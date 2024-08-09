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"Шоу должно продолжаться": зачем Киев пустился в курскую авантюру - РИА Новости Крым, 09.08.2024
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"Шоу должно продолжаться": зачем Киев пустился в курскую авантюру
"Шоу должно продолжаться": зачем Киев пустился в курскую авантюру - РИА Новости Крым, 09.08.2024
"Шоу должно продолжаться": зачем Киев пустился в курскую авантюру
Курская авантюра ВСУ обречена на военный провал, но за ее счет киевский режим пытается решить определенные PR-задачи, которые вписываются в американскую... РИА Новости Крым, 09.08.2024
2024-08-09T20:32
2024-08-09T20:50
курская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Курская авантюра ВСУ обречена на военный провал, но за ее счет киевский режим пытается решить определенные PR-задачи, которые вписываются в американскую концепцию прокси-войны с Россией. Такое мнение РИА Новости Крым высказал научный руководитель института региональных проблем, доцент финансового университета при правительстве РФ, политолог Дмитрий Журавлев.Украинские чиновники просят США разрешить им использовать ракеты ATACMS — якобы это позволит Киеву сохранить за собой часть Курской области, пишет The Washington Post. При этом накануне представитель Пентагона Сабрина Сингхвчера заявила, что действия Украины в Курской области и использование там американского оружия не нарушают правила, по которым Вашингтон оказывает поддержку Киеву.По его мнению, все, что происходит на курском направлении, вписывается в концепцию коллективного Запада прокси-войны с Россией "до последнего украинца", где ради пиара с потерями не считаются.Действия украинских боевиков в Курской области он называет истерикой с расчетом на улучшение переговорных позиций. Однако ВСУ обречены на скорый провал не только на курской линии, но и на всех фронтах, которые из-за новой авантюры Киева просядут еще более критично."Сейчас, когда на основном фронте у них нет побед, им нужно хоть что-то. И вот хватило ума протянуть свой фронт в условиях отсутствия резервов" - подытоживает собеседник агентства.6 августа подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата участка территории Суджанского района Курской области. Войска прикрытия государственной границы совместно с подразделениями пограничных войск ФСБ России отражали атаки и наносили огневые удары по противнику в районе границы и резервам на территории Сумской области. В результате нападения на приграничье, по последим данным, пострадали 66 человек, в том числе ранены 9 детей. Людей эвакуируют. На территории региона действует ЧС федерального уровня. За три боев в Курской области ВСУ потеряли 945 военнослужащих и более 100 единиц бронетехники, сообщили в среду в Минобороны России.Читайте также на РИА Новости Крым:Ситуация в Курской области сейчас - данные МинобороныОбстановка в Курской области признана ЧС федерального масштаба"Сюрпризов будет много": сенатор о последствиях атаки на Курскую область
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курская область, мнения, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), обстрелы курской области, происшествия, украина, дмитрий журавлев
"Шоу должно продолжаться": зачем Киев пустился в курскую авантюру

Курская авантюра нужна Киеву для решения определенных PR-задач – политолог

20:32 09.08.2024 (обновлено: 20:50 09.08.2024)
 
© Telegram-канал врио главы Курской области Алексея СмирноваВСУ обстреляли город Суджа в Курской области
ВСУ обстреляли город Суджа в Курской области
© Telegram-канал врио главы Курской области Алексея Смирнова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Курская авантюра ВСУ обречена на военный провал, но за ее счет киевский режим пытается решить определенные PR-задачи, которые вписываются в американскую концепцию прокси-войны с Россией. Такое мнение РИА Новости Крым высказал научный руководитель института региональных проблем, доцент финансового университета при правительстве РФ, политолог Дмитрий Журавлев.
Украинские чиновники просят США разрешить им использовать ракеты ATACMS — якобы это позволит Киеву сохранить за собой часть Курской области, пишет The Washington Post. При этом накануне представитель Пентагона Сабрина Сингхвчера заявила, что действия Украины в Курской области и использование там американского оружия не нарушают правила, по которым Вашингтон оказывает поддержку Киеву.
"Американцы открыто заявляют, что все правильно. Значит, они дают согласие на использование своего оружия по территории РФ. В какие бы тяжкие не пустился Киев, они на все смотрят сквозь пальцы. И сейчас ВСУ уже используют тяжелые вооружения США в атаках на территорию РФ", - полагает Журавлев.
По его мнению, все, что происходит на курском направлении, вписывается в концепцию коллективного Запада прокси-войны с Россией "до последнего украинца", где ради пиара с потерями не считаются.
"С военно-технической точки зрения действия ВСУ глупые – себе во вред. Потому что, если у тебя солдат нет, то растягивать фронт нельзя: он просто порвется. Но у них не война - у них кровавое шоу. Это очень плохо, потому что шоу не должно заканчиваться", - продолжает эксперт.
Действия украинских боевиков в Курской области он называет истерикой с расчетом на улучшение переговорных позиций. Однако ВСУ обречены на скорый провал не только на курской линии, но и на всех фронтах, которые из-за новой авантюры Киева просядут еще более критично.
"Сейчас, когда на основном фронте у них нет побед, им нужно хоть что-то. И вот хватило ума протянуть свой фронт в условиях отсутствия резервов" - подытоживает собеседник агентства.
6 августа подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата участка территории Суджанского района Курской области. Войска прикрытия государственной границы совместно с подразделениями пограничных войск ФСБ России отражали атаки и наносили огневые удары по противнику в районе границы и резервам на территории Сумской области. В результате нападения на приграничье, по последим данным, пострадали 66 человек, в том числе ранены 9 детей. Людей эвакуируют. На территории региона действует ЧС федерального уровня. За три боев в Курской области ВСУ потеряли 945 военнослужащих и более 100 единиц бронетехники, сообщили в среду в Минобороны России.
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Эксклюзивы РИА Новости КрымКурская областьМненияОбстрелы ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)Обстрелы Курской областиПроисшествияУкраинаДмитрий Журавлев
 
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