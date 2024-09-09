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Три стороны одной медали: зачем Шольц заговорил о своем плане по Украине - РИА Новости Крым, 09.09.2024
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Три стороны одной медали: зачем Шольц заговорил о своем плане по Украине
Три стороны одной медали: зачем Шольц заговорил о своем плане по Украине - РИА Новости Крым, 09.09.2024
Три стороны одной медали: зачем Шольц заговорил о своем плане по Украине
Германия устала быть основным европейским спонсором украинского конфликта и тащить на себе всю тяжесть вытекающих из этого военных расходов, поэтому немецкий... РИА Новости Крым, 09.09.2024
2024-09-09T15:11
2024-09-09T15:22
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. Германия устала быть основным европейским спонсором украинского конфликта и тащить на себе всю тяжесть вытекающих из этого военных расходов, поэтому немецкий канцлер Олаф Шольц заявил о намерении разработать собственный план мирного урегулирования конфликта на Украине. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым высказал политолог Игорь Шатров.Одна из итальянских газет сообщила, что канцлер Германии разрабатывает собственный план мирного урегулирования украинского кризиса, своего рода новые Минские соглашения, что не исключает передачу Москве части территорий Украины.Эксперт не исключил, что Шольц начал говорить о "новых Минских соглашениях" именно после встреч с Владимиром Зеленским."Видимо, просьбы Зеленского были настолько наглыми и беспардонными, что западные политики вынуждены уже откровенно говорить, что пора переходить к миру, потому как, что называется, аппетит приходит во время еды, и Украина все больше и больше требует, несмотря на то, что в нее уже и так вложено немало средств, а результат – нулевой", - отметил политолог. А после ряда неудач на региональных и европейских выборах Шольц хочет "разыграть украинскую карту", чтобы укрепить собственные позиции – это возможная третья причина его заявлений по мирному урегулированию украинского кризиса, продолжает политолог."Эти высказывания, конечно, направлены и к избирателю, который очень недоволен политикой Шольца. Так, на выборах в региональные бундестаги, которые уже прошли в отдельных землях, победили правые, противники Шольца. Из-за чего у него возникли опасения по поводу федеральных выборов. И сейчас он должен показать недовольному избирателю, что Германия будет способствовать не продолжению боевых действий, а примирению сторон", - считает политолог.Вышеуказанные причины являются "тремя сторонами одной медали", тремя основаниями, по результатам которых Шольц сделал заявление о разработке собственного плана по мирному урегулированию на Украине, убежден политолог.При этом побороться за звание главного дипломата Европы Шольцу предстоит с президентом Франции Эммануэлем Макроном, который "вообще спит и видит себя главным дипломатом, Европы и Франции". И в этой борьбе Шольцу будет нелегко, убежден Шатров, потому что "такого блеклого канцлера Германии, как Шольц, мы давным-давно не видели, похоже, что и никогда". А это значит, что и видеть его организатором переговоров по Украине было бы очень странно, подытожил Шатров.Ранее в интервью телеканалу ZDF канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что пора начинать дискуссии о том, как поскорее завершить вооруженный конфликт на Украине, время для этого настало. Тогда как по мнению председателя Госдумы РФ Вячеслава Володина, Олаф Шольц именно втянул свою страну в войну на Украине, из-за чего экономика ФРГ находится в кризисе.Читайте также на РИА Новости Крым:Двустороннее оборонное соглашение Британии и Германии: в чем цельВолодин оценил судьбу Германии по итогу конфликта на УкраинеПереговоры с Киевом после вторжения в Курскую область исключены – Лавров
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олаф шольц, украина, германия, россия, новости сво, политика, игорь шатров, эммануэль макрон, мнения, переговоры, коллективный запад
Три стороны одной медали: зачем Шольц заговорил о своем плане по Украине

Шольц на фоне провалов в Германии хочет возглавить переговоры России и Украины - политолог

15:11 09.09.2024 (обновлено: 15:22 09.09.2024)
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФедеральный канцлер Германии Олаф Шольц
Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. Германия устала быть основным европейским спонсором украинского конфликта и тащить на себе всю тяжесть вытекающих из этого военных расходов, поэтому немецкий канцлер Олаф Шольц заявил о намерении разработать собственный план мирного урегулирования конфликта на Украине. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым высказал политолог Игорь Шатров.
Одна из итальянских газет сообщила, что канцлер Германии разрабатывает собственный план мирного урегулирования украинского кризиса, своего рода новые Минские соглашения, что не исключает передачу Москве части территорий Украины.
"Во-первых, такие заявления говорят об усталости от конфликта в Германии, и о том, что ФРГ уже не готова тащить на себе всю тяжесть этих (военных) расходов и быть основным европейским спонсором этого конфликта", - поясняет Шатров.
Эксперт не исключил, что Шольц начал говорить о "новых Минских соглашениях" именно после встреч с Владимиром Зеленским.
"Видимо, просьбы Зеленского были настолько наглыми и беспардонными, что западные политики вынуждены уже откровенно говорить, что пора переходить к миру, потому как, что называется, аппетит приходит во время еды, и Украина все больше и больше требует, несмотря на то, что в нее уже и так вложено немало средств, а результат – нулевой", - отметил политолог.
А после ряда неудач на региональных и европейских выборах Шольц хочет "разыграть украинскую карту", чтобы укрепить собственные позиции – это возможная третья причина его заявлений по мирному урегулированию украинского кризиса, продолжает политолог.
"Эти высказывания, конечно, направлены и к избирателю, который очень недоволен политикой Шольца. Так, на выборах в региональные бундестаги, которые уже прошли в отдельных землях, победили правые, противники Шольца. Из-за чего у него возникли опасения по поводу федеральных выборов. И сейчас он должен показать недовольному избирателю, что Германия будет способствовать не продолжению боевых действий, а примирению сторон", - считает политолог.
Вышеуказанные причины являются "тремя сторонами одной медали", тремя основаниями, по результатам которых Шольц сделал заявление о разработке собственного плана по мирному урегулированию на Украине, убежден политолог.
"Думаю, что на данном этапе, пока не прозвучала соответствующая команда Зеленскому из Соединенных Штатов, результат подобного заявления будет нулевым. Наверное, Шольц питает надежду, что такая команда из Вашингтона поступит, и рассчитывает возглавить этот миротворческий процесс", - предположил Шатров.
При этом побороться за звание главного дипломата Европы Шольцу предстоит с президентом Франции Эммануэлем Макроном, который "вообще спит и видит себя главным дипломатом, Европы и Франции". И в этой борьбе Шольцу будет нелегко, убежден Шатров, потому что "такого блеклого канцлера Германии, как Шольц, мы давным-давно не видели, похоже, что и никогда".
А это значит, что и видеть его организатором переговоров по Украине было бы очень странно, подытожил Шатров.
Ранее в интервью телеканалу ZDF канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что пора начинать дискуссии о том, как поскорее завершить вооруженный конфликт на Украине, время для этого настало. Тогда как по мнению председателя Госдумы РФ Вячеслава Володина, Олаф Шольц именно втянул свою страну в войну на Украине, из-за чего экономика ФРГ находится в кризисе.
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