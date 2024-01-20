https://crimea.ria.ru/20240120/ya-ladil-s-putinym-tramp-ob-otnosheniyakh-s-prezidentom-rossii-1134309858.html

"Я ладил с Путиным": Трамп об отношениях с президентом России

"Я ладил с Путиным": Трамп об отношениях с президентом России - РИА Новости Крым, 20.01.2024

"Я ладил с Путиным": Трамп об отношениях с президентом России

Экс-президент США Дональд Трамп рассказал о хороших отношениях с российским лидером Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином, а также назвал... РИА Новости Крым, 20.01.2024

2024-01-20T07:43

2024-01-20T07:43

2024-01-20T07:43

дональд трамп

владимир путин (политик)

россия

сша

политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым. Экс-президент США Дональд Трамп рассказал о хороших отношениях с российским лидером Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином, а также назвал премьер-министра Венгрии Виктора Орбана "умным и очень уважаемым парнем". Об этом он заявил в интервью журналисту Шону Хэннити, сообщает РИА Новости.Кроме того, по его словам, у него сложились добрые отношения с лидером КНДР Ким Чен Ыном. По мнению Трампа, если бы на президентских выборах в 2016 году победил не он, а его соперница Хилари Клинтон, у США с Северной Кореей "была бы ядерная война".Политик также похвалил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, назвав его "умным, блестящим и очень уважаемым парнем".Внутриполитическое обострение в СШАПолитическая ситуация в США в данный момент характеризуется обострением противостояния Джо Байдена (Демократическая партия) и Дональда Трампа (Республиканская партия), которое, по оценкам многих экспертов, фактически раскалывает американское общество и провоцирует рост напряженности. Некоторые политологи и журналисты не исключают, что этот накал может привести к гражданской войне в США.Байден и Трамп считаются основными кандидатами на президентских выборах, которые запланированы на 5 ноября 2024 года. Оба уже заявили о выдвижении своих кандидатур.В середине января в США стартовали республиканские праймериз и уже принесли уверенную победу Дональду Трампу в штате Айова. Его основным внутрипартийным конкурентом является губернатор Флориды Рон Десантис.Альтернативы Джо Байдену в среде Демократической партии, как считают аналитики, на данный момент нет.Согласно последним социологическим опросам, Трамп опережает своего соперника. Так, по состоянию на начало декабря, рейтинг экс-президента составлял 47%, Байдена – 43%.Социологи также фиксируют рост недовольства политикой администрации действующего американского президента внутри страны. Так, только 37% избирателей считают достигнутые Байденом результаты положительными, тогда как 61% считают их неудовлетворительными.Читайте также на РИА Новости Крым:Трамп заявил о "максимальной близости" третьей мировой войныВбить осиновый кол: эксперт заявил о шансе для РФ в свете выборов в СШАТранс для американцев: зачем власти США решились бомбить Йемен

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дональд трамп, владимир путин (политик), россия, сша, политика