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Операция США и Британии в Йемене - что известно

Операция США и Британии в Йемене - что известно - РИА Новости Крым, 12.01.2024

Операция США и Британии в Йемене - что известно

Вооруженные силы США и Великобритании в ночь на пятницу начали военную операцию в Йемене, удары наносят по объектам йеменского движения "Ансар Аллах" (хуситы). РИА Новости Крым, 12.01.2024

2024-01-12T08:15

2024-01-12T08:15

2024-01-12T08:22

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв -РИА Новости Крым. Вооруженные силы США и Великобритании в ночь на пятницу начали военную операцию в Йемене, удары наносят по объектам йеменского движения "Ансар Аллах" (хуситы). Что известно о ситуации к этому часу - в подборке РИА Новости Крым.С чего все началосьВ свете палестино-израильского конфликта "Ансар Аллах" анонсировали удары по Израилю. В Йемене также предупредили о препятствовании прохода следующих в Израиль судов в Красном море и Баб-эль-Мандебском проливе.В ночь на 12 января журналист газеты The Times Стивен Суинфорд сообщил о намерении США и Великобритании атаковать Йемен в ответ на действия "Ансар Аллах" в Красном море.Хуситы анонсировали ответные меры в случае ударов западной коалиции по Йемену."Мы ответим, если США и Великобритания нанесут авиаудары по Йемену. Если США и Великобритания нанесут воздушные удары по Йемену, варианты будут открыты. Мы отслеживаем передвижения США и Великобритании в Красном море и в регионе, и нацелимся на их интересы", - цитирует представителя хуситов телеканал Al Arabiya. Удары по ЙеменуЭтой же ночью США и Британия с самолетов, кораблей и подлодок ударили по "множественным целям" хуситов в Йемене, в том числе с применением истребителей и ракет Tomahawk, сообщает CNN.В частности, США и Великобритания били по позициям хуситов рядом с портовым городом Ходейда (Красное море). Также взрывы произошли в городах Сана, Саада, Таиз и Дамар. В соцсетях публикуют кадры пожаров и разрушений в нескольких провинциях Йемена.Как пишет РИА Новости со ссылкой на представителя йеменских властей, на разные регионы страны пришлись как минимум 23 удара.Позже американский чиновник сообщил Al Jazeera, что "американо-британские удары по позициям хуситов в Йемене достигли своих целей". В Пентагоне заявили, что США не фиксировали ответных шагов хуситов после ударов по их объектам в Йемене.Зявления со стороны западной коалицииПрезидент США Джо Байден заявил, что удар в Йемене нанесен в ответ на "беспрецедентные атаки хуситов" в Красном море. Он также сообщил, что авиаудары выполнены при поддержке Австралии, Бахрейна, Канады и Нидерландов. Глава минобороны Австралии Ричард Марлес в свою очередь заявил, что его страна поддержала удары США и Великобритании, предоставив личный состав.По заявлениям Штатов и Британии, удары носили "оборонительный характер". Западная коалиция призывает хуситов "остановить обстрелы гражданских судов и принять шаги по снижению напряженности".Глава Пентагона Ллойд Остин, остающийся в больнице на неизвестный срок, заявил, что целью ударов США и партнеров в Йемене являлись беспилотники, ракеты, а также технические возможности разведки.Вашингтон не исключает дополнительных мер в ответ на действия хуситов в Йемене "для защиты своих вооруженных сил и свободы международной торговли".Реакция российской стороныРоссия запросила на пятницу срочное заседание Совбеза ООН в связи с ударами США и их союзников по целям в Йемене.Как сообщает РИА Новости, заседание состоится в открытом формате. Оно назначено на 12 января после заседания по ближневосточному урегулированию, намеченному на 23.00 по московскому времени.Читайте также на РИА Новости Крым:Ледовитый океан вместо Красного моря: как Россия и арабы обыграли СШАОперация США "Страж процветания" в Красном море: в чем истинный смыслАфганистан и Украина: зачем США "поджигают" конфликты у границ России

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