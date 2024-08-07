https://crimea.ria.ru/20240807/chto-stoit-za-napadeniem-vsu-na-kurskuyu-oblast--mnenie-eksperta-1139435414.html

Что стоит за нападением ВСУ на Курскую область – мнение эксперта

Что стоит за нападением ВСУ на Курскую область – мнение эксперта - РИА Новости Крым, 07.08.2024

Что стоит за нападением ВСУ на Курскую область – мнение эксперта

Атака украинских войск на Курскую область может преследовать несколько целей, в том числе усилить позиции киевского режима перед вероятными переговорами, а... РИА Новости Крым, 07.08.2024

2024-08-07T19:07

2024-08-07T19:07

2024-08-07T19:07

радио "спутник в крыму"

курская область

обстрелы курской области

обстрелы всу

происшествия

мнения

алексей живов

безопасность

энергодар

заэс (запорожская атомная электростанция)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг – РИА Новости Крым. Атака украинских войск на Курскую область может преследовать несколько целей, в том числе усилить позиции киевского режима перед вероятными переговорами, а также оттянуть часть российских сил с других критических для ВСУ направлений спецоперации. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал военный волонтер, политолог Алексей Живов.Целью нападения также может быть усиление позиций Киева перед переговорами, которые с высокой вероятностью возобновятся в случае победы Дональда Трампа на выборах президента США, полагает он.Живов также не исключил, что нападение на Курскую область может быть и отвлекающим маневром ВСУ, чтобы повысить шансы на успех основного удара, целью которого может быть Энергодар и Запорожская АЭС.Живов также обратил внимание, что атака на Курскую область практически совпала с попыткой украинского военного спецназа высадиться на Тендровской косе в Херсонской области и подобраться к Крыму.К счастью, там украинских боевиков удалось разгромить, потопив часть лодок вместе с экипажами."Полагаю, была попытка занять плацдарм для дальнейшего подскока к Крыму. Она провалилась, отлично отработали наша военная разведка, спецназ и пограничники. В противном случае могла бы быть ситуация, когда одновременно проблемы были бы на курском направлении, и в Крыму", - отметил он.Атака на Курскую областьВ 5:30 6 августа подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата участка территории Суджанского района Курской области. Войска прикрытия государственной границы совместно с подразделениями пограничных войск ФСБ России отражали атаки и наносили огневые удары по противнику в районе границы и резервам на территории Сумской области.В результате нападения на приграничье погибли пять человек и ранены более 20. Для оказания помощи медикам в Курскую область прибыла группа врачей, многие российские губернаторы выразили готовность помочь пострадавшему региону. Президент России Владимир Путин назвал нападение на курское приграничье очередной масштабной провокацией Киева, который ведет неизбирательную стрельбу по гражданским объектам региона. СК возбудил уголовное дело по ряду статей и сейчас устанавливает круг причастных к атаке лиц.Как сообщил начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ – первый замминистра обороны России Валерий Герасимов, действиями подразделений прикрытия госграницы совместно с пограничниками и подразделениями усиления, ударами авиации, ракетных войск и артиллерии продвижение противника вглубь территории на Курском направлении остановлено.Он заверил, что операция будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин прокомментировал атаку ВСУ на Курскую областьКак провокации ВСУ в Курской области повлияют на ход спецоперацииРакетные удары и тысячи эвакуированных – обстановка в Курской области

курская область

энергодар

заэс (запорожская атомная электростанция)

крым

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

курская область, обстрелы курской области, обстрелы всу, происшествия, мнения, алексей живов, безопасность, энергодар, заэс (запорожская атомная электростанция), крым