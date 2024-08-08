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Медведев призвал к возмездию за Курскую область - РИА Новости Крым, 08.08.2024
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Медведев призвал к возмездию за Курскую область
Медведев призвал к возмездию за Курскую область - РИА Новости Крым, 08.08.2024
Медведев призвал к возмездию за Курскую область
Необходимо извлечь урок из действий ВСУ на границе Курской области и беспощадно разгромить врага. Об этом заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий... РИА Новости Крым, 08.08.2024
2024-08-08T08:08
2024-08-08T08:08
курская область
обстрелы курской области
дмитрий медведев
новости
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новости сво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг – РИА Новости Крым. Необходимо извлечь урок из действий ВСУ на границе Курской области и беспощадно разгромить врага. Об этом заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.Он отметил, что причины и цели террористической операции ВСУ в Курской области уже подробно и объективно отражены в аналитике. В своем Telegram-канале он перечислил из них главные.Прежде всего это желание в выгодном свете показать остатки своих иссякающих сил западным хозяевам, чтобы получить от них новую порцию денег и оружия. Вместе с тем временно обеспечить превращение на информационном поле боя "зрады" в "перемогу". Кроме того, это попытка разредить боевые порядки российских войск на основной линии противостояния, оттянув часть сил в Курск и Белгород.Он добавил, что есть и еще одно важное политическое и правовое последствие случившегося: теперь "СВО должна приобрести открыто экстерриториальный характер"."Это уже не просто операция по возврату наших официальных территорий и наказанию нацистов… Не должно быть никаких ограничений в смысле неких кем-то признаваемых границ Украинского рейха. Террористическая операция бандеровцев должна снять с этой темы любые табу", – заявил Медведев.По его мнению, лучшая память о погибших военных и гражданских, попавших под шквальный огонь неонацистов, "это тщательно продуманное возмездие".Атака на Курскую область и ситуация в приграничьеВ 5.30 6 августа подразделения ВСУ численностью до 1000 человек перешли в наступление с целью захвата участка территории Суджанского района Курской области. Войска прикрытия государственной границы совместно с подразделениями пограничных войск ФСБ России отражали атаки и наносили огневые удары по противнику в районе границы и резервам на территории Сумской области в течение всего дня.Вечером 6 августа врио губернатора области Алексей Смирнов опубликовал в соцсети видеосообщение, в котором рассказал, что бои продолжаются, обстановка в регионе неспокойная, люди из близлежащих к границе населенных пунктов выезжают, число бригад скорой помощи увеличено, а оперативный штаб в регионе переведен в круглосуточный режим. В результате атаки на приграничье погибли пять человек, ранения получили более 30. Для оказания помощи медикам в Курскую область прибыла группа врачей, многие российские губернаторы выразили готовность помочь пострадавшему региону. Следком РФ возбудил уголовное дело по ряду статей и устанавливает круг лиц, причастных к атаке. Президент России Владимир Путин накануне созвал Совбез по внутренней безопасности. Глава государства назвал нападение на курское приграничье очередной масштабной провокацией Киева, который ведет неизбирательную стрельбу по гражданским объектам региона.Начальник Генштаба ВС РФ, первый замминистра обороны России Валерий Герасимов доложил верховному главнокомандующему, что действиями подразделений прикрытия госграницы совместно с пограничниками и подразделениями усиления, ударами авиации, ракетных войск и артиллерии продвижение противника вглубь территории на Курском направлении остановлено. А также заверил, что операция будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу.На Курской АЭС 7 августа усилены меры безопасности. В области ввели режим ЧС. Читайте также на РИА Новости Крым:Что стоит за нападением ВСУ на Курскую область – мнение эксперта В Госдепе прокомментировали атаку ВСУ на Курскую область
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курская область, обстрелы курской области, дмитрий медведев, новости, политика, совет безопасности россии , мнения, россия, новости сво
Медведев призвал к возмездию за Курскую область

Медведев призвал сделать выводы из действий ВСУ в Курской области

08:08 08.08.2024
 
© РИА Новости . Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
© РИА Новости . Екатерина Штукина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг – РИА Новости Крым. Необходимо извлечь урок из действий ВСУ на границе Курской области и беспощадно разгромить врага. Об этом заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.
Он отметил, что причины и цели террористической операции ВСУ в Курской области уже подробно и объективно отражены в аналитике. В своем Telegram-канале он перечислил из них главные.
Прежде всего это желание в выгодном свете показать остатки своих иссякающих сил западным хозяевам, чтобы получить от них новую порцию денег и оружия. Вместе с тем временно обеспечить превращение на информационном поле боя "зрады" в "перемогу". Кроме того, это попытка разредить боевые порядки российских войск на основной линии противостояния, оттянув часть сил в Курск и Белгород.
"Необходимо извлечь серьезный урок из случившегося и исполнить то, что начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов пообещал Верховному Главнокомандующему – беспощадно разгромить и уничтожить врага", – делает вывод Медведев.
Он добавил, что есть и еще одно важное политическое и правовое последствие случившегося: теперь "СВО должна приобрести открыто экстерриториальный характер".
"Это уже не просто операция по возврату наших официальных территорий и наказанию нацистов… Не должно быть никаких ограничений в смысле неких кем-то признаваемых границ Украинского рейха. Террористическая операция бандеровцев должна снять с этой темы любые табу", – заявил Медведев.
По его мнению, лучшая память о погибших военных и гражданских, попавших под шквальный огонь неонацистов, "это тщательно продуманное возмездие".

Атака на Курскую область и ситуация в приграничье

В 5.30 6 августа подразделения ВСУ численностью до 1000 человек перешли в наступление с целью захвата участка территории Суджанского района Курской области. Войска прикрытия государственной границы совместно с подразделениями пограничных войск ФСБ России отражали атаки и наносили огневые удары по противнику в районе границы и резервам на территории Сумской области в течение всего дня.
Вечером 6 августа врио губернатора области Алексей Смирнов опубликовал в соцсети видеосообщение, в котором рассказал, что бои продолжаются, обстановка в регионе неспокойная, люди из близлежащих к границе населенных пунктов выезжают, число бригад скорой помощи увеличено, а оперативный штаб в регионе переведен в круглосуточный режим.
В результате атаки на приграничье погибли пять человек, ранения получили более 30. Для оказания помощи медикам в Курскую область прибыла группа врачей, многие российские губернаторы выразили готовность помочь пострадавшему региону. Следком РФ возбудил уголовное дело по ряду статей и устанавливает круг лиц, причастных к атаке.
Президент России Владимир Путин накануне созвал Совбез по внутренней безопасности. Глава государства назвал нападение на курское приграничье очередной масштабной провокацией Киева, который ведет неизбирательную стрельбу по гражданским объектам региона.
Начальник Генштаба ВС РФ, первый замминистра обороны России Валерий Герасимов доложил верховному главнокомандующему, что действиями подразделений прикрытия госграницы совместно с пограничниками и подразделениями усиления, ударами авиации, ракетных войск и артиллерии продвижение противника вглубь территории на Курском направлении остановлено. А также заверил, что операция будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу.
На Курской АЭС 7 августа усилены меры безопасности.
В области ввели режим ЧС.
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