потерял до 175 военных и 36 единиц бронетехники, в том числе 10 танков и 21 боевую бронемашину, сообщает в субботу Минобороны России.В районах Николаево-Дарьино, Гуево, Любимовки, Зеленого Шляха, Свердликово поражены живая сила и техника ВСУ. Авиация и ракетные войска наносили поражение резервам противника на территории Сумской области. Ударом ракеты с термобарической головной частью по пункту временной дислокации иностранных наемников на южной окраине Суджи уничтожены 15 боевиков.Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял до 1120 военнослужащих и 140 единиц бронетехники. Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается, сказано в сообщении.Российские военные взяли под контроль Мартыновку под Суджей, сообщили ранее в субботу в оборонном ведомстве РФ.Читайте также на РИА Новости Крым:Что такое режим контртеррористической операцииСредства ПВО ликвидировали 32 дрона над Курской и Ярославской областями"Шоу должно продолжаться": зачем Киев пустился в курскую авантюру
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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7 495 645-6601
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министерство обороны рф
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Ситуация в Курской области – последние данные от Минобороны

В Курской области ВСУ потеряли до 175 боевиков и более 30 единиц бронетехники – МО

12:01 10.08.2024 (обновлено: 12:36 10.08.2024)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРоссийские военные
Российские военные - РИА Новости, 1920, 10.08.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг – РИА Новости Крым. Российские военные пресекали попытки прорыва мобильных групп ВСУ вглубь российской территории, за сутки на курском направлении враг потерял до 175 военных и 36 единиц бронетехники, в том числе 10 танков и 21 боевую бронемашину, сообщает в субботу Минобороны России.

"В течение суток активными действиями подразделений группировки войск "Север" и подошедших резервов, ударами армейской авиации, огнем артиллерии в районах Ивашковского, Малой Локни, Ольговки пресекались попытки прорыва мобильных групп противника вглубь российской территории", – сказано в сообщении российского оборонного ведомства.

В районах Николаево-Дарьино, Гуево, Любимовки, Зеленого Шляха, Свердликово поражены живая сила и техника ВСУ. Авиация и ракетные войска наносили поражение резервам противника на территории Сумской области. Ударом ракеты с термобарической головной частью по пункту временной дислокации иностранных наемников на южной окраине Суджи уничтожены 15 боевиков.

"За сутки потери ВСУ составили до 175 военнослужащих и 36 единиц бронетехники, в том числе 10 танков, три бронетранспортера, две боевые машины пехоты, 21 боевая бронированная машина, а также автомобиль, три орудия полевой артиллерии и пусковая установка реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град", – уточнили в МО.

Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял до 1120 военнослужащих и 140 единиц бронетехники. Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается, сказано в сообщении.
Российские военные взяли под контроль Мартыновку под Суджей, сообщили ранее в субботу в оборонном ведомстве РФ.
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Министерство обороны РФ
 
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