https://crimea.ria.ru/20240810/situatsiya-v-kurskoy-oblasti--poslednie-dannye-ot-minoborony-1139500798.html

Ситуация в Курской области – последние данные от Минобороны

Ситуация в Курской области – последние данные от Минобороны - РИА Новости Крым, 10.08.2024

Ситуация в Курской области – последние данные от Минобороны

Российские военные пресекали попытки прорыва мобильных групп ВСУ вглубь российской территории, за сутки на курском направлении враг потерял до 175 военных и 36... РИА Новости Крым, 10.08.2024

2024-08-10T12:01

2024-08-10T12:01

2024-08-10T12:36

министерство обороны рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг – РИА Новости Крым. Российские военные пресекали попытки прорыва мобильных групп ВСУ вглубь российской территории, за сутки на курском направлении враг потерял до 175 военных и 36 единиц бронетехники, в том числе 10 танков и 21 боевую бронемашину, сообщает в субботу Минобороны России.В районах Николаево-Дарьино, Гуево, Любимовки, Зеленого Шляха, Свердликово поражены живая сила и техника ВСУ. Авиация и ракетные войска наносили поражение резервам противника на территории Сумской области. Ударом ракеты с термобарической головной частью по пункту временной дислокации иностранных наемников на южной окраине Суджи уничтожены 15 боевиков.Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял до 1120 военнослужащих и 140 единиц бронетехники. Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается, сказано в сообщении.Российские военные взяли под контроль Мартыновку под Суджей, сообщили ранее в субботу в оборонном ведомстве РФ.Читайте также на РИА Новости Крым:Что такое режим контртеррористической операцииСредства ПВО ликвидировали 32 дрона над Курской и Ярославской областями"Шоу должно продолжаться": зачем Киев пустился в курскую авантюру

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф