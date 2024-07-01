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Народ голосует против: что показали выборные процессы в США и Франции - РИА Новости Крым, 01.07.2024
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Народ голосует против: что показали выборные процессы в США и Франции
Народ голосует против: что показали выборные процессы в США и Франции - РИА Новости Крым, 01.07.2024
Народ голосует против: что показали выборные процессы в США и Франции
и проигрыш партии Макрона в очередной раз доказывают, что французы и американцы хотят, чтобы политика их стран была национально ориентированной и голосуют за... РИА Новости Крым, 01.07.2024
2024-07-01T08:45
2024-07-01T08:45
вячеслав володин
мнения
государственная дума рф
политика
сша
в мире
франция
выборы
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл - РИА Новости Крым. Поражение Трампа на дебатах и проигрыш партии Макрона в очередной раз доказывают, что французы и американцы хотят, чтобы политика их стран была национально ориентированной и голосуют за решения вопросов глобальной безопасности. Такое мнение высказал председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.По его словам, то, что Байден проиграл дебаты, а Макрон потерял большинство в парламенте – процессы не случайные.По словам спикера Госдумы, Байден стал токсичным даже для своего политического окружения, где уже ломают голову над тем, как снять его кандидатуру с выборов, а Макрон, который намеревался показать всему миру, что популярен и все держит под контролем, оказался смешон – "смеются все, кроме него самого"."В ближайшие дни пройдут парламентские выборы в Британии. Прогноз не в пользу правящей консервативной партии. Ее ждет то же самое — поражение после 14 лет нахождения во главе государства", - делает прогноз Володин.Американцы и Европейцы не поддерживают политику, проводимую действующими главами государств, голосуют против нее, требуют свержения нынешней власти в их странах, считает российский политик."Байден, Макрон, Шольц, Сунак все сделали для того, чтобы разрушить стабильность в мире", - резюмирует он.Ранее в Атланте прошли первые предвыборные дебаты действующего президента США Джо Байдена и его предшественника Дональда Трампа. По мнению профессора СевГУ, политолога Александра Ирхина, кандидат в президенты США Дональд Трамп очень напоминает американского лидера начала ХХ столетия Теодора Рузвельта – жесткого и брутального американца, готового решать международные проблемы силовым путем. Оба кандидата в президенты Америки в ходе дебатов еще раз доказали, что курс США останется неизменным - направленным на обогащение Штатов за счет других стран, независимо от того, какие силы придут к власти. При этом внутриполитическая ситуация накаляется и рано или поздно приведет к катастрофе. Такое мнение РИА Новости Крым выразил директор Центра политической информации Алексей Мухин.А во Франции после оглашения первых результатов первого тура парламентских выборов в Париже начались манифестации, к месту проведения акции были стянуты полицейские. По мнению политолога Ищенко, народ на выборах в Европарламент продемонстрировал, что он не доверяет правящей коалиции, на которую опирается Макрон.Читайте также на РИА Новости Крым:Вашингтон окончательно подорвал доверие к доллару – ВолодинПочему Запад решил избавиться от Зеленского: пять причинЭксперт о выборах в парламент Франции: изменится ли ситуация в стране
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РИА Новости Крым
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вячеслав володин, мнения, государственная дума рф, политика, сша, в мире, франция, выборы, новости
Народ голосует против: что показали выборные процессы в США и Франции

Люди в США и Европе хотят национально ориентированной политики – Володин

08:45 01.07.2024
 
© AFP 2024 / LEONARDO MUNOZФранцузские граждане голосуют в первом туре выборов в законодательный орган Франци
Французские граждане голосуют в первом туре выборов в законодательный орган Франци - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
© AFP 2024 / LEONARDO MUNOZ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл - РИА Новости Крым. Поражение Трампа на дебатах и проигрыш партии Макрона в очередной раз доказывают, что французы и американцы хотят, чтобы политика их стран была национально ориентированной и голосуют за решения вопросов глобальной безопасности. Такое мнение высказал председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.
По его словам, то, что Байден проиграл дебаты, а Макрон потерял большинство в парламенте – процессы не случайные.

"Граждане США и Франции делают свой выбор в пользу проведения национально ориентированной политики, высказываясь за развитие своих экономик и необходимость решения вопросов глобальной безопасности", - написал Володин в своем ТГ-канале.

По словам спикера Госдумы, Байден стал токсичным даже для своего политического окружения, где уже ломают голову над тем, как снять его кандидатуру с выборов, а Макрон, который намеревался показать всему миру, что популярен и все держит под контролем, оказался смешон – "смеются все, кроме него самого".
"В ближайшие дни пройдут парламентские выборы в Британии. Прогноз не в пользу правящей консервативной партии. Ее ждет то же самое — поражение после 14 лет нахождения во главе государства", - делает прогноз Володин.
Американцы и Европейцы не поддерживают политику, проводимую действующими главами государств, голосуют против нее, требуют свержения нынешней власти в их странах, считает российский политик.
"Байден, Макрон, Шольц, Сунак все сделали для того, чтобы разрушить стабильность в мире", - резюмирует он.
Ранее в Атланте прошли первые предвыборные дебаты действующего президента США Джо Байдена и его предшественника Дональда Трампа. По мнению профессора СевГУ, политолога Александра Ирхина, кандидат в президенты США Дональд Трамп очень напоминает американского лидера начала ХХ столетия Теодора Рузвельта – жесткого и брутального американца, готового решать международные проблемы силовым путем.
Оба кандидата в президенты Америки в ходе дебатов еще раз доказали, что курс США останется неизменным - направленным на обогащение Штатов за счет других стран, независимо от того, какие силы придут к власти. При этом внутриполитическая ситуация накаляется и рано или поздно приведет к катастрофе. Такое мнение РИА Новости Крым выразил директор Центра политической информации Алексей Мухин.
А во Франции после оглашения первых результатов первого тура парламентских выборов в Париже начались манифестации, к месту проведения акции были стянуты полицейские. По мнению политолога Ищенко, народ на выборах в Европарламент продемонстрировал, что он не доверяет правящей коалиции, на которую опирается Макрон.
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