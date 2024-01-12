https://crimea.ria.ru/20240112/nezakonnye-udary-anglosaksov-po-yemenu-ugrozhayut-globalnomu-miru--mid-rf-1134145739.html

Незаконные удары англосаксов по Йемену угрожают глобальному миру – МИД РФ

Незаконные удары англосаксов по Йемену угрожают глобальному миру – МИД РФ - РИА Новости Крым, 12.01.2024

Незаконные удары англосаксов по Йемену угрожают глобальному миру – МИД РФ

Несанкционированная ООН военная операция незаконной коалиции США и Великобритании против Йемена угрожает глобальному миру и безопасности и может привести к... РИА Новости Крым, 12.01.2024

2024-01-12T11:51

2024-01-12T11:51

2024-01-12T11:52

министерство иностранных дел рф (мид рф)

мария захарова

военная операция сша и великобритании в йемене

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым. Несанкционированная ООН военная операция незаконной коалиции США и Великобритании против Йемена угрожает глобальному миру и безопасности и может привести к дестабилизации ситуации на всем Ближнем Востоке. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова."В ночь на 12 января так называемая международная коалиция, а ее нужно называть нелегальной коалицией, во главе с США и Британией нанесла ракетно-бомбовые удары по ряду объектов на территории суверенного Йемена… Подтвердились наши опасения о том, что позиция США в Совете Безопасности ООН по Красному морю – лишь предлог для дальнейшей эскалации напряженности в регионе", - сказала Захарова на брифинге в пятницу.Российская сторона "решительно осуждает эти безответственные действия США и их союзников", подчеркнула она.МИД России призывает международное сообщество выступить с решительным осуждением предпринятого группой стран без мандата ООН нападения на Йемен."Данная авантюра сил нелегальной коалиции представляет прямую угрозу глобальному миру и безопасности. Руководствуясь таким пониманием, мы потребовали срочного заседания Совета Безопасности ООН, с трибуны которого будут озвучены наши принципиальные оценки этих незаконных действий", – заключила официальный представитель МИД РФ.В ночь на пятницу США и Великобритания нанесли более 20 авиаударов по объектам в четырех провинциях в разных частях Йемена, в том числе в столице Сане, Ходейде, Таизе и Сааде. Президент США Джо Байден назвал удары ответом на угрозу свободе судоходства, пообещав без колебаний действовать и в дальнейшем.Член высшего политического совета правящего на севере и в центральной части Йемена шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов) Мухаммед Али аль-Хуси отметил в соцсети X, что авиаудары США и Великобритании по Йемену являются террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией.Читайте также на РИА Новости Крым:Операция США и Британии в Йемене - что известноЛедовитый океан вместо Красного моря: как Россия и арабы обыграли СШАОперация США "Страж процветания" в Красном море: в чем истинный смысл

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министерство иностранных дел рф (мид рф), мария захарова, военная операция сша и великобритании в йемене, йемен, сша, великобритания, россия, в мире, ближний восток, новости