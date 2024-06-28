Трамп пообещал урегулировать конфликт на Украине
Трамп пообещал урегулировать конфликт на Украине до возвращения в Белый дом
05:02 28.06.2024 (обновлено: 05:12 28.06.2024)
© AP Photo Gerald HerbertКандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп во время президентских дебатов с президентом Джо Байденом
© AP Photo Gerald Herbert
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн - РИА Новости Крым. Бывший президент США Дональд Трамп во время предвыборных дебатов пообещал урегулировать конфликт на Украине до возвращения в Белый дом.
"Я добьюсь того, что этот конфликт будет урегулирован еще до моего официального вступления в должность главы Белого дома 20 января (2025 года - ред.). Людей убивают, и это происходит столь глупо, столь бессмысленно. Я решу этот вопрос - и я решу его еще до того, как заступлю в Белый дом", - заявил политик-республиканец.
Бывший президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что в случае победы на президентских выборах планирует принудить Украину к мирным переговорам с Россией. В январе он заявил, что "ладил с Путиным" и имел хорошие отношения с председателем КНР Си Цзиньпином и лидером КНДР Ким Чен Ыном.
Он также заявлял, что заявления об ударах вглубь России дальнобойными вооружениями, поставленными Киеву Западом, могут привести к третьей мировой войне.