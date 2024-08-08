https://crimea.ria.ru/20240808/medvedev-prizval-k-vozmezdiyu-za-kurskuyu-oblast-1139446692.html

Медведев призвал к возмездию за Курскую область

Медведев призвал к возмездию за Курскую область - РИА Новости Крым, 08.08.2024

Медведев призвал к возмездию за Курскую область

Необходимо извлечь урок из действий ВСУ на границе Курской области и беспощадно разгромить врага. Об этом заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий... РИА Новости Крым, 08.08.2024

2024-08-08T08:08

2024-08-08T08:08

2024-08-08T08:08

курская область

обстрелы курской области

дмитрий медведев

новости

политика

совет безопасности россии

мнения

россия

новости сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/02/1132532074_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_16deeeae3cff41d7099d2a8475e23bfe.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг – РИА Новости Крым. Необходимо извлечь урок из действий ВСУ на границе Курской области и беспощадно разгромить врага. Об этом заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.Он отметил, что причины и цели террористической операции ВСУ в Курской области уже подробно и объективно отражены в аналитике. В своем Telegram-канале он перечислил из них главные.Прежде всего это желание в выгодном свете показать остатки своих иссякающих сил западным хозяевам, чтобы получить от них новую порцию денег и оружия. Вместе с тем временно обеспечить превращение на информационном поле боя "зрады" в "перемогу". Кроме того, это попытка разредить боевые порядки российских войск на основной линии противостояния, оттянув часть сил в Курск и Белгород.Он добавил, что есть и еще одно важное политическое и правовое последствие случившегося: теперь "СВО должна приобрести открыто экстерриториальный характер"."Это уже не просто операция по возврату наших официальных территорий и наказанию нацистов… Не должно быть никаких ограничений в смысле неких кем-то признаваемых границ Украинского рейха. Террористическая операция бандеровцев должна снять с этой темы любые табу", – заявил Медведев.По его мнению, лучшая память о погибших военных и гражданских, попавших под шквальный огонь неонацистов, "это тщательно продуманное возмездие".Атака на Курскую область и ситуация в приграничьеВ 5.30 6 августа подразделения ВСУ численностью до 1000 человек перешли в наступление с целью захвата участка территории Суджанского района Курской области. Войска прикрытия государственной границы совместно с подразделениями пограничных войск ФСБ России отражали атаки и наносили огневые удары по противнику в районе границы и резервам на территории Сумской области в течение всего дня.Вечером 6 августа врио губернатора области Алексей Смирнов опубликовал в соцсети видеосообщение, в котором рассказал, что бои продолжаются, обстановка в регионе неспокойная, люди из близлежащих к границе населенных пунктов выезжают, число бригад скорой помощи увеличено, а оперативный штаб в регионе переведен в круглосуточный режим. В результате атаки на приграничье погибли пять человек, ранения получили более 30. Для оказания помощи медикам в Курскую область прибыла группа врачей, многие российские губернаторы выразили готовность помочь пострадавшему региону. Следком РФ возбудил уголовное дело по ряду статей и устанавливает круг лиц, причастных к атаке. Президент России Владимир Путин накануне созвал Совбез по внутренней безопасности. Глава государства назвал нападение на курское приграничье очередной масштабной провокацией Киева, который ведет неизбирательную стрельбу по гражданским объектам региона.Начальник Генштаба ВС РФ, первый замминистра обороны России Валерий Герасимов доложил верховному главнокомандующему, что действиями подразделений прикрытия госграницы совместно с пограничниками и подразделениями усиления, ударами авиации, ракетных войск и артиллерии продвижение противника вглубь территории на Курском направлении остановлено. А также заверил, что операция будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу.На Курской АЭС 7 августа усилены меры безопасности. В области ввели режим ЧС. Читайте также на РИА Новости Крым:Что стоит за нападением ВСУ на Курскую область – мнение эксперта В Госдепе прокомментировали атаку ВСУ на Курскую область

https://crimea.ria.ru/20240807/raketnye-udary-i-tysyachi-evakuirovannykh--obstanovka-v-kurskoy-oblasti-1139428272.html

курская область

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

курская область, обстрелы курской области, дмитрий медведев, новости, политика, совет безопасности россии , мнения, россия, новости сво