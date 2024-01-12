https://crimea.ria.ru/20240112/sekret-ansar-allakh-v-chem-oshibka-ssha-v-yemene-1134157508.html

Секрет "Ансар Аллах": в чем ошибка США в Йемене

Секрет "Ансар Аллах": в чем ошибка США в Йемене - РИА Новости Крым, 12.01.2024

Секрет "Ансар Аллах": в чем ошибка США в Йемене

Операция США и их союзников в Йемене может затянуться, однако западная коалиция переоценивает свои силы, и итоге вынуждена будет договариваться с хуситами,... РИА Новости Крым, 12.01.2024

2024-01-12T18:55

2024-01-12T18:55

2024-01-12T18:55

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Операция США и их союзников в Йемене может затянуться, однако западная коалиция переоценивает свои силы, и итоге вынуждена будет договариваться с хуситами, поскольку военным путем проблему судоходства в Красном море решить практически невозможно. Такое мнение РИА Новости Крым высказал военный эксперт, политолог Алексей Анпилогов.В ночь на пятницу Вооруженные силы Соединенных Штатов Америки и Великобритании начали военную операцию в Йемене, удары наносят по объектам йеменского движения "Ансар Аллах" (хуситы). Президент США Джо Байден заявил, что удар в Йемене нанесен в ответ на "беспрецедентные атаки хуситов" в Красном море. Чего добивается западная коалиция"Как ни странно, намерения США и их союзников, в частности Британии, на этот раз продекларированы прямо: хуситы подвергли сомнению святая святых западного глобального проекта – контроль морского судоходства со стороны западных стран, в первую очередь США. Действия хуситов за последние несколько месяцев привели к полной блокировке Баб-эль-Мандебского пролива и к перестройке торговых транспортных потоков на гораздо более длинный и затратный маршрут вокруг мыса Доброй Надежды", – констатирует политолог.США пытаются устранить угрозу традиционным для них способом – бомбят густонаселенную часть страны. Однако, как показала история, такие методы в Йемене обречены на неудачу, напоминает Анпилогов.В чем секрет ЙеменаПо словам Анпилогова, секрет йеменских хуситов прост – основной базой в данном случае является Иран, который всячески поддерживает "Ансар Аллах", снабжает ейменских хуситов боеприпасами и вооружениями. Не победив Иран, победить Йемен невозможно, арсеналы беспилотников будут пополняться, перекрыть каналы их поставок нереально, как и добиться того, чтобы хуситы прекратили обстрелы судов в Красном море."Производственные мощности в Йемене достаточно скромные – все идет по частям из Ирана и потом уже собирается в Йемене в результате достаточно простых операций. Поэтому удары по таким объектам не решают вопрос – их тут же переорганизуют в другом месте. Но главное то, что сейчас отсутствует у США – контроль всех йеменских границ, поскольку и Саудовская Аравия, и Оман не согласились предоставить свои территории и воздушные пространства" , – объясняет Анпилогов.В этой связи, по нению политолога, никакая эффективная блокада против Йемена невозможна.Главная ошибка ШтатовУбедившись в невозможности решения вопроса военным путем, западная коалиция в итоге вынуждена будет пойти на переговоры, считает Анпилогов. Однако это случится не сразу, "история будет долгой" и все это время будет страдать мирное население. Впрочем, "такие мелочи" никогда не беспокоили американцев, которые до сих пор не поняли главного: устойчивость самих США в значительной мере утеряна – в этом и есть главная их ошибка, убежден собеседник.Эта политика парадоксальна, но объяснима: США до сих пор воспринимают себя как страну, находящуюся на пике могущества, при том, что их действительные ресурсы сократились в несколько раз от пиковых значений."Им трудно поверить в собственное бессилие. Они будут дальше пытаться раскачивать общемировую лодку, но в какой-то момент сил на это не хватит и придется возвращаться к каким-то сбалансированным подходам. Например, к доктрине Монро, которая подразумевала концентрацию на западном полушарии и уход США из евразийской политики. Именно такую политику США исповедовали на протяжении XIX века, и это был век собственного развития США – это и есть политика сильного национального государства. Но в этом случае придется отказаться от глобалистских амбиций, которые пока США слишком самоуверенно пытаются сохранять", – подытожил политолог.Читайте также на РИА Новости Крым:Незаконные удары англосаксов по Йемену угрожают глобальному миру – МИД РФЛедовитый океан вместо Красного моря: как Россия и арабы обыграли США"Порядок" наводит только шериф: куда заведут двойные стандарты США

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