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В Британии к власти пришли лейбористы – Риши Сунак уходит в отставку - РИА Новости Крым, 05.07.2024
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В Британии к власти пришли лейбористы – Риши Сунак уходит в отставку
В Британии к власти пришли лейбористы – Риши Сунак уходит в отставку - РИА Новости Крым, 05.07.2024
В Британии к власти пришли лейбористы – Риши Сунак уходит в отставку
Риши Сунак покидает пост премьер-министра Великобритании. Он признал поражение на выборах партии тори и победу лейбористов, сообщает британский канал Sky News... РИА Новости Крым, 05.07.2024
2024-07-05T07:43
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новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл - РИА Новости Крым. Риши Сунак покидает пост премьер-министра Великобритании. Он признал поражение на выборах партии тори и победу лейбористов, сообщает британский канал Sky News. Это означает смену главы правящего кабинета.Он поздравил с победой своего основного конкурента – главу Лейбористкой партии Кира Стармера. По закону Великобритании, теперь он должен стать премьер-министром и сформировать новое правительство.4 июля в Великобритании прошли всеобщие парламентские выборы, по итогам которых распределятся 650 мест в нижней палате парламента – Палате общин.Новый парламент будет созван 9 июля, а 17 июля британский монарх выступит с речью о планах правительства.Читайте также на РИА Новости Крым:Народ голосует против: что показали выборные процессы в США и ФранцииМосква даст адекватный ответ на решение Лондона о высылке военного атташеБритания наращивает военный потенциал для решения внутренних проблем
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великобритания, риши сунак, в мире, политика, выборы, новости
В Британии к власти пришли лейбористы – Риши Сунак уходит в отставку

Риши Сунак покидает пост премьер-министра Великобритании по итогам выборов

07:43 05.07.2024 (обновлено: 07:46 05.07.2024)
 
© HENRY NICHOLLS / AFPПремьер-министр Великобритании Риши Сунак выступает на пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО в Варшавской бронетанковой бригаде в Варшаве, Польша, 23 апреля 2024 года.
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак выступает на пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО в Варшавской бронетанковой бригаде в Варшаве, Польша, 23 апреля 2024 года.
© HENRY NICHOLLS / AFP
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл - РИА Новости Крым. Риши Сунак покидает пост премьер-министра Великобритании. Он признал поражение на выборах партии тори и победу лейбористов, сообщает британский канал Sky News. Это означает смену главы правящего кабинета.
"Сейчас я отправлюсь в Лондон, где расскажу о результатах сегодняшнего вечера, прежде чем покину пост премьер-министра, которому я отдал всего себя", - приводит телеканал слова Сунака.
Он поздравил с победой своего основного конкурента – главу Лейбористкой партии Кира Стармера. По закону Великобритании, теперь он должен стать премьер-министром и сформировать новое правительство.
4 июля в Великобритании прошли всеобщие парламентские выборы, по итогам которых распределятся 650 мест в нижней палате парламента – Палате общин.
Новый парламент будет созван 9 июля, а 17 июля британский монарх выступит с речью о планах правительства.
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