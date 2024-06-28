https://crimea.ria.ru/20240628/raby-lampy-chto-pokazali-debaty-baydena-i-trampa-1138428695.html

"Рабы лампы": что показали дебаты Байдена и Трампа

"Рабы лампы": что показали дебаты Байдена и Трампа - РИА Новости Крым, 28.06.2024

"Рабы лампы": что показали дебаты Байдена и Трампа

Оба кандидата в президенты Америки в ходе дебатов еще раз доказали, что курс США останется неизменным - направленным на обогащение Штатов за счет других стран,... РИА Новости Крым, 28.06.2024

2024-06-28T11:21

2024-06-28T11:21

2024-06-28T11:24

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Оба кандидата в президенты Америки в ходе дебатов еще раз доказали, что курс США останется неизменным - направленным на обогащение Штатов за счет других стран, независимо от того, какие силы придут к власти. При этом внутриполитическая ситуация внутри государства накаляется и рано или поздно приведет к катастрофе. Такое мнение РИА Новости Крым выразил директор Центра политической информации Алексей Мухин.В Атланте завершились первые предвыборные дебаты действующего президента США Джо Байдена и его предшественника Дональда Трампа. Оба кандидата обменялись взаимными оскорблениями, говоря о вопросах экономики, внутренней и внешней политики. В контексте украинского кейса Трамп заявил, что считает неприемлемыми озвученные российским лидером условия для прекращения конфликта, а Байден назвал президент России Владимира Путина "военным преступником".Внешний курс Америки"Оба кандидата не могли сказать ничего другого, кроме ругательного в отношении мирной инициативы Владимира Путина. Потому что они являются фактически подчиненными той системы и того курса, который взяли США. Поэтому совершенно не важно, что они думают на эту тему. Они рабы системы, рабы "лампы" - внешнего курса США", - комментирует Мухин тезисы двух кандидатов по Украине.По его мнению, американский внешнеполитический курс останется неизменным, кто бы ни оказался следующим хозяином Белого дома. Это объясняется тем, что США выживают за счет других государств.Экономическая профнепригодностьЧто касается взаимных обвинений по поводу текущего экономического положения страны, по мнению Мухина, и в данном случае оба кандидата совершенно "профнепригодны" и их перепалка по экономическим вопросам "выглядит смешно".Он подчеркивает, что США понадобится целый комплекс мер, чтобы попытаться погасить инфляцию, которая до конца не погашена. И это обстоятельство снова возвращает тему к внешнему курсу США, которые выживают, в частности, за счет прокси-войн на чужих территориях.Трамп в рамках дебатов заявил, что СВО на Украине можно было избежать, если бы Россия уважала действующего американского лидера Джо Байдена и не наблюдала фиаско с уходом США из Афганистана. А также пообещал урегулировать конфликт на Украине до возвращения в Белый дом. Он признал также, что Украина проигрывает.А Джо Байден в свою очередь высказал мнение, что после окончания спецоперации якобы начнется третья мировая война.Читайте также на РИА Новости Крым:Предвыборные дебаты Байдена и Трампа – видеоБудет экшн: Байден привлек Спилберга к своей предвыборной кампанииГрядет Трамп: если в США сменится лидер - политолог оценил перспективу

https://crimea.ria.ru/20240628/predvybornye-debaty-baydena-i-trampa-glavnye-zayavleniya-1138425318.html

сша

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джозеф байден, президент сша (joseph biden), дональд трамп, сша, политика, в мире, мнения, алексей мухин