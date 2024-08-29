https://crimea.ria.ru/20240829/dvustoronnee-oboronnoe-soglashenie-britanii-i-germanii-v-chem-tsel-1139950355.html

Двустороннее оборонное соглашение Британии и Германии: в чем цель

Двустороннее оборонное соглашение Британии и Германии: в чем цель - РИА Новости Крым, 29.08.2024

Двустороннее оборонное соглашение Британии и Германии: в чем цель

Двустороннее оборонное соглашение Британии и Германии напрямую России не касается, а призвано помочь обеим странам вернуть было величие – каждой свое. При этом... РИА Новости Крым, 29.08.2024

2024-08-29T07:48

2024-08-29T07:48

2024-08-29T07:37

великобритания

германия

радио "спутник в крыму"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. Двустороннее оборонное соглашение Британии и Германии напрямую России не касается, а призвано помочь обеим странам вернуть было величие – каждой свое. При этом повысить свою роль в условиях давления США и защититься новых "хищников" внутри Европы. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог Сергей Горбачев.Премьер-министр Великобритании Кир Стармер 28 августа встретился с канцлером Германии Олафом Шольцем, чтобы начать переговоры по поводу нового двустороннего договора. Об этом сообщил офис британского премьера. Отмечается, что соглашение станет ключевым для перезагрузки отношений Великобритании с Европой. При этом за основу будет взято оборонное соглашение, которое в настоящее время обсуждается между двумя странами и, как ожидается, будет заключено до 2025 года, предположительно осенью.По словам Горбачева, Великобритания и Германия являются членами НАТО и в связи с этим взаимодействие между ними осуществляется довольно плотное.К тому же, это две европейские страны, у которых, несмотря на ряд расхождений, дискуссия о создании системы коллективной безопасности в Европе не утихает, начиная с Венского конгресса после краха Наполеона, заметил эксперт. И то, что тема снова актуализировалась в нынешних условиях, неудивительно, считает Горбачев."Плюс интеграция, в различной степени проявляющаяся, военно-промышленного комплекса", – добавил он.При этом использовать новый союз, по мнению Горбачева, обе страны как два ведущих европейских игрока будут, и каждая для своих целей.Он напомнил, что многие вещи, в том числе связанные с безопасностью и обороной, включая их финансовое обеспечение, США сегодня пытаются переложить на своих союзников в Европе. И этим двум странам, чтобы выдержать новые вызовы, необходимо объединяться.Есть и еще один момент, который заставляет "старую Европу" сплачиваться, считает Горбачев."Это внутриконкурентная борьба между старыми и новыми "хищниками". Мы говорим о Польше. Это гиена, которая возрождается и пытается свой голос возвышать с тем, чтобы перебить и французов, и британцев. Они перебьют и немцев с учетом того, что Германия сегодня несколько иная", – прокомментировал эксперт.И выразил мнение, что альянс Великобритании и Германии является показательным явлением времени.Читайте также на РИА Новости Крым:Курс на конфликт с РФ: о чем договорились Байден и новый премьер БританииРоссийские военные поразили лагерь иностранных наемниковРассекречены документы о подготовке войны Запада против СССР в 1940 году

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

великобритания, германия, сергей горбачев, мнения, политика, в мире