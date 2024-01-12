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Секрет "Ансар Аллах": в чем ошибка США в Йемене - РИА Новости Крым, 12.01.2024
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Секрет "Ансар Аллах": в чем ошибка США в Йемене
Секрет "Ансар Аллах": в чем ошибка США в Йемене - РИА Новости Крым, 12.01.2024
Секрет "Ансар Аллах": в чем ошибка США в Йемене
Операция США и их союзников в Йемене может затянуться, однако западная коалиция переоценивает свои силы, и итоге вынуждена будет договариваться с хуситами,... РИА Новости Крым, 12.01.2024
2024-01-12T18:55
2024-01-12T18:55
эксклюзивы риа новости крым
йемен
военная операция сша и великобритании в йемене
мнения
алексей анпилогов
сша
великобритания
красное море
саудовская аравия
иран
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Операция США и их союзников в Йемене может затянуться, однако западная коалиция переоценивает свои силы, и итоге вынуждена будет договариваться с хуситами, поскольку военным путем проблему судоходства в Красном море решить практически невозможно. Такое мнение РИА Новости Крым высказал военный эксперт, политолог Алексей Анпилогов.В ночь на пятницу Вооруженные силы Соединенных Штатов Америки и Великобритании начали военную операцию в Йемене, удары наносят по объектам йеменского движения "Ансар Аллах" (хуситы). Президент США Джо Байден заявил, что удар в Йемене нанесен в ответ на "беспрецедентные атаки хуситов" в Красном море. Чего добивается западная коалиция"Как ни странно, намерения США и их союзников, в частности Британии, на этот раз продекларированы прямо: хуситы подвергли сомнению святая святых западного глобального проекта – контроль морского судоходства со стороны западных стран, в первую очередь США. Действия хуситов за последние несколько месяцев привели к полной блокировке Баб-эль-Мандебского пролива и к перестройке торговых транспортных потоков на гораздо более длинный и затратный маршрут вокруг мыса Доброй Надежды", – констатирует политолог.США пытаются устранить угрозу традиционным для них способом – бомбят густонаселенную часть страны. Однако, как показала история, такие методы в Йемене обречены на неудачу, напоминает Анпилогов.В чем секрет ЙеменаПо словам Анпилогова, секрет йеменских хуситов прост – основной базой в данном случае является Иран, который всячески поддерживает "Ансар Аллах", снабжает ейменских хуситов боеприпасами и вооружениями. Не победив Иран, победить Йемен невозможно, арсеналы беспилотников будут пополняться, перекрыть каналы их поставок нереально, как и добиться того, чтобы хуситы прекратили обстрелы судов в Красном море."Производственные мощности в Йемене достаточно скромные – все идет по частям из Ирана и потом уже собирается в Йемене в результате достаточно простых операций. Поэтому удары по таким объектам не решают вопрос – их тут же переорганизуют в другом месте. Но главное то, что сейчас отсутствует у США – контроль всех йеменских границ, поскольку и Саудовская Аравия, и Оман не согласились предоставить свои территории и воздушные пространства" , – объясняет Анпилогов.В этой связи, по нению политолога, никакая эффективная блокада против Йемена невозможна.Главная ошибка ШтатовУбедившись в невозможности решения вопроса военным путем, западная коалиция в итоге вынуждена будет пойти на переговоры, считает Анпилогов. Однако это случится не сразу, "история будет долгой" и все это время будет страдать мирное население. Впрочем, "такие мелочи" никогда не беспокоили американцев, которые до сих пор не поняли главного: устойчивость самих США в значительной мере утеряна – в этом и есть главная их ошибка, убежден собеседник.Эта политика парадоксальна, но объяснима: США до сих пор воспринимают себя как страну, находящуюся на пике могущества, при том, что их действительные ресурсы сократились в несколько раз от пиковых значений."Им трудно поверить в собственное бессилие. Они будут дальше пытаться раскачивать общемировую лодку, но в какой-то момент сил на это не хватит и придется возвращаться к каким-то сбалансированным подходам. Например, к доктрине Монро, которая подразумевала концентрацию на западном полушарии и уход США из евразийской политики. Именно такую политику США исповедовали на протяжении XIX века, и это был век собственного развития США – это и есть политика сильного национального государства. Но в этом случае придется отказаться от глобалистских амбиций, которые пока США слишком самоуверенно пытаются сохранять", – подытожил политолог.Читайте также на РИА Новости Крым:Незаконные удары англосаксов по Йемену угрожают глобальному миру – МИД РФЛедовитый океан вместо Красного моря: как Россия и арабы обыграли США"Порядок" наводит только шериф: куда заведут двойные стандарты США
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красное море
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йемен, военная операция сша и великобритании в йемене, мнения, алексей анпилогов, сша, великобритания, красное море, саудовская аравия, иран
Секрет "Ансар Аллах": в чем ошибка США в Йемене

Коллективному западу придется договариваться с хуситами – политолог

18:55 12.01.2024
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкФлаг Соединенных Штатов Америки.
Флаг Соединенных Штатов Америки. - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
© РИА Новости . Максим Блинов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Операция США и их союзников в Йемене может затянуться, однако западная коалиция переоценивает свои силы, и итоге вынуждена будет договариваться с хуситами, поскольку военным путем проблему судоходства в Красном море решить практически невозможно. Такое мнение РИА Новости Крым высказал военный эксперт, политолог Алексей Анпилогов.
В ночь на пятницу Вооруженные силы Соединенных Штатов Америки и Великобритании начали военную операцию в Йемене, удары наносят по объектам йеменского движения "Ансар Аллах" (хуситы). Президент США Джо Байден заявил, что удар в Йемене нанесен в ответ на "беспрецедентные атаки хуситов" в Красном море.

