https://crimea.ria.ru/20240705/v-britanii-k-vlasti-prishli-leyboristy--rishi-sunak-ukhodit-v-otstavku-1138615230.html

В Британии к власти пришли лейбористы – Риши Сунак уходит в отставку

В Британии к власти пришли лейбористы – Риши Сунак уходит в отставку - РИА Новости Крым, 05.07.2024

В Британии к власти пришли лейбористы – Риши Сунак уходит в отставку

Риши Сунак покидает пост премьер-министра Великобритании. Он признал поражение на выборах партии тори и победу лейбористов, сообщает британский канал Sky News... РИА Новости Крым, 05.07.2024

2024-07-05T07:43

2024-07-05T07:43

2024-07-05T07:46

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл - РИА Новости Крым. Риши Сунак покидает пост премьер-министра Великобритании. Он признал поражение на выборах партии тори и победу лейбористов, сообщает британский канал Sky News. Это означает смену главы правящего кабинета.Он поздравил с победой своего основного конкурента – главу Лейбористкой партии Кира Стармера. По закону Великобритании, теперь он должен стать премьер-министром и сформировать новое правительство.4 июля в Великобритании прошли всеобщие парламентские выборы, по итогам которых распределятся 650 мест в нижней палате парламента – Палате общин.Новый парламент будет созван 9 июля, а 17 июля британский монарх выступит с речью о планах правительства.Читайте также на РИА Новости Крым:Народ голосует против: что показали выборные процессы в США и ФранцииМосква даст адекватный ответ на решение Лондона о высылке военного атташеБритания наращивает военный потенциал для решения внутренних проблем

великобритания

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великобритания, риши сунак, в мире, политика, выборы, новости