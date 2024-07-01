https://crimea.ria.ru/20240701/narod-golosuet-protiv-chto-pokazali-vybornye-protsessy-v-ssha-i-frantsii-1138481325.html

Народ голосует против: что показали выборные процессы в США и Франции

Народ голосует против: что показали выборные процессы в США и Франции - РИА Новости Крым, 01.07.2024

Народ голосует против: что показали выборные процессы в США и Франции

и проигрыш партии Макрона в очередной раз доказывают, что французы и американцы хотят, чтобы политика их стран была национально ориентированной и голосуют за... РИА Новости Крым, 01.07.2024

2024-07-01T08:45

2024-07-01T08:45

2024-07-01T08:45

вячеслав володин

мнения

государственная дума рф

политика

сша

в мире

франция

выборы

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/01/1138481753_0:53:1024:629_1920x0_80_0_0_19d4cee11573c43b7a02a2e9ec6a7765.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл - РИА Новости Крым. Поражение Трампа на дебатах и проигрыш партии Макрона в очередной раз доказывают, что французы и американцы хотят, чтобы политика их стран была национально ориентированной и голосуют за решения вопросов глобальной безопасности. Такое мнение высказал председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.По его словам, то, что Байден проиграл дебаты, а Макрон потерял большинство в парламенте – процессы не случайные.По словам спикера Госдумы, Байден стал токсичным даже для своего политического окружения, где уже ломают голову над тем, как снять его кандидатуру с выборов, а Макрон, который намеревался показать всему миру, что популярен и все держит под контролем, оказался смешон – "смеются все, кроме него самого"."В ближайшие дни пройдут парламентские выборы в Британии. Прогноз не в пользу правящей консервативной партии. Ее ждет то же самое — поражение после 14 лет нахождения во главе государства", - делает прогноз Володин.Американцы и Европейцы не поддерживают политику, проводимую действующими главами государств, голосуют против нее, требуют свержения нынешней власти в их странах, считает российский политик."Байден, Макрон, Шольц, Сунак все сделали для того, чтобы разрушить стабильность в мире", - резюмирует он.Ранее в Атланте прошли первые предвыборные дебаты действующего президента США Джо Байдена и его предшественника Дональда Трампа. По мнению профессора СевГУ, политолога Александра Ирхина, кандидат в президенты США Дональд Трамп очень напоминает американского лидера начала ХХ столетия Теодора Рузвельта – жесткого и брутального американца, готового решать международные проблемы силовым путем. Оба кандидата в президенты Америки в ходе дебатов еще раз доказали, что курс США останется неизменным - направленным на обогащение Штатов за счет других стран, независимо от того, какие силы придут к власти. При этом внутриполитическая ситуация накаляется и рано или поздно приведет к катастрофе. Такое мнение РИА Новости Крым выразил директор Центра политической информации Алексей Мухин.А во Франции после оглашения первых результатов первого тура парламентских выборов в Париже начались манифестации, к месту проведения акции были стянуты полицейские. По мнению политолога Ищенко, народ на выборах в Европарламент продемонстрировал, что он не доверяет правящей коалиции, на которую опирается Макрон.Читайте также на РИА Новости Крым:Вашингтон окончательно подорвал доверие к доллару – ВолодинПочему Запад решил избавиться от Зеленского: пять причинЭксперт о выборах в парламент Франции: изменится ли ситуация в стране

сша

франция

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вячеслав володин, мнения, государственная дума рф, политика, сша, в мире, франция, выборы, новости