Чего добивается западная коалиция

"Как ни странно, намерения США и их союзников, в частности Британии, на этот раз продекларированы прямо: хуситы подвергли сомнению святая святых западного глобального проекта – контроль морского судоходства со стороны западных стран, в первую очередь США. Действия хуситов за последние несколько месяцев привели к полной блокировке Баб-эль-Мандебского пролива и к перестройке торговых транспортных потоков на гораздо более длинный и затратный маршрут вокруг мыса Доброй Надежды", – констатирует политолог.
США пытаются устранить угрозу традиционным для них способом – бомбят густонаселенную часть страны. Однако, как показала история, такие методы в Йемене обречены на неудачу, напоминает Анпилогов.

"Эти люди на протяжении пяти лет воевали с Саудовской Аравией и возглавляемой саудитами коалицией. Причем агрессия эта была с использованием, в том числе, американской техники, и она ни к чему не привела. Все попытки разбить фактически племенное ополчение закончились поражением коалиции, а хуситы оставили под своим контролем основные опорные пункты – стольный город Сана и основной порт – Хадейда. Сейчас западная коалиция бомбит те же объекты. Учитывая то, что применяются те же средства, можно ожидать такого же результата – будут жертвы серди мирного населения, страдания народа Йемена, но желаемого США не получат", – убежден эксперт.

В чем секрет Йемена

По словам Анпилогова, секрет йеменских хуситов прост – основной базой в данном случае является Иран, который всячески поддерживает "Ансар Аллах", снабжает ейменских хуситов боеприпасами и вооружениями. Не победив Иран, победить Йемен невозможно, арсеналы беспилотников будут пополняться, перекрыть каналы их поставок нереально, как и добиться того, чтобы хуситы прекратили обстрелы судов в Красном море.
"Производственные мощности в Йемене достаточно скромные – все идет по частям из Ирана и потом уже собирается в Йемене в результате достаточно простых операций. Поэтому удары по таким объектам не решают вопрос – их тут же переорганизуют в другом месте. Но главное то, что сейчас отсутствует у США – контроль всех йеменских границ, поскольку и Саудовская Аравия, и Оман не согласились предоставить свои территории и воздушные пространства" , – объясняет Анпилогов.
В этой связи, по нению политолога, никакая эффективная блокада против Йемена невозможна.

"Скорее действия США и Британии приведут к эскалации и нападениям на суда американского военного флота, которые сейчас осуществляют операцию против Йемена – это, кстати, хуситы тоже уже делали: когда саудиты пытались блокировать порт Хадейда своим флотом, йеменская сторона выжигала эти корабли", – продолжает эксперт.

Главная ошибка Штатов

Убедившись в невозможности решения вопроса военным путем, западная коалиция в итоге вынуждена будет пойти на переговоры, считает Анпилогов. Однако это случится не сразу, "история будет долгой" и все это время будет страдать мирное население. Впрочем, "такие мелочи" никогда не беспокоили американцев, которые до сих пор не поняли главного: устойчивость самих США в значительной мере утеряна – в этом и есть главная их ошибка, убежден собеседник.

"У американской стороны сейчас категорически не хватает ни ресурсов, ни времени, чтобы разрешить последовательно возникающие конфликты – украинский, в Газе, назревающий вокруг Тайваня, а теперь еще и йеменский. Число горящих точек растет в геометрической прогрессии и поджигателями становятся сами американцы", – продолжает Анпилогов.

Эта политика парадоксальна, но объяснима: США до сих пор воспринимают себя как страну, находящуюся на пике могущества, при том, что их действительные ресурсы сократились в несколько раз от пиковых значений.
"Им трудно поверить в собственное бессилие. Они будут дальше пытаться раскачивать общемировую лодку, но в какой-то момент сил на это не хватит и придется возвращаться к каким-то сбалансированным подходам. Например, к доктрине Монро, которая подразумевала концентрацию на западном полушарии и уход США из евразийской политики. Именно такую политику США исповедовали на протяжении XIX века, и это был век собственного развития США – это и есть политика сильного национального государства. Но в этом случае придется отказаться от глобалистских амбиций, которые пока США слишком самоуверенно пытаются сохранять", – подытожил политолог.
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Эксклюзивы РИА Новости КрымЙеменВоенная операция США и Великобритании в ЙеменеМненияАлексей АнпилоговСШАВеликобританияКрасное мореСаудовская АравияИран
 
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