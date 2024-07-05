https://crimea.ria.ru/20240705/kurs-na-konflikt-s-rf-o-chem-dogovorilis-bayden-i-novyy-premer-britanii-1138640701.html

Курс на конфликт с РФ: о чем договорились Байден и новый премьер Британии

Курс на конфликт с РФ: о чем договорились Байден и новый премьер Британии - РИА Новости Крым, 05.07.2024

Курс на конфликт с РФ: о чем договорились Байден и новый премьер Британии

Президент США Джо Байден и новый премьер-министр Великобритании Кир Стармер подтвердили курс на поддержку Украины в ее конфликте с Россией. Об этом заявили в... РИА Новости Крым, 05.07.2024

2024-07-05T23:32

2024-07-05T23:32

2024-07-05T23:32

кир стармер

джозеф байден, президент сша (joseph biden)

украина

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новости

политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл – РИА Новости Крым. Президент США Джо Байден и новый премьер-министр Великобритании Кир Стармер подтвердили курс на поддержку Украины в ее конфликте с Россией. Об этом заявили в пресс-службе Белого дома, сообщает РИА Новости.Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на встрече с журналистами сообщила, что президент Байден созвонился сегодня с новым премьер-министром Великобритании Киром Стармером, чтобы поздравить его с назначением по итогам парламентских выборов и обсудить межгосударственное взаимодействие."Между нашими странами существуют особые отношения, и президент донес настрой на тесное сотрудничество с премьер-министром в работе над полным спектром тем, имеющих критическое значение для США и Великобритании", – сказала представитель Белого дома.Она также отметила, что Стармера ждут на саммите НАТО, который пройдет на следующей неделе в Вашингтоне.Вечером 5 июля глава киевского режима Владимир Зеленский также сообщил, что провел "телефонный разговор с сэром Киром Стармером" и поздравил его с победой.Напомним, в мае 2024 года глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон посетил Киев, где в ходе встречи с Зеленским обсудил выделение финансовой помощи Киеву для восстановления украинской энергетической инфраструктуры, а также соглашение о так называемом 100-летнем партнерстве между Украиной и Великобританией.Тогда в британском посольстве заявили, что этот документ позволит "построить прочные связи между странами во всем спектре отношений: торговли, безопасности и обороны, науки и техники, образования, культуры и многом другом".В январе текущего года Великобритания объявила, что выделит Украине в 2024 и 2025 годах военную помощь в размере 2,5 млрд евро. В апреле бывший премьер-министр Риши Сунак заявил о планах выделить Киеву крупнейший пакет помощи размером 617 миллионов долларов.К власти в Великобритании по итогам парламентских выборов, прошедших в четверг, 4 июля, пришли лейбористы. Риши Сунак покинул пост премьер-министра и лидера Консервативной партии. В премьерском кресле его сменил глава Лейбористской партии Кир Стармер, которому предстоит собрать состав нового правительства. Он стал 58-м премьер-министром Великобритании, официально вступив в должность после аудиенции у короля Карла III.Читайте также на РИА Новости Крым:Будет решать семья Обамы: кто заменит Байдена на выборах в США Прекратить огонь: чьим эмиссаром был в Киеве Орбан на встрече с Зеленским Когда Россия развернет ракеты средней и меньшей дальности – ответ Путина

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кир стармер, джозеф байден, президент сша (joseph biden), украина, сша, великобритания, новости, политика