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Главное за день: 9 сентября - РИА Новости Крым, 09.09.2024
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Главное за день: 9 сентября
Главное за день: 9 сентября - РИА Новости Крым, 09.09.2024
Главное за день: 9 сентября
В России завершилось голосование на выборах разных уровней, явка избирателей составила 47%. Российские военные освободили населенный пункт Мемрик в ДНР и... РИА Новости Крым, 09.09.2024
2024-09-09T22:43
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен - РИА Новости Крым. В России завершилось голосование на выборах разных уровней, явка избирателей составила 47%. Российские военные освободили населенный пункт Мемрик в ДНР и уничтожили еще две тысячи украинских боевиков. В Рузском районе Московской области разбился самолет Ан-2. Президент России Владимир Путин дал главе Минобороны РФ полномочия ограничивать доступ к государственной тайне. Канцлер Германии Олаф Шольц придумал новые "Минские соглашения", что может говорить об усталости ФРГ быть основным европейским спонсором украинского конфликта. Глава МИД России Сергей Лавров пояснил Западу условие для переговоров. Роспотребнадзор взял на контроль ситуацию с новым вирусом из Китая.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Выборы в РоссииГолосование на выборах разных уровней в РФ завершено, явка избирателей составила 47% – свои голоса отдали более 27 миллионов избирателей, сообщил в понедельник Центризбирком России. По данным ЦИК, на текущий момент избраны почти 35 тысяч кандидатов от 15 партий из 20, сумевших зарегистрировать своих кандидатов.Успехи армии РоссииВ результате активных действий войск российской армии взят под контроль населенный пункт Мемрик в ДНР. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. Кроме того, украинские войска за сутки потеряли почти 2000 боевиков, а также технику и вооружения, сожжены склады с боеприпасами ВСУ. Российские системы ПВО уничтожили за минувшие сутки две управляемые авиационные бомбы Hammer, четыре реактивных снаряда HIMARS и 45 вражеских дронов.Крушение самолетаВ Рузском районе Московской области разбился самолет Ан-2. На борту находились два члена экипажа – по предварительной информации, они погибли. Обстоятельства происшествия уточняются. По факту крушения проверку начала Московская межрегиональная транспортная прокуратура.Расширение полномочий министра обороны РФПрезидент России Владимир Путин наделил министра обороны РФ полномочиями устанавливать порядок оформления и прекращения допуска граждан к государственной тайне в подведомственных министерству структурах. Соответствующий указ размещен в понедельник на портале правовой информации. Уточняется, что документ, дополняющий Положение о министерстве обороны РФ в части полномочий и задач министра, вступает в силу с момента опубликования.Заявление ЛавроваЗападные инициативы по Украине не учитывают обеспечение прав человека, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. По его словам переговоры невозможны, пока западные инициативы по Украине лишь "плавают" вокруг ультиматума Зеленского и пока Москва не увидит серьезную готовность защищать права человека, которые Запад всегда выносит по любому вопросу, но только не по украинскому.Новый вирус из КитаяВ Роспотребнадзоре взяли на контроль сообщения о выявлении в Китае ортонайровируса, который переносят клещи. Так, согласно исследованиям, которые были проведены китайскими учеными, новый ортонайровирус (Wetland virus (WELV)) обнаружили у 17 человек в северо-восточных регионах Китая, а также у нескольких видов клещей и животных. При этом впервые информация о новом вирусе появилась в 2019 году: тогда СМИ сообщали, что он был обнаружен у человека, которого укусил клещ в водно-болотном парке в китайском автономном районе Внутренняя Монголия. Циркуляция ортонайровируса в настоящее время на территории РФ не зафиксирована.План ШольцаКанцлер Германии разрабатывает собственный план мирного урегулирования украинского кризиса, своего рода новые "Минские соглашения", что не исключает передачу Москве части территорий Украины. По мнению политолога Игоря Шатрова, заявление Шольца связано с тем, что Германия устала быть основным европейским спонсором украинского конфликта и тащить на себе всю тяжесть вытекающих из этого военных расходов.
https://crimea.ria.ru/20240909/armeniya-peredala-azerbaydzhanu-proekt-mirnogo-dogovora-1140228570.html
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Главное за день: 9 сентября

