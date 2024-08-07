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Как провокации ВСУ в Курской области повлияют на ход спецоперации - РИА Новости Крым, 07.08.2024
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https://crimea.ria.ru/20240807/kak-provokatsii-vsu-v-kurskoy-oblasti-povliyayut-na-khod-spetsoperatsii-1139432304.html
Как провокации ВСУ в Курской области повлияют на ход спецоперации
Как провокации ВСУ в Курской области повлияют на ход спецоперации - РИА Новости Крым, 07.08.2024
Как провокации ВСУ в Курской области повлияют на ход спецоперации
Киев из последних сил пытается показать западным спонсорам, что армия Украины, несмотря на колоссальные потери и провалы на фронте, способна атаковать Россию,... РИА Новости Крым, 07.08.2024
2024-08-07T17:59
2024-08-07T18:04
обстрелы курской области
курская область
происшествия
мнения
общество
безопасность
радио "спутник в крыму"
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг - РИА Новости Крым. Киев из последних сил пытается показать западным спонсорам, что армия Украины, несмотря на колоссальные потери и провалы на фронте, способна атаковать Россию, но на ход спецоперации это никак не повлияет. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал эксперт Института нового общества Владимир Киреев.Он отметил, что попытки противника прорваться через границу России в Курской и Брянской областях предпринимались и ранее, но совершались они силами диверсионных групп, состоявших "из граждан Российской Федерации, которые сочувствуют деятельности ВСУ". Теперь боевики атаковали приграничную территорию РФ регулярными войсками. Но цели таких атак не поменялись, считает эксперт."Это делается для создания пропагандистского эффекта главным образом, то есть носит психологический характер. Речь идет о том, чтобы на фоне общего поражения и деградации украинского государства, украинской армии, которые истощены, показать, что они могут перейти в наступление, нанести удар по тем российским территориям, которые были в ее составе до начала СВО", – прокомментировал происходящее Киреев.Тем не менее, военной операцией происходящее назвать нельзя, поскольку с точки зрения стратегии и эффективности действия ВСУ бессмысленны и не изменят хода СВО, уверен Киреев.Провокации ВСУ на границе Украины и Курской области6 августа врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил о попытках прорыва ВСУ на территорию региона. Позже в Минобороны РФ рассказали, что около 300 боевиков при поддержке 11 танков и более 20 боевых бронированных машин атаковали российскую границу в Курской области, завязался бой. Войска прикрытия государственной границы совместно с подразделениями пограничных войск ФСБ России отражали атаки и наносили огневые удары по противнику в районе границы и резервам на территории Сумской области.В результате нападения на приграничье погибли пять мирных жителей и ранены более 20. Для оказания помощи медикам в Курскую область прибыла группа врачей, многие российские губернаторы выразили готовность помочь пострадавшему региону. Президент России Владимир Путин назвал нападение на курское приграничье очередной масштабной провокацией Киева, который ведет неизбирательную стрельбу по гражданским объектам региона. СК возбудил уголовное дело по ряду статей и сейчас устанавливает круг причастных к атаке лиц.Все о ситуации в Курской области и боях на границе читайте здесь.Читайте также на РИА Новости Крым:Киев получит по заслугам - Захарова об атаках на курское приграничьеПутин прокомментировал атаку ВСУ на Курскую областьРакетные удары и тысячи эвакуированных – обстановка в Курской области
https://crimea.ria.ru/20240807/vrachi-iz-moskvy-i-pitera-pribyvayut-v-kursk-po-porucheniyu-putina-1139429622.html
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Как провокации ВСУ в Курской области повлияют на ход спецоперации

Провокации ВСУ в Курской области не повлияют на ход спецоперации - эксперт

17:59 07.08.2024 (обновлено: 18:04 07.08.2024)
 
© Telegram-канал врио главы Курской области Алексея СмирноваВСУ обстреляли город Суджа в Курской области
ВСУ обстреляли город Суджа в Курской области
© Telegram-канал врио главы Курской области Алексея Смирнова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг - РИА Новости Крым. Киев из последних сил пытается показать западным спонсорам, что армия Украины, несмотря на колоссальные потери и провалы на фронте, способна атаковать Россию, но на ход спецоперации это никак не повлияет. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал эксперт Института нового общества Владимир Киреев.
Он отметил, что попытки противника прорваться через границу России в Курской и Брянской областях предпринимались и ранее, но совершались они силами диверсионных групп, состоявших "из граждан Российской Федерации, которые сочувствуют деятельности ВСУ".
Теперь боевики атаковали приграничную территорию РФ регулярными войсками. Но цели таких атак не поменялись, считает эксперт.
"Это делается для создания пропагандистского эффекта главным образом, то есть носит психологический характер. Речь идет о том, чтобы на фоне общего поражения и деградации украинского государства, украинской армии, которые истощены, показать, что они могут перейти в наступление, нанести удар по тем российским территориям, которые были в ее составе до начала СВО", – прокомментировал происходящее Киреев.
Тем не менее, военной операцией происходящее назвать нельзя, поскольку с точки зрения стратегии и эффективности действия ВСУ бессмысленны и не изменят хода СВО, уверен Киреев.

"Все это делается для западных спонсоров", – заключил эксперт.

Провокации ВСУ на границе Украины и Курской области

6 августа врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил о попытках прорыва ВСУ на территорию региона. Позже в Минобороны РФ рассказали, что около 300 боевиков при поддержке 11 танков и более 20 боевых бронированных машин атаковали российскую границу в Курской области, завязался бой. Войска прикрытия государственной границы совместно с подразделениями пограничных войск ФСБ России отражали атаки и наносили огневые удары по противнику в районе границы и резервам на территории Сумской области.
В результате нападения на приграничье погибли пять мирных жителей и ранены более 20. Для оказания помощи медикам в Курскую область прибыла группа врачей, многие российские губернаторы выразили готовность помочь пострадавшему региону. Президент России Владимир Путин назвал нападение на курское приграничье очередной масштабной провокацией Киева, который ведет неизбирательную стрельбу по гражданским объектам региона. СК возбудил уголовное дело по ряду статей и сейчас устанавливает круг причастных к атаке лиц.
Все о ситуации в Курской области и боях на границе читайте здесь.
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