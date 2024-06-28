https://crimea.ria.ru/20240628/tramp-poobeschal-uregulirovat-konflikt-na-ukraine-1138423704.html

Трамп пообещал урегулировать конфликт на Украине

Трамп пообещал урегулировать конфликт на Украине - РИА Новости Крым, 28.06.2024

Трамп пообещал урегулировать конфликт на Украине

Бывший президент США Дональд Трамп во время предвыборных дебатов пообещал урегулировать конфликт на Украине до возвращения в Белый дом. РИА Новости Крым, 28.06.2024

2024-06-28T05:02

2024-06-28T05:02

2024-06-28T05:12

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн - РИА Новости Крым. Бывший президент США Дональд Трамп во время предвыборных дебатов пообещал урегулировать конфликт на Украине до возвращения в Белый дом.Бывший президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что в случае победы на президентских выборах планирует принудить Украину к мирным переговорам с Россией. В январе он заявил, что "ладил с Путиным" и имел хорошие отношения с председателем КНР Си Цзиньпином и лидером КНДР Ким Чен Ыном.Он также заявлял, что заявления об ударах вглубь России дальнобойными вооружениями, поставленными Киеву Западом, могут привести к третьей мировой войне.

https://crimea.ria.ru/20240628/tramp-svyazal-nachalo-svo-s-neuvazheniem-k-baydenu-so-storony-putina-1138423421.html

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дональд трамп, политика, сша, новости сво, украина, мнения, новости