Главные события и заявления понедельника, 9 сентября

22:43 09.09.2024 (обновлено: 23:13 09.09.2024)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен - РИА Новости Крым. В России завершилось голосование на выборах разных уровней, явка избирателей составила 47%. Российские военные освободили населенный пункт Мемрик в ДНР и уничтожили еще две тысячи украинских боевиков. В Рузском районе Московской области разбился самолет Ан-2. Президент России Владимир Путин дал главе Минобороны РФ полномочия ограничивать доступ к государственной тайне. Канцлер Германии Олаф Шольц придумал новые "Минские соглашения", что может говорить об усталости ФРГ быть основным европейским спонсором украинского конфликта. Глава МИД России Сергей Лавров пояснил Западу условие для переговоров. Роспотребнадзор взял на контроль ситуацию с новым вирусом из Китая.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Выборы в России

Голосование на выборах разных уровней в РФ завершено, явка избирателей составила 47% – свои голоса отдали более 27 миллионов избирателей, сообщил в понедельник Центризбирком России. По данным ЦИК, на текущий момент избраны почти 35 тысяч кандидатов от 15 партий из 20, сумевших зарегистрировать своих кандидатов.
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Успехи армии России

В результате активных действий войск российской армии взят под контроль населенный пункт Мемрик в ДНР. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. Кроме того, украинские войска за сутки потеряли почти 2000 боевиков, а также технику и вооружения, сожжены склады с боеприпасами ВСУ. Российские системы ПВО уничтожили за минувшие сутки две управляемые авиационные бомбы Hammer, четыре реактивных снаряда HIMARS и 45 вражеских дронов.
Вертолеты Ка-52 наносят удары по силам ВСУ в Курской области
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Крушение самолета

В Рузском районе Московской области разбился самолет Ан-2. На борту находились два члена экипажа – по предварительной информации, они погибли. Обстоятельства происшествия уточняются. По факту крушения проверку начала Московская межрегиональная транспортная прокуратура.
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Расширение полномочий министра обороны РФ

Президент России Владимир Путин наделил министра обороны РФ полномочиями устанавливать порядок оформления и прекращения допуска граждан к государственной тайне в подведомственных министерству структурах. Соответствующий указ размещен в понедельник на портале правовой информации. Уточняется, что документ, дополняющий Положение о министерстве обороны РФ в части полномочий и задач министра, вступает в силу с момента опубликования.
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Заявление Лаврова

Западные инициативы по Украине не учитывают обеспечение прав человека, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. По его словам переговоры невозможны, пока западные инициативы по Украине лишь "плавают" вокруг ультиматума Зеленского и пока Москва не увидит серьезную готовность защищать права человека, которые Запад всегда выносит по любому вопросу, но только не по украинскому.
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Новый вирус из Китая

В Роспотребнадзоре взяли на контроль сообщения о выявлении в Китае ортонайровируса, который переносят клещи. Так, согласно исследованиям, которые были проведены китайскими учеными, новый ортонайровирус (Wetland virus (WELV)) обнаружили у 17 человек в северо-восточных регионах Китая, а также у нескольких видов клещей и животных. При этом впервые информация о новом вирусе появилась в 2019 году: тогда СМИ сообщали, что он был обнаружен у человека, которого укусил клещ в водно-болотном парке в китайском автономном районе Внутренняя Монголия. Циркуляция ортонайровируса в настоящее время на территории РФ не зафиксирована.
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План Шольца

Канцлер Германии разрабатывает собственный план мирного урегулирования украинского кризиса, своего рода новые "Минские соглашения", что не исключает передачу Москве части территорий Украины. По мнению политолога Игоря Шатрова, заявление Шольца связано с тем, что Германия устала быть основным европейским спонсором украинского конфликта и тащить на себе всю тяжесть вытекающих из этого военных расходов.
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