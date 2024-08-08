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"Сюрпризов будет много": сенатор о последствиях атаки на Курскую область - РИА Новости Крым, 08.08.2024
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"Сюрпризов будет много": сенатор о последствиях атаки на Курскую область
"Сюрпризов будет много": сенатор о последствиях атаки на Курскую область - РИА Новости Крым, 08.08.2024
"Сюрпризов будет много": сенатор о последствиях атаки на Курскую область
У России сегодня есть все основания для того, чтобы серьезно удивить США и ВСУ непредвиденно емким нестандартным решением в ответ на террористическую операцию... РИА Новости Крым, 08.08.2024
2024-08-08T09:03
2024-08-08T09:03
россия
новости
курская область
обстрелы курской области
ольга ковитиди
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг – РИА Новости Крым. У России сегодня есть все основания для того, чтобы серьезно удивить США и ВСУ непредвиденно емким нестандартным решением в ответ на террористическую операцию Киева в Курской области с применением американского оружия. Об этом заявила сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.По мнению Ковитиди, заявление представителя Госдепа США Мэттью Миллера о том, что действия ВСУ в Курской области РФ не противоречат подходам Америки к ведению конфликта, является не столько вызовом, сколько политической провокацией "и требует помимо правовой оценки, еще и вдумчивого военно-политического реагирования".Признание Миллером того факта, что ВСУ использовали американское оружие при осуществлении террористической атаки в Курской области, сенатор считает неоправданно дерзким и чреватым последствиями для самих США.Ковитиди уверена, что сложившаяся ситуация лишь усугубит "великую депрессию 2024 года" в Америке, поскольку ни денег, ни политической стабильности ей не принесет. Зато принесет такой ответ со стороны России, которого не ждут.Она отметила, что дипломатично закрыть глаза на происшедшее Россия не сможет. Ранее мнение о том, каким должен быть ответ на террористическую операцию ВСУ в Курской области, высказал зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.Читайте также на РИА Новости Крым:В Госдепе прокомментировали атаку ВСУ на Курскую область Вместе преодолеем последствия атак ВСУ: Аксенов о ЧС в Курской области На Курской АЭС усилены меры безопасности
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россия, новости, курская область, обстрелы курской области, ольга ковитиди
"Сюрпризов будет много": сенатор о последствиях атаки на Курскую область

Вашингтон и Киев ждет непредвиденный ответ за нападение на Курскую область - Ковитиди

09:03 08.08.2024
 
© РИА Новости . Павел Бедняков / Перейти в фотобанкЧлен Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди
Член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
© РИА Новости . Павел Бедняков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг – РИА Новости Крым. У России сегодня есть все основания для того, чтобы серьезно удивить США и ВСУ непредвиденно емким нестандартным решением в ответ на террористическую операцию Киева в Курской области с применением американского оружия. Об этом заявила сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.
По мнению Ковитиди, заявление представителя Госдепа США Мэттью Миллера о том, что действия ВСУ в Курской области РФ не противоречат подходам Америки к ведению конфликта, является не столько вызовом, сколько политической провокацией "и требует помимо правовой оценки, еще и вдумчивого военно-политического реагирования".
"Очевидно, что заявление представителя Госдепа США, подтверждает общую направленность преступного умысла США и ВС Украины в отношении законно охраняемых интересов Российской Федерации", – написала Ковитиди в своем Telegram-канале.
Признание Миллером того факта, что ВСУ использовали американское оружие при осуществлении террористической атаки в Курской области, сенатор считает неоправданно дерзким и чреватым последствиями для самих США.
Ковитиди уверена, что сложившаяся ситуация лишь усугубит "великую депрессию 2024 года" в Америке, поскольку ни денег, ни политической стабильности ей не принесет. Зато принесет такой ответ со стороны России, которого не ждут.
"Здраво оценивая сложившуюся ситуацию, можно сделать вывод, что у России сегодня есть все основания для того, чтобы серьезно удивить наших заокеанских коллег непредвиденно емким нестандартным решением. Думаю, сюрпризов будет много", – предположила Ковитиди.
Она отметила, что дипломатично закрыть глаза на происшедшее Россия не сможет.
Ранее мнение о том, каким должен быть ответ на террористическую операцию ВСУ в Курской области, высказал зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.
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