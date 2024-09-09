https://crimea.ria.ru/20240909/politolog-otsenila-yavku-na-vyborakh-v-krymu-i-sevastopole-1140238659.html

Политолог оценила явку на выборах в Крыму и Севастополе

Политолог оценила явку на выборах в Крыму и Севастополе - РИА Новости Крым, 09.09.2024

Политолог оценила явку на выборах в Крыму и Севастополе

В парламенте Севастополя будет представлено больше партий, чем в Госсовете Крыма. Это значит, что там больше партий смогли преодолеть порог в 5%, объяснила в... РИА Новости Крым, 09.09.2024

2024-09-09T19:31

2024-09-09T19:31

2024-09-09T19:31

единый день голосования - 2024

радио "спутник в крыму"

наталья киселева

выборы

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крым

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен - РИА Новости Крым. В парламенте Севастополя будет представлено больше партий, чем в Госсовете Крыма. Это значит, что там больше партий смогли преодолеть порог в 5%, объяснила в эфире радио "Спутник в Крыму" руководитель крымского филиала Фонда развития гражданского общества (ФоРГО), социолог и политолог Наталья Киселева.В Республике Крым пятипроцентный барьер преодолели три партии, сообщил председатель Избирательной комиссии республики Михаил Малышев: за "Единую Россию" проголосовали 74,87% избирателей, за ЛДПР 5,71%, за КПРФ 5,15%.Как заявили в севастопольском избиркоме, в Законодательное собрание Севастополя прошло четыре партии: "Единая Россия" (12 мандатов), "Новые люди" (два мандата), и по одному мандату у ЛДПР и КПРФ. Еще восемь кандидатов прошли в состав парламента по одномандатным округам.На прошлых выборах в 2019 году в Законодательное собрание Севастополя вошли пять партий, в Государственный совет Республики Крым – три, напомнила Киселева.Явку избирателей на выборах в Крыму и Севастополе она оценила как высокую. Для региональных выборов это хороший результат, сказала политолог."По явке первое место президентские выборы занимают, на втором выборы в Госдуму, а на третьем региональные. Поэтому в данном случае явка хорошая, особенно если сравнивать с явкой, которая была на предыдущих выборах в 2019 году – там было резкое снижение явки по сравнению с 2014 годом", – напомнила эксперт.В 2014 году в Крыму явка на региональные выборы составила более 50%, а в 2019 резко упада до 33%. На это повлияла непопулярная пенсионная реформа 2018 года, когда был повышен пенсионный возраст.В Севастополе, в отличие от Крыма, голосовать можно было в течение семи дней. Кроме того, отдать свой голос можно было дистанционно через систему электронного голосования.

https://crimea.ria.ru/20240909/pust-berut-za-etalon-v-krymu-otvetili-na-otkaz-es-priznavat-vybory-1140238287.html

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единый день голосования - 2024, наталья киселева, выборы, новости крыма, мнения, крым, общество