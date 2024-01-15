https://crimea.ria.ru/20240115/trans-dlya-amerikantsev-zachem-vlasti-ssha-reshilis-bombit-yemen--1134206587.html

Транс для американцев: зачем власти США решились бомбить Йемен

Транс для американцев: зачем власти США решились бомбить Йемен - РИА Новости Крым, 15.01.2024

Транс для американцев: зачем власти США решились бомбить Йемен

Удары по Йемену и эскалация ситуации в Красном море – попытка США соорудить новый кризис, который, в отличие от украинского и палестинского, будет управляемым и РИА Новости Крым, 15.01.2024

2024-01-15T20:10

2024-01-15T20:10

2024-01-15T20:10

мнения

андрей никифоров

йемен

военная операция сша и великобритании в йемене

политика

в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости Крым. Удары по Йемену и эскалация ситуации в Красном море – попытка США соорудить новый кризис, который, в отличие от украинского и палестинского, будет управляемым и информационно выгодным для действующей американской власти в преддверии выборов. Таким мнением в эфире радио "Спутник в Крыму" поделился политолог, кандидат исторических наук Андрей Никифоров.В последнее время США перемещаются от конфликта к конфликту очень неуклюже, "как в русской народной сказе о цапле и журавле, которые друг к другу в гости через болото ходили, и там вечно у них то хвост увязнет, то нос", говорит Никифоров.Такая стратегия, по его словам, становится опасной для действующей американской власти, поэтому Соединенные Штаты на время предвыборной кампании переходят к другой стратегии – "участию в одном конфликте, избегая появления какого-либо еще".Отсюда примиренческая риторика для создания видимости сдерживания Израиля от активных действий в Газе. А также попытка спешного выхода из украинского кризиса подобно тому, как когда-то, переключаясь на войну с Россией на Украине, США "бежали из Афганистана, не сильно заботясь, как это выглядит", отмечает Никифоров.В копилку "ценности" нового конфликта идут и эффектные названия операции "Страж процветания", и заявленные цели – борьба с террористами, угрожающими всему миру.По мнению Никифорова, США "намерены ограничиться обменом ударов, подозревая что при этом сами не сильно пострадают от атак хуситов". Что до разрушений в Йемене – это их волнует мало.Все это для того, чтобы добиться выгодной картинки в СМИ для американского общества – электората, который необходимо быстро и правильно загипнотизировать, считает он."Это очень весомо для подгнившего американского режима. Та группировка, которая дергает за ниточки Байдена и не хочет терять власть – ей надо переизбрать дедушку, а сделать это просто так, не введя в определенный транс население Соединенных Штатов, невозможно. Добиться состояния общества, в котором оно на такое бы пошло, очень непростая задача", – говорит политолог.Напомним, на выборах президента США в 2020-м году команда Дональда Трампа выявила фальсификацию и недобросовестный подсчет голосов, среди которых были обнаружены поддержавшие Байдена давно умершие люди.На днях Дональд Трамп заявил, что мир никогда еще не был столь близок к началу Третьей мировой войны, как сейчас. В МИД РФ заявили, что коалиция англосаксов незаконна, а ее удары по Йемену угрожают глобальному миру. В ночь на 19 декабря шеф Пентагона Ллойд Остин объявил о начале многонациональной операции "Страж процветания" по защите Красного моря от хуситов для решения проблем безопасности. В военно-морскую коалицию под эгидой США, созданную под объявленную цель, вошли Великобритания, Бахрейн, Канада, Франция, Италия, Нидерланды, Норвегия, Сейшельские Острова и Испания. В ночь на 12 января Вооруженные силы США и Великобритании нанесли удары с самолетов, кораблей и подлодок по Йемену, по "множественным целям хуситов". Сильные пожары и разрушения были зафиксированы в ряде провинций страны, в том числе йеменской столице, городе Сана, а также в Ходейде –на побережье Красного моря, Таизе и Сааде. Комментируя происходящее, доктор политических наук Александр Ирхин заявил, что ценность Украины для Запада уходит в тень в связи с переходом в новую фазу конфликта на Ближнем и Среднем Востоке – регионе, более ценном для США с точки зрения влияния. Читайте также на РИА Новости Крым:Эскалация в Йемене выгодна только двум странам – эксперт Секрет "Ансар Аллах": в чем ошибка США в Йемене Подходящий момент: в Белом доме сделали заявление о конфликте в Газе Ледовитый океан вместо Красного моря: как Россия и арабы обыграли США

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мнения, андрей никифоров, йемен, военная операция сша и великобритании в йемене, политика, в